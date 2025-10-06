OYSin uusi F-rakennus on valmistunut
Uudisrakennuksen ovet avautuvat potilaille marraskuussa.
Oulun uuden yliopistollisen sairaalan F-osan rakennushanke luovutettiin rakentamisesta vastaavalta allianssilta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle perjantaina 3.10.2025.
OYS 2030 -uudistamisohjelman ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampion mukaan nyt tapahtunut vastaanotto on merkittävä virstanpylväs uuden sairaalan rakentamisessa, vaikka sairaalan asiakkaille muutos onkin tässä vaiheessa vielä pieni. Ensimmäisiä potilaita uusiin tiloihin odotetaan marraskuussa tänä vuonna.
”Sairaalan henkilökunta on voinut käynnistää oman käyttöönottovaiheensa jo ennen varsinaista luovutusta, eli tiloja on päästy esimerkiksi kalustamaan ja varustamaan potilastoiminnan alkamista silmällä pitäen. Myös henkilökunnan koulutukset ja toimintojen simulointi ovat jo kovassa vauhdissa.”
Poliklinikoita, kuvantamista ja laboratoriotoimintaa
F-talo kokoaa aiemmin eri puolilla sairaalaa sijainneita syövän hoitoon liittyviä toimintoja saman katon alle entistä toimivammaksi kokonaisuudeksi. Taloon sijoittuvat muun muassa syöpä- ja veritautien vuodeosasto ja poliklinikka sekä palliatiivisen hoidon osasto ja poliklinikka. Etua saadaan myös siitä, että jo vuonna 2022 valmistunut E-talo eli sädehoidon yksikön uudisrakennus sijaitsee aivan naapurissa. Kulku rakennusten välillä tapahtuu helposti tunneliyhteyksiä pitkin.
Syöpätautien hoidon lisäksi F-taloon sijoittuu vatsaelinsairauksien hoidon, hammas- ja suusairauksien hoidon sekä kuvantamisen toimintoja. Lisäksi taloon tulee sairaala-apteekin ja Nordlabin toimintoja. F-rakennuksen budjetti oli 197 miljoona euroa, ja hanke valmistui budjetissa. Uudisrakennuksen bruttoala on noin 33 000 neliötä.
Nyt valmistunut uudisrakennus on osa OYSin uudistamisohjelmaa. Jo aiemmin sairaala-alueelle ovat valmistuneet muun muassa A- ja B-rakennukset, joissa potilastoiminta käynnistyi viime syksynä. Seuraavaksi ollaan siirtymässä esimerkiksi opetuksen tiloja ja avohoitotoimintaa sisältävän C-rakennuksen rakennusvaiheeseen. Uusia tiloja suunnitellaan myös muun muassa lastenpsykiatrialle ja logistiikka- ja tukipalvelukeskukselle.
