Alkon syyskuun myyntitiedote – panimotuotteiden myynnissä kasvua reilut 24 prosenttia

Alkon syyskuun kokonaislitramyynti laski 2,2 prosenttia. Viinien myyntilitrat laskivat 6,2 prosenttia ja väkevien 5,1 prosenttia. Panimotuotteiden (juomasekoitukset, oluet ja siiderit) myynti nousi 24,4 prosenttia – oluiden myynnin kasvu oli 33,2 prosenttia – ja alkoholittomien myynti nousi 47 prosenttia.

Tammi-syyskuun myynti laski 9,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kesäkuussa 2024 voimaan tullut alkoholilain muutos laajensi entistä vahvempien alkoholijuomien myyntiä päivittäistavarakauppoihin, mikä on vaikuttanut Alkon myyntiin odotetusti.

Tarkemmat myyntitilastot löytyvät Alkon verkkosivuilta. Jatkossa Alko raportoi litramyynnit kvartaaleittain kuukausiraportoinnin sijaan. Vuoden viimeinen kvartaali (loka-joulukuu) raportoidaan siten tammikuussa 2026.

Glögin suosio pitää pintansa

Alkon myymälöissä glögikausi alkoi syyskuun lopussa, kun runsas, lähes 30 erilaisen glögin valikoima saapui myymälöihin. Valikoimassa on tänä vuonna niin rakastettuja klassikoita kuin uusia, rohkeitakin makuyhdistelmiä. Alkon asiakaspaneelilleen (Neuvonantajat) teettämän kyselyn mukaan perinteisiä glögejä suosii noin joka kolmas (30 %) vastaajista, kun taas uudenlaisten glögien kannattajia on hieman useampi (35 %).

”Meillä glögivalikoima vastaakin erilaisiin glögitoiveisiin: valikoima kattaa niin perinteisimmät suomalaisille tutut klassikkoglögit, Keski-Euroopan joulutoreilta tutut, vähemmän makeat glühwein-hehkuviinit kuin jälkiruokien makumaailmasta ammentavat fantasiaglögit, alkoholittomia glögejä unohtamatta”, kuvailee tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindström.

”Glögien myynti on alkanut varsin mukavasti. Itä-Suomessa glögien myynti on jopa parikymmentä prosenttia vilkkaampaa kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja Länsi-Suomessakin yli 10 prosenttia.”

Viinimatka Ranskan Provenceen alkaen 12 euroa

Alkossa on tuotteita lähes 80 eri maasta. Punaviineissä myyntitilastoissa kolmen kärjestä löytyvät Chile, Italia ja Espanja. Valkoviineissä kärkisijaa pitävät Chile, Saksa ja Etelä-Afrikka.

”Alkosta voisi jopa sanoa, että olemme omanlaisemme matkatoimisto: meillä on koko maailma lasissa – omalla kotisohvalla. Olemme matkaoppaana maailman herkullisimpiin kohteisiin.”

”Meiltä saa makumatkan Ranskan Provenceen alkaen 12 eurolla. Tarjoamme hyviä vaihtoehtoja matkakuumeeseen – onhan jokainen pullo kuin menolippu toiseen maahan. Italialaista tai espanjalaista viiniä maistaessa voi kuulla paikallisen musiikin, maistaa ruoan, haistaa luonnon tuoksut ja tuntea auringon lämmön. Ei siis tarvitse lähteä kauas päästäkseen kauas”, tunnelmoi Lindström ja viittaa samalla tulevaan Alkon kampanjaan teemasta.

Pinot noir ja erikoiserien Beaujolais’n kyläviinit maistuvat syksyn sienisadon kanssa

Vuoden sienisyksy on ollut erityislaatuisen suurisatoinen. Metsistä voi vieläkin löytyä kantarelleja ja herkkutatteja, ja suppilovahverot ovat juuri nyt parhaimmillaan. Syksyn sieniruokien kanssa maistuvat punaviinit, jotka enteilevät pimeitä iltoja ja kylmiä kelejä. Lokakuun erikoiserissä esittelyssä ovat Beaujolais’n kyläviinit, yksi suosituimmista Alkon erikoiseräteemoista.

”Beaujolais’n Gamay-rypäleestä valmistetut punaviinit ovat omiaan syksyn sieniruoille. Niiden runsas marjaisuus ja metsänpohjainen aromimaailma sointuvat kauniisti sienikastikkeiden makuihin. Toinen keveämpi punaviiniklassikko sienille on pinot noir -punaviini, joka antaa metsän aarteille tilaa loistaa. Saksan pinot noirit eli spätburgunderit ovat paikallaan monien klassisten sieniruokien kanssa”, vinkkaa Lindström.