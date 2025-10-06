Mäkelänkadun peruskorjaus alkaa Vallilassa 3. marraskuuta
Kaksivuotisessa laajassa peruskorjauksessa uusitaan kadun kunnallistekniikkaa ja liikennejärjestelyjä. Peruskorjaus kattaa Hämeentien ja Kumpulantien välisen alueen. Töitä tehdään myös lähikaduilla.
Mäkelänkadun peruskorjauksen työt alkavat marraskuun ensimmäisellä viikolla työmaan valmistelulla. Seuraavilla viikoilla (viikoilla 46 ja 47) rakennetaan työmaa-aikaisia liikennejärjestelyjä. Moottoriajoneuvoille jää käyttöön yhdet ajokaistat suuntaansa. Liikenteen ajoittainen ruuhkautuminen on todennäköistä.
Peruskorjauksen urakoitsijana toimii GRK Suomi Oy.
Mäkelänkadulla pääsee kulkemaan koko urakan ajan
Mäkelänkadun läpi pääsee ajamaan, kulkemaan joukkoliikenteellä, kävelemään ja pyöräilemään koko urakan ajan. Myös talojen pihoihin kulku, huolto- ja pelastusajo sekä jakeluliikenne turvataan.
Työmaa vaikuttaa HSL:n Mäkelänkadulla kulkevan bussiliikenteen aikatauluihin 10. marraskuuta alkaen. Lisäksi Mäkelänkadun ratikkaliikenne katkaistaan kiskojen uusimisen ajaksi kesällä 2026. Katko kestää noin kolme kuukautta. HSL tiedottaa liikennemuutoksista lähempänä ajankohtaa. Ajankohtaisen tiedon liikenteestä saat aina HSL.fi:n Reittioppaasta ja HSL-sovelluksesta.
Työt aiheuttavat väistämättä melua, pölyä ja tärinää. Lisäksi töiden aikaan voi olla hetkellisiä vesikatkoja, joista Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) tiedottaa etukäteen. Erityisen kovaa melua aiheuttavasta työstä tiedotetaan erikseen.
Lopputuloksena uudistettu Mäkelänkatu
Remontissa uusitaan muun muassa vesi- ja viemärijohtoja, kaukolämpöputkia, sähkökaapeleita, liikennevaloja, katuvalaistusta ja joitakin osuuksia raitiokiskoista.
Samalla uudistetaan liikennejärjestelyjä, jotta kadun turvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranevat. Kadulle rakennetaan pyöräkaistat. Ajokaistojen määrä vähenee kolmesta kahteen. Risteysjärjestelyjä uudistetaan ja suojateille lisätään liikennevaloja. Rautalammintien ratikkapysäkit poistuvat käytöstä.
Lisäksi lehmuskujanteen huonokuntoisia osuuksia uusitaan Sturenkadun ja Nokiankujan välillä sekä ratikkapysäkkien kohdalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Rakennuttaja
Antti-Juhani Lehtinen
projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala
p. 09 3103 8872
anttijuhani.lehtinen@hel.fi
Urakoitsija
Jussi Loikkanen
Vastaava työnjohtaja
040 186 4666
jussi.loikkanen@grk.fi
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Teollisuuskadun tunneli sekä Veturitie Triplan kohdalla suljettu autoliikenteeltä yöaikaan 7.– 11. lokakuuta6.10.2025 08:34:08 EEST | Tiedote
Sulku on voimassa päivittäin kello 22–06, ja se johtuu huoltotöistä ja pesuista.
Eventuell norovirusepidemi i Munkkiniemen yhteiskoulu3.10.2025 15:40:50 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stads miljötjänster utreder sjukdomsfallen som inträffat i Munkkiniemen yhteiskoulu. Tillsynsmyndigheten utreder om sjukdomsfallen eventuellt har samband med mat som ätits i skolrestaurangen För närvarande känner man till cirka 100 sjukanfall.
Mahdollinen norovirusepidemia Munkkiniemen yhteiskoulussa3.10.2025 15:40:50 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut selvittää Munkkiniemen yhteiskoulussa todettuja sairastumisia. Valvontaviranomainen selvittää, liittyvätkö sairastumiset mahdollisesti ruokailuun kouluravintolassa. Tällä hetkellä sairastuneita on tiedossa noin 100.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 2.10.20252.10.2025 18:45:38 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 2.10.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 30.10.2025.
Byggarbetsplatsen för bron över Busholmens näs och Busholmskajen vann tävlingen Årets gatuarbete2.10.2025 14:00:08 EEST | Pressmeddelande
Bron över Busholmens näs och Busholmskajen belönades som Årets gatuarbete i Helsingfors 2025. Tävlingen ordnas av Helsingfors stad och dess syfte är att hitta byggarbetsplatser där de tillfälliga rutterna, tillgängligheten och kommunikationen har skötts på ett exemplariskt sätt med tanke på alla som rör sig på gatan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme