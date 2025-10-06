Puolangan Ahvenvaaran tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen täydennys nähtäville (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

YVA-selostus on ollut nähtävillä ensimmäinen kerran 20.5.–18.7.2025. Kuulemisen aikana saadun palautteen perusteella Kainuun ELY-keskus on pyytänyt 2.9.2025 hanketoimijalta täydennystä Ahvenvaaran YVA-selostukseen. Täydennyspyyntö koski poronhoidon käsittelyä YVA-selostuksessa.

Yhteysviranomainen on vastaanottanut hankevastaavan toimittaman vaikutusten arvioinnin täydennyksen 1.10.2025. Asiakirjoja on täydennetty pyydetyllä porotalousselvitysraportilla, minkä lisäksi hankevastaava on samalla halunnut täydentää myös arkeologista inventointia saadun kuulemispalautteen perusteella.

Hankealueelle suunnitellaan seitsemän tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden nimellisteho on 7,2 MW ja kokonaiskorkeus enintään 261 metriä. Hankealueen laajuus on noin 1100 hehtaaria. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

YVA-menettelyn vaihtoehtoina tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) lisäksi toteutusvaihtoehtona (VE1) seitsemän tuulivoimalan rakentamista. Sähkönsiirron toteuttamiseksi tarkastellaan kahta vaihtoehtoista reittiä maakaapeleiden sijoittamiselle. Kummassakin vaihtoehdossa sähkönsiirtoreitti rajautuu Puolangan kunnan alueelle ja liityntäpiste Kajave Oy:n verkkoon on Kivarinjärven alueella sijaitsevalla muuntoasemalla. Käytettävä jännite on korkeintaan 110 kilovolttia (kV). Vaihtoehdossa SVE1 rakennetaan 10,2 km pituinen maakaapeli hankealueelta länteen lähtevän reitin kautta. Vaihtoehdossa SVE2 maakaapelin pituus on 10,9 km ja se lähtee hankealueelta kohti koillista.

Kainuun ELY-keskus toimii hankkeen yhteysviranomaisena, jonka tehtävänä on toteuttaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. YVA-selostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. YVA-selostuksen laatinut konsultti on Ecobio Oy. Nähtävilläolon päätyttyä yhteysviranomaisella on kaksi kuukautta aikaa laatia perusteltu päätelmä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Myös perusteltu päätelmä kuulutetaan.

Kuulutus täydennetystä arviointiselostuksesta on nähtävillä 7.10.–6.11.2025 hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien (Puolanka, Paltamo, Vaala, Utajärvi ja Hyrynsalmi) virallisilla ilmoitustauluilla ja Kainuun ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/Kuulutukset. Arviointiselostus on nähtävillä sähköisesti hankkeen YVA-verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/ahvenvaara-tuulivoima-YVA, missä se pysyy kuulemisajan päätyttyäkin.

Kainuun ELY-keskus on lähettänyt lausuntopyyntöjä vaikutusalueen viranomaisille ja alueella toimiville yhdistyksille. Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 6.11.2025 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi. Postitse mielipiteen tai lausunnon voi toimittaa osoitteeseen Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani (käyntiosoite Kalliokatu 4). Lausunnoissa ja mielipiteissä mainittava viite on KAIELY/514/2023. Sähköisten lausuntojen ja mielipiteiden toivotaan olevan kopioitavassa muodossa.

YVA-selostuksesta aiemmin annettuja lausuntoja ja mielipiteitä ei tarvitse lähettää uudelleen, vaan ne käsitellään samanarvoisina täydennyksen jälkeen lähetettyjen lausuntojen ja mielipiteiden kanssa. Mikäli haluatte täydentää aiemmin antamaanne lausuntoa tai mielipidettä, mainitkaa, miltä osin uusi asiakirja korvaa edellistä.