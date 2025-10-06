Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 6.10.2025 14:01:52 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 6.10.2025 Rakennuspalo keskisuuri, Puolukkakatu, Äänekoski Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Puolukkakadulle Äänekoskelle. Kohteessa sähkölaite todennäköisesti vikaantunut, joka aiheuttanut savunmuodostusta. Tällä hetkellä kohteessa ei palon merkkejä ja pelastuslaitos varmistaa tilannetta. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Kohteessa yksiköitä Äänekosken ja Suolahden paloasemalta. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112