Niinimäen tuulipuisto valmistui – OX2 luovutti tuulipuiston Helenille ja Ålandsbankenille

OX2, Helen ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto sopivat Niinimäen tuulipuiston rakentamisesta Pieksämäelle marraskuussa 2022. Tuulipuiston rakennustyöt käynnistyivät heti, ja puisto luovutettiin omistajille syyskuussa 2025.

Niinimäen tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on yli 400 gigawattituntia. Tämä vastaa noin 80 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous).

“On hienoa, että Niinimäen tuulipuisto on valmis. Haluamme kiittää paikallisia toimijoita hyvästä yhteistyöstä rakennusvaiheen aikana. Erityiskiitokset myös kaikille alueen asukkaille, joita meillä on ollut ilo tavata vuosien varrella pidetyissä yleisötilaisuuksissa. Työmme Pieksämäellä jatkuu tuulipuiston hallinnoinnin parissa, kun huolehdimme puiston taloudesta sekä turvallisesta ja tehokkaasta sähköntuotannosta”, sanoo hankkeen OX2:n projektipäällikkö Ville Häkkinen.

“Niinimäen tuulipuisto vahvistaa Helenin sähköntuotannon portfoliota ja asemaa energiamarkkinoilla. Puhtaan sähköntuotantomme osuus on yli 90 prosenttia sijaiten eri puolella Suomea, ja Niinimäki hajauttaa tuulivoimatuotantomme Itä-Suomeen. Hyvä yhteistyö OX2:n ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa on mahdollistanut projektin onnistuneen toteutuksen”, toteaa Helenin sähköntuotannosta ja energiajärjestelmän optimoinnista vastaava johtaja Harri Mattila.

“Rahastossamme on nyt viisi tuulivoimahanketta, jotka ovat toiminnassa ja tuottavat vihreää energiaa. Niinimäki tuo meille tärkeää maantieteellistä hajautushyötyä. Tämä projekti on edennyt erinomaisessa yhteistyössä OX2:n ja omistajakumppanimme Helenin kanssa. On hienoa saada projekti päätökseen ja myös jatkaa yhteistyötä tuulipuiston tuotantovaiheessa”, sanoo Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston salkunhoitaja Jimmy Forsman.

“Niinimäen tuulipuisto on Pieksämäen kaupungin historiassa merkittävä alueellinen investointi ja suurin yksittäinen hanke viimeiseen sataan vuoteen. Se vahvistaa elinvoimaa, turvaa verotuloilla hyviä peruspalveluitamme ja edistää puhdasta siirtymää. Haluamme, että Pieksämäki profiloituu alueena, jonne syntyy myös lisää vastuullisia investointeja”, sanoo Pieksämäen kaupunginjohtaja Emilia Savolainen.

OX2 jää vastaamaan Niinimäen tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

OX2:lla on kehitteillä Itä-Suomessa kolme tuulivoimahanketta. Liperissä sijaitseva Korpivaaran tuulipuisto käsittää neljä tuulivoimalaa sekä Heinävedellä sijaitsevat Jouhtenisen ja Kilpimäen tuulipuistot yhteensä enintään 25 voimalaa.

Niinimäen valmistuttua OX2:lla on Suomessa rakenteilla kolme tuulipuistoa mukaan lukien Suomen suurin tuulipuisto Lestijärvellä. Yhtiöllä on kehitteillä Suomessa yli 4 000 megawattia maatuulivoimaa ja 1 000 megawattia aurinkovoimaa. Lisäksi yhtiön hallinnoimien tuulipuistojen kokonaiskapasiteetti on yhteensä noin 2 100 megawattia, kun mukaan lasketaan loppuvuodesta valmistuva Lestijärven tuulipuisto (455 MW) ja aikaisemmin tänä vuonna tehty kahden tuulivoimahankkeen (yhteensä 472 MW) investointipäätös.

Niinimäen tuulipuisto lyhyesti: