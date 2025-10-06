Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Mäkelänkadun peruskorjaus alkaa Vallilassa 3. marraskuuta

7.10.2025 14:36:30 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Kaksivuotisessa laajassa peruskorjauksessa uusitaan kadun kunnallistekniikkaa ja liikennejärjestelyjä. Peruskorjaus kattaa Hämeentien ja Kumpulantien välisen alueen. Töitä tehdään myös lähikaduilla.

Kuva Mäkelänkadusta, jossa on autoja ja raitiovaunu. Taustalla näkyy kerrostaloja ja puiden lehdet alkavat kellastua.
Mäkelänkadun läpi pääsee ajamaan, kulkemaan joukkoliikenteellä, kävelemään ja pyöräilemään koko urakan ajan. Annamari Löfgren / Helsingin kaupunki

Mäkelänkadun peruskorjauksen työt alkavat marraskuun ensimmäisellä viikolla työmaan valmistelulla. Seuraavilla viikoilla (viikoilla 46 ja 47) rakennetaan työmaa-aikaisia liikennejärjestelyjä. Moottoriajoneuvoille jää käyttöön yhdet ajokaistat suuntaansa. Liikenteen ajoittainen ruuhkautuminen on todennäköistä. 

Peruskorjauksen urakoitsijana toimii GRK Suomi Oy. 

Mäkelänkadulla pääsee kulkemaan koko urakan ajan 

Mäkelänkadun läpi pääsee ajamaan, kulkemaan joukkoliikenteellä, kävelemään ja pyöräilemään koko urakan ajan. Myös talojen pihoihin kulku, huolto- ja pelastusajo sekä jakeluliikenne turvataan. 

Työmaa vaikuttaa HSL:n Mäkelänkadulla kulkevan bussiliikenteen aikatauluihin 10. marraskuuta alkaen. Lisäksi Mäkelänkadun ratikkaliikenne katkaistaan kiskojen uusimisen ajaksi kesällä 2026. Katko kestää noin kolme kuukautta. HSL tiedottaa liikennemuutoksista lähempänä ajankohtaa. Ajankohtaisen tiedon liikenteestä saat aina HSL.fi:n Reittioppaasta ja HSL-sovelluksesta. 

Työt aiheuttavat väistämättä melua, pölyä ja tärinää. Lisäksi töiden aikaan voi olla hetkellisiä vesikatkoja, joista Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) tiedottaa etukäteen. Erityisen kovaa melua aiheuttavasta työstä tiedotetaan erikseen. 

Lopputuloksena uudistettu Mäkelänkatu 

Remontissa uusitaan muun muassa vesi- ja viemärijohtoja, kaukolämpöputkia, sähkökaapeleita, liikennevaloja, katuvalaistusta ja joitakin osuuksia raitiokiskoista. 

Samalla uudistetaan liikennejärjestelyjä, jotta kadun turvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranevat. Kadulle rakennetaan pyöräkaistat. Ajokaistojen määrä vähenee kolmesta kahteen. Risteysjärjestelyjä uudistetaan ja suojateille lisätään liikennevaloja. Rautalammintien ratikkapysäkit poistuvat käytöstä. 

Lisäksi lehmuskujanteen huonokuntoisia osuuksia uusitaan Sturenkadun ja Nokiankujan välillä sekä ratikkapysäkkien kohdalla.  

Avainsanat

peruskorjausmäkelänkatuliikennejärjestelytjoukkoliikenne

Yhteyshenkilöt

Rakennuttaja
Antti-Juhani Lehtinen
projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala
p. 09 3103 8872
anttijuhani.lehtinen@hel.fi

Urakoitsija
Jussi Loikkanen
Vastaava työnjohtaja
040 186 4666
jussi.loikkanen@grk.fi

Kuvat

Kartta, jossa työalue korostettu oranssilla.
Työalue merkittynä kartalle.
Helsingin kaupunki
Lataa

