Liikenneonnettomuus, keskisuuri, Mäntäntie, Keuruu 

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta tieliikenneonnettomuudesta Mäntäntielle Keuruulle noin kaksikymmentä vaille kaksitoista tiistai aamupäivänä. Onnettomuudessa on osallisena henkilöauto ja kuorma-auto, molemmissa ajoneuvoissa ainoastaan kuljettajat. Kohteessa on pelastustyöt käynnissä. Onnettomuudesta on haittaa liikenteelle, paikalla toinen kaista käytössä. 

