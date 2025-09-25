Alkon syyskuun myyntitiedote – panimotuotteiden myynnissä kasvua reilut 24 prosenttia
Syyskuun litramyynti laski 2,2 prosenttia verrattuna viime vuoden syyskuuhun. Glögien ja alkoholittomien suosio pitää pintansa. Pinot noir ja erikoiserien Beaujolais’n kyläviinit maistuvat syksyn sienisadon kanssa. Viinimatka Ranskan Provenceen alkaen 12 euroa.
Alkon syyskuun kokonaislitramyynti laski 2,2 prosenttia. Viinien myyntilitrat laskivat 6,2 prosenttia ja väkevien 5,1 prosenttia. Panimotuotteiden (juomasekoitukset, oluet ja siiderit) myynti nousi 24,4 prosenttia – oluiden myynnin kasvu oli 33,2 prosenttia – ja alkoholittomien myynti nousi 47 prosenttia.
Tammi-syyskuun myynti laski 9,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kesäkuussa 2024 voimaan tullut alkoholilain muutos laajensi entistä vahvempien alkoholijuomien myyntiä päivittäistavarakauppoihin, mikä on vaikuttanut Alkon myyntiin odotetusti.
Tarkemmat myyntitilastot löytyvät Alkon verkkosivuilta. Jatkossa Alko raportoi litramyynnit kvartaaleittain kuukausiraportoinnin sijaan. Vuoden viimeinen kvartaali (loka-joulukuu) raportoidaan siten tammikuussa 2026.
Glögin suosio pitää pintansa
Alkon myymälöissä glögikausi alkoi syyskuun lopussa, kun runsas, lähes 30 erilaisen glögin valikoima saapui myymälöihin. Valikoimassa on tänä vuonna niin rakastettuja klassikoita kuin uusia, rohkeitakin makuyhdistelmiä. Alkon asiakaspaneelilleen (Neuvonantajat) teettämän kyselyn mukaan perinteisiä glögejä suosii noin joka kolmas (30 %) vastaajista, kun taas uudenlaisten glögien kannattajia on hieman useampi (35 %).
”Meillä glögivalikoima vastaakin erilaisiin glögitoiveisiin: valikoima kattaa niin perinteisimmät suomalaisille tutut klassikkoglögit, Keski-Euroopan joulutoreilta tutut, vähemmän makeat glühwein-hehkuviinit kuin jälkiruokien makumaailmasta ammentavat fantasiaglögit, alkoholittomia glögejä unohtamatta”, kuvailee tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindström.
”Glögien myynti on alkanut varsin mukavasti. Itä-Suomessa glögien myynti on jopa parikymmentä prosenttia vilkkaampaa kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja Länsi-Suomessakin yli 10 prosenttia.”
Viinimatka Ranskan Provenceen alkaen 12 euroa
Alkossa on tuotteita lähes 80 eri maasta. Punaviineissä myyntitilastoissa kolmen kärjestä löytyvät Chile, Italia ja Espanja. Valkoviineissä kärkisijaa pitävät Chile, Saksa ja Etelä-Afrikka.
”Alkosta voisi jopa sanoa, että olemme omanlaisemme matkatoimisto: meillä on koko maailma lasissa – omalla kotisohvalla. Olemme matkaoppaana maailman herkullisimpiin kohteisiin.”
”Meiltä saa makumatkan Ranskan Provenceen alkaen 12 eurolla. Tarjoamme hyviä vaihtoehtoja matkakuumeeseen – onhan jokainen pullo kuin menolippu toiseen maahan. Italialaista tai espanjalaista viiniä maistaessa voi kuulla paikallisen musiikin, maistaa ruoan, haistaa luonnon tuoksut ja tuntea auringon lämmön. Ei siis tarvitse lähteä kauas päästäkseen kauas”, tunnelmoi Lindström ja viittaa samalla tulevaan Alkon kampanjaan teemasta.
Pinot noir ja erikoiserien Beaujolais’n kyläviinit maistuvat syksyn sienisadon kanssa
Vuoden sienisyksy on ollut erityislaatuisen suurisatoinen. Metsistä voi vieläkin löytyä kantarelleja ja herkkutatteja, ja suppilovahverot ovat juuri nyt parhaimmillaan. Syksyn sieniruokien kanssa maistuvat punaviinit, jotka enteilevät pimeitä iltoja ja kylmiä kelejä. Lokakuun erikoiserissä esittelyssä ovat Beaujolais’n kyläviinit, yksi suosituimmista Alkon erikoiseräteemoista.
”Beaujolais’n Gamay-rypäleestä valmistetut punaviinit ovat omiaan syksyn sieniruoille. Niiden runsas marjaisuus ja metsänpohjainen aromimaailma sointuvat kauniisti sienikastikkeiden makuihin. Toinen keveämpi punaviiniklassikko sienille on pinot noir -punaviini, joka antaa metsän aarteille tilaa loistaa. Saksan pinot noirit eli spätburgunderit ovat paikallaan monien klassisten sieniruokien kanssa”, vinkkaa Lindström.
Yhteyshenkilöt
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
Linkit
Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 369 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2024 Alkon liikevaihto oli 1,1 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä reilut 47 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
Alkon myyntitilastoista
Alko julkaisee jatkossa litramyyntitilastot kvartaaleittain. Vuoden 2025 viimeinen myyntikvartaali raportoidaan tammikuussa 2026. Tilastoissa raportoidaan litramyynti tuoteryhmittäin, maakunnittain, hintaryhmittäin, alkuperämaittain, makutyypeittäin, pakkaustyypeittäin sekä sertifioitujen vaihtoehtojen litramyynti. Tilastot julkaistaan Alkon verkkosivujen myyntitilastoissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Alko Oy
Alkon glögit myyntiin syyskuussa: glögiä kaikille makumieltymyksille klassikoista fantasiaglögeihin25.9.2025 10:09:39 EEST | Tiedote
Alkoissa glögikausi alkaa 25. syyskuuta, kun runsas, lähes 30 erilaisen glögin valikoima saapuu myymälöihin. Valikoimassa on tänä vuonna niin rakastettuja klassikoita kuin uusia, rohkeita makuyhdistelmiä.
Jyväskylän Sokkarin Alkolle uusi ilme16.9.2025 07:20:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän keskustan Sokkarin Alko saa lokakuussa uuden ilmeen. Myymälän laaja valikoima ja kuukausittain vaihtuvat erikoiserät tekevät myymälästä juomien ystävän aarreaitan. Sokkarin myymälässä näkyy syksyn tulo Oktoberfest-oluissa ja syyskuussa alkavassa glögikaudessa.
Alkon elokuun myyntitiedote – syksyn sävyt näkyvät asiakkaan ostoskorissa10.9.2025 07:31:00 EEST | Tiedote
Elokuun vertailukelpoinen litramyynti laski neljä prosenttia verrattuna viime vuoden elokuuhun. Syksyn sadonkorjuuaika houkuttaa asiakkaita valitsemaan täyteläisimpiä punaviinejä ja juhlistamaan Oktoberfestiä.
Joka kuudes jatkaa alkoholin käyttöä raskausaikana. FASD-päivänä 9.9. alkoholinmyynti aloitetaan 9 minuuttia myöhemmin.8.9.2025 07:10:00 EEST | Tiedote
Suomessa syntyy vuosittain satoja tai jopa tuhansia lapsia, joilla on alkoholivaurio. Syntyvän lapsen kannalta turvallisin vaihtoehto on jättää alkoholi kokonaan, sillä raskauden aikaiselle alkoholin käytölle ei ole turvarajaa. Tärkeästä asiasta muistutetaan FASD-päivänä 9.9. Alkoissa, R-kioskeissa sekä S-ryhmän myymälöissä, joissa alkoholinmyynti aloitetaan yhdeksän minuuttia tavallista myöhemmin.
Hangon Alkolle uusi ilme4.9.2025 07:15:00 EEST | Tiedote
Hangon Alko saa syyskuussa uuden ilmeen. Roseeviinipääkaupungiksikin tituleeratussa Hangossa siirrytään syksyn saapuessa täyteläisiin punaviineihin ja maltaisiin Oktoberfest-oluisiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme