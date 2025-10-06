Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

OYSin uusi F-rakennus on valmistunut

7.10.2025 14:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Uudisrakennuksen ovet avautuvat potilaille marraskuussa.

Oulun uuden yliopistollisen sairaalan F-osan rakennushanke luovutettiin rakentamisesta vastaavalta allianssilta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle perjantaina 3.10.2025.

OYS 2030 -uudistamisohjelman ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampion mukaan nyt tapahtunut vastaanotto on merkittävä virstanpylväs uuden sairaalan rakentamisessa, vaikka sairaalan asiakkaille muutos onkin tässä vaiheessa vielä pieni. Ensimmäisiä potilaita uusiin tiloihin odotetaan marraskuussa tänä vuonna.

”Sairaalan henkilökunta on voinut käynnistää oman käyttöönottovaiheensa jo ennen varsinaista luovutusta, eli tiloja on päästy esimerkiksi kalustamaan ja varustamaan potilastoiminnan alkamista silmällä pitäen. Myös henkilökunnan koulutukset ja toimintojen simulointi ovat jo kovassa vauhdissa.”

Poliklinikoita, kuvantamista ja laboratoriotoimintaa

F-talo kokoaa aiemmin eri puolilla sairaalaa sijainneita syövän hoitoon liittyviä toimintoja saman katon alle entistä toimivammaksi kokonaisuudeksi. Taloon sijoittuvat muun muassa syöpä- ja veritautien vuodeosasto ja poliklinikka sekä palliatiivisen hoidon osasto ja poliklinikka. Etua saadaan myös siitä, että jo vuonna 2022 valmistunut E-talo eli sädehoidon yksikön uudisrakennus sijaitsee aivan naapurissa. Kulku rakennusten välillä tapahtuu helposti tunneliyhteyksiä pitkin.

Syöpätautien hoidon lisäksi F-taloon sijoittuu vatsaelinsairauksien hoidon, hammas- ja suusairauksien hoidon sekä kuvantamisen toimintoja. Lisäksi taloon tulee sairaala-apteekin ja Nordlabin toimintoja. F-rakennuksen budjetti oli 197 miljoona euroa, ja hanke valmistui budjetissa. Uudisrakennuksen bruttoala on noin 33 000 neliötä.

Nyt valmistunut uudisrakennus on osa OYSin uudistamisohjelmaa. Jo aiemmin sairaala-alueelle ovat valmistuneet muun muassa A- ja B-rakennukset, joissa potilastoiminta käynnistyi viime syksynä. Seuraavaksi ollaan siirtymässä esimerkiksi opetuksen tiloja ja avohoitotoimintaa sisältävän C-rakennuksen rakennusvaiheeseen. Uusia tiloja suunnitellaan myös muun muassa lastenpsykiatrialle ja logistiikka- ja tukipalvelukeskukselle.

Avainsanat

oysoys2030pohjois-pohjanmaan hyvinvointialuePohde

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye