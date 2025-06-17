Koulu PT – maksutonta liikuntaneuvontaa hyvinkääläisille koululaisille

7.10.2025 09:52:48 EEST | Hyvinkään kaupunki | Tiedote

Hyvinkään kaupungin Koulu PT -toiminta tarjoaa maksutonta ja matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa 5.–9.-luokkalaisille, jotka liikkuvat vähän tai kaipaavat tukea aktiivisempaan arkeen. Tavoitteena on innostaa nuoria liikkumaan omalla tavallaan – rennosti, turvallisesti ja yksilöllisesti.

Toiminnassa nuori voi tutustua ohjaajansa kanssa harrastusmahdollisuuksiin, osallistua alueensa Koulu PT:n yksilöohjaukseen sekä saada kannustusta omaehtoiseen liikkumiseen. Lisäksi Koulu PT on apuna liikkumisen lisäämisessä väli -ja oppitunneilla.

”Koulu PT -toiminnassa tärkeintä on kohdata nuori yksilönä ja löytää juuri hänelle sopiva tapa liikkua. Pienikin askel aktiivisempaan arkeen voi olla merkittävä”, liikunnanohjaaja, Koulu PT -ohjaaja Joni Mäki kuvailee.

Koulu PT -toiminta on osa kaupungin ohjatun liikunnan palveluita, ja se toteutetaan yhteistyössä koulujen kanssa. Neuvonta sisältää henkilökohtaista ohjausta, liikuntakokeiluja ja kannustusta arjen aktiivisuuteen. Toiminta on maksutonta ja vapaaehtoista.

Kenelle: Hyvinkään 5.–9. -luokkalaisille
Mitä: Maksutonta liikuntaneuvontaa
Missä: Koululla tai sovitussa liikuntaympäristössä
Miten: Opettajan tai huoltajan suosituksesta, yhteydenotto liikuntapalveluihin

Lisätietoja ja ilmoittautuminen kaupungin verkkosivuilta

Lisätiedot

Joni Mäki, joni.maki@hyvinkaa.fi p. 040 638 6312

Avainsanat

UusimaaHyvinkääliikuntakaupunkiliikkuminen

Yhteyshenkilöt

Hyvinkää on Uudenmaan viidenneksi suurin, lähes 47 000 asukkaan elinvoimainen elämyskaupunki. Kaupunkimme tarjoaa asukkailleen ja vierailijoilleen monipuoliset palvelut ja mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

