Koulu PT – maksutonta liikuntaneuvontaa hyvinkääläisille koululaisille
Hyvinkään kaupungin Koulu PT -toiminta tarjoaa maksutonta ja matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa 5.–9.-luokkalaisille, jotka liikkuvat vähän tai kaipaavat tukea aktiivisempaan arkeen. Tavoitteena on innostaa nuoria liikkumaan omalla tavallaan – rennosti, turvallisesti ja yksilöllisesti.
Toiminnassa nuori voi tutustua ohjaajansa kanssa harrastusmahdollisuuksiin, osallistua alueensa Koulu PT:n yksilöohjaukseen sekä saada kannustusta omaehtoiseen liikkumiseen. Lisäksi Koulu PT on apuna liikkumisen lisäämisessä väli -ja oppitunneilla.
”Koulu PT -toiminnassa tärkeintä on kohdata nuori yksilönä ja löytää juuri hänelle sopiva tapa liikkua. Pienikin askel aktiivisempaan arkeen voi olla merkittävä”, liikunnanohjaaja, Koulu PT -ohjaaja Joni Mäki kuvailee.
Koulu PT -toiminta on osa kaupungin ohjatun liikunnan palveluita, ja se toteutetaan yhteistyössä koulujen kanssa. Neuvonta sisältää henkilökohtaista ohjausta, liikuntakokeiluja ja kannustusta arjen aktiivisuuteen. Toiminta on maksutonta ja vapaaehtoista.
Kenelle: Hyvinkään 5.–9. -luokkalaisille
Mitä: Maksutonta liikuntaneuvontaa
Missä: Koululla tai sovitussa liikuntaympäristössä
Miten: Opettajan tai huoltajan suosituksesta, yhteydenotto liikuntapalveluihin
Lisätietoja ja ilmoittautuminen kaupungin verkkosivuilta
Lisätiedot
Joni Mäki, joni.maki@hyvinkaa.fi p. 040 638 6312
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia HyvärinenViestintäpäällikköPuh:0406749713mia.hyvarinen@hyvinkaa.fi
