Järjestöavustuksille uusi ohje

Aikaisemmin samassa hakuprosessissa on käsitelty pienten vapaaehtoisjärjestöjen sekä hyvinvointialueen palvelurakenteeseen kytkeytyvien keskeisten kumppanien toimintaa.

Avustusohjeessa selkiytetään avustusten arvioinnin periaatteita sekä hyväksyttäviä kustannuksia. Tavoitteena on avustusmäärärahojen vaikuttava käyttö alueen asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

- Järjestöt tekevät tärkeää ja hyvinvointialueen palveluja täydentävää työtä sekä edistävät hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Avustusohje selkiyttää avustusten myöntämistä. Ensi vuonna järjestöavustusten määrä on tarkoitus pitää nykyisellä tasolla hyvinvointialueen vaikeasta taloustilanteesta huolimatta, hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet kertoo.

Aluehallitus antoi lausunnon Keski-Suomen strategiaan

Aluehallitus päätti antaa lausunnon Keski-Suomen strategiaan 2025-2050. Keski-Suomen hyvinvointialue pitää Keski-Suomen strategialuonnosta hyvänä lähtökohtana alueen yhteiselle kehittämiselle. Strategiassa tunnistetaan alueen keskeiset haasteet ja mahdollisuudet. Tavoitteet ovat pääosin linjassa hyvinvointialueen strategisten painopisteiden kanssa. Yhtymäkohtia ovat erityisesti väestön hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä keinona tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lausunnon mukaan väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Keski-Suomen alueella voisi saada strategiassa suuremmankin painoarvon. Aluehallitus lisäsi kokouksessaan lausuntoon myös sen, että nuorten hyvinvoinnin kannalta on tärkeä kiinnittää huomiota myös perheiden hyvinvointiin.

Lisäksi Keski-Suomen hyvinvointialue näkee tärkeänä, että hyvinvointialue voi osallistua aktiivisesti strategian toteutumisen arviointiin ja jatkokehittämiseen, joka vahvistaisi myös yhteistä vuoropuhelua Keski-Suomessa.

Kuntaneuvottelut käyntiin Sydämellä-tapahtumassa

Kuntaneuvotteluiden kokonaisuuden käynnistää kuntien, hyvinvointialueen sekä maakunnan liiton valtuustojen ja virkajohdon yhteinen strategisen tason foorumi Sydämellä- tapahtuma 24.10. Tavoitteena on, että jatkossa hyvinvointialueella ja kunnilla on yhteinen strateginen yhteistyösopimus nykyisen puitesopimuksen sijaan.

Tapahtumassa käydään yhteinen keskustelu strategiseen yhteistyösopimukseen valmistelluista yhteisistä tavoitteista sekä kootaan evästykset jatkoa varten. Sisältö huomioidaan alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa sekä strategisen yhteistyösopimuksen täydentävässä suunnitelmassa. Tapahtumassa syntyvä aineisto sekä strateginen yhteistyösopimus kokoaa neuvotteluiden ensimmäisen vaiheen sisällön.

Strateginen yhteistyösopimus etenee hyväksyttäväksi sopimusosapuolten valtuustoissa marras-joulukuun aikana. Neuvottelukokonaisuuden toinen osa muodostuu virkavalmisteluna tehtävän sopimusta täydentävän suunnitelman kautta. Suunnitelman hyväksyy osapuolten hallitukset ja se käsiteltäisiin yhteisesti kevään 2026 kuntakokouksessa.

Aluehallitus merkitsi asian tiedoksi.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen neuvottelut alkavat

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden neuvotteluissa sovitaan kuntien ja järjestöjen kanssa yhteisistä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tavoitteista. Neuvotteluissa käydään keskustelua esitetyistä hyte-työn tavoitteista ikäryhmittäin ja tunnistetaan yhdyspintatyön painopisteitä. Lisäksi tarkennetaan mahdollisia yhteistyön tarpeita suhteessa tavoitteisiin. Neuvotteluja hyödynnetään alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden tarkentamisessa.

Tämän vuoden neuvottelut toteutetaan kuntaryhmissä, mitkä vastaavat esimerkiksi perhekeskuskoordinaattoreiden työskentelyaluetta. Kuntaryhmät ja neuvottelupäivät ovat:

23.10.2025 Jämsä, Keuruu, Multia ja Petäjävesi

30.10.2025 Joutsa, Luhanka ja Toivakka

6.11.2025 Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi

13.11.2025 Jyväskylä ja Muurame

20.11.2025 Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari

27.11.2025 Hankasalmi, Konnevesi, Laukaa, Uurainen ja Äänekoski





Neuvotteluiden sisältöä on valmisteltu hyvinvointialueen palveluiden lisäksi yhdessä kunta- ja järjestötoimijoiden kanssa kuntaryhmäkohtaisissa suunnittelukokouksissa, järjestöareenassa sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen alueellisessa foorumissa. Kuntien hyvinvointikoordinaattorit ovat olleet valmistelussa aktiivisessa roolissa. Sisältöä ja toteutustapaa on valmisteltu aikaisempien vuosien neuvotteluiden kokemusten ja saadun palautteen pohjalta.

Aluehallitus merkitsi asian tiedoksi.

Täydennyksiä vanhus- ja vammaisneuvostojen jäseniin

Aluehallitus täydensi vanhus- ja vammaisneuvostojen jäseniä kuntien esitysten mukaisesti. Jäsenistöä täydennetään, koska kaikki kunnat eivät olleet esittäneet jäseniä määräaikaan mennessä. Aluehallitus päätti aiemmin neuvostojen kokoonpanosta 2.9. määräaikaan mennessä tulleiden esitysten pohjalta.

Vammaisneuvosto:

• Jämsä: Varsinainen jäsen Toivo Lehtinen, varajäsen Irma Vilenius

• Kinnula: varsinainen jäsen Asko Muhonen, varajäsen Markku Ruuska

• Muurame: varsinainen jäsen Hannastiina Hammarén-Lankila, varajäsen Juha Honkamäki

• Luhanka: varajäsen Eila Honkasen tilalle Pirjo Seimola

Vanhusneuvosto:

• Jämsä: varajäseneksi Tuula Kivinen

• Kinnula: varsinainen jäsen Marketta Rouvinen, varajäsen Markku Ruuska

• Muurame: varsinainen jäsen Taito Seppänen, varajäsen Eija Rantanen

• Hankasalmi: varsinainen jäsen on Markku Häkkinen

• Konnevesi: varajäseneksi Maija Hintikka

Museotoimikunta selvittämään sairaalamuseon tarkoituksenmukaisinta järjestämistä

Aluehallitus nimitti museotoimikunnan kuuden kuukauden määräajaksi 1.11.2025-30.4.2026. Museotoimikunta arvioi, miten sairaalamuseon toiminta ja kokoelmien hallinta voidaan tehokkaimmin ja tarkoituksenmukaisimmin järjestää huomioiden hyvinvointialueen ydintehtävät sekä rajalliset resurssit. Samalla toimikunta selvittää valtakunnallisen terveysalan museon rooli kokoavana toimijana. Toimikunta esittää toimikautensa loppuun mennessä selvityksensä tulokset toimenpidesuosituksineen aluehallitukselle päätettäväksi.

Toimikunnassa on hyvinvointialueen edustajina toimialajohtaja Kati Kallimo, erikoisammattimies Petteri Lauttaanaho, sairaanhoitaja Anu Moilanen, laatupäällikkö Anne Toivonen, sosiaalityöntekijä Anni Lahti, sosiaalityöntekijä Pauliina Palovaara, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Pirjo Selin, palopäällikkö Mikael Monthan, osastonylilääkäri Anneli Kuusinen-Laukkala, koulutusasiantuntija Minna Ylönen, tietojohtaja Simo Reipas ja aluehallituksen jäsen Irma Hirsjärvi, Jyväskylän yliopiston edustajana professori Johanna Enqvist, Keski-Suomen museon edustajana museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta sekä asiantuntijoina museoamanuenssit Simo Purhonen ja Eva Sirén.

Aluehallituksen kokoukset alkavat ensi keväänä klo 12 alkaen

Aluehallitus hyväksyi aluehallituksen kevätkaudella 2026 seminaari- ja kokouspäivämääriksi seuraavat ajankohdat:13.1., 27.1., 10.2., 10.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5. ja 16.6. Kokoukset ovat tiistaisin ja ne alkavat klo 12.

Aluehallitus myös esitti aluevaltuustolle, että se kokoontuisi keväällä 2026 neljä kertaa: 17.2, 24.3., 5.5. ja 9.6. Kokoukset ovat tiistaisin ja alkavat klo 16.

Muut asiat

Aluehallitus päätti täydentää tämän vuoden hankintasuunnitelmaa. Täydennykset koskevat erityislasien, suojalasien ja työssä tarvittavien työlasien sekä siivouksessa käytettävien koneiden hankintakokonaisuuksia. Lisäksi suunnitelmaa täydennetään kotiateriakuljetuspalveluilla sopimussuhteen ennenaikaisen purkautumisen vuoksi. Samoin hankintasuunnitelmaa täydennetään äänestyksen jälkeen (10-3) koneellisen lääkeannosjakelun sopimuskokonaisuuden irtisanomisen vuoksi. Sopimuskokonaisuus on irtisanottu koska sen kustannukset ovat nousseet odotettua korkeammaksi. Uutta kilpailutusta valmistellaan markkinavuoropuhelussa. Aluehallituksen jäsen Jouko Nykänen esitti Irma Hirsjärven kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun.

Vastauksessa valtuustoaloitteeseen eläinperäisten rasvojen käytön lisäämiseksi terveys- ja ruokapalveluissa todetaan, että hyvinvointialue noudattaa terveys- ja ruokapalveluissa kansallisia ravitsemussuosituksia eikä valtuustoaloitteessa esitetyn näytön pohjalta nähdä tarvetta muuttaa tätä käytäntöä.

Vastauksessa valtuustoaloitteeseen koskien EU:n vammaiskortin haltijan ja saattajan maksutonta matkustamista Linkki-liikenteessä todetaan, että hyvinvointialueen taloustilanteesta johtuen ei katsota mahdolliseksi toteuttaa EU:n vammaiskortin haltijan ja saattajan maksutonta matkustamista Linkki paikallis- tai seutuliikenteessä. Linkki Jyväskylässä pyörätuolilla liikkuvat asiakkaat ja heidän avustajansa matkustavat maksutta matalalattiakalustolla ajettavassa liikenteessä.

Vastauksessa valtuustoaloitteeseen selvitystyön käynnistämisestä sairaala Novan päivystyksen lapsiystävällisyyden parantamiseksi todetaan, että Keski-Suomen hyvinvointialue on sitoutunut noudattamaan lasten oikeuksien yleissopimusta ja lasten oikeudet sairaalassa –asiakirjan laatukriteereitä. Sairaala Novaan on rakennettu päivystyspoliklinikalle erilliset odotus- ja hoitotilat lapsille sekä heidän perheilleen. Sairaala Novan päivystysalueella työskentelee virka-aikana terveydenhuollon sosiaalityöntekijä, joka tekee tiivistä moniammatillista yhteistyötä terveydenhuollon päivystyksen henkilöstön sekä hyvinvointialueen perheiden palveluiden kanssa. Lasten oikeudet sairaalassa -asiakirjan tarkistuslistan mukainen arviointi on tehty lasten päivystyksen ja yleispäivystyksen toimesta helmikuussa 2025. Valmistelussa oleva yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman edistää kaikkien asiakas- ja potilasryhmien yhdenvertaista kohtelua ja ehkäisee syrjintää palveluissa.

Vastauksessa valtuustoaloitteen nenän kautta otettavien infektiotestien käytön lopettamiseksi todetaan, että sen käytön lopettamista Keski-Suomen hyvinvointialueella ei voida pitää perusteltuna. Nenän kautta otettavien infektionäytteiden käyttö perustuu kansalliseen ohjeistukseen ja on käytössä koko maassamme. Näytteiden otto aiheuttaa kiistämättä kustannuksia hyvinvointialueelle, mutta niiden ottamisella pystytään suojaamaan haavoittuvimmassa asemassa olevia potilaita ja toisaalta ehkäisemään myös laajoja sairaalan sisäisiä potilaiden ja myös henkilökunnan epidemioita, joiden aiheuttamat kustannukset todennäköisesti ylittävät moninkertaisesti näytteiden oton kustannukset.

Aluehallitus antoi valtuustoaloitteen hallintosäännön täsmentämisestä edelleen konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Lepän, lakiasiainjohtaja Johanna Aallon ja hallintopalvelupäällikkö Ella Kauppisen valmisteltavaksi ja valtuustoaloitteen Lehtolan palvelutalon sulkemispäätöksen uudelleenarvioinnista edelleen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja Kati Kallimon, ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden vastuualuejohtaja Tuija Koiviston ja palvelujohtaja Maarit Raappanan valmisteltavaksi.

Aluehallitus päätti myös hyväksyä oikaisuvaatimuksen, joka koski pelastusajoneuvojen jättämien vaurioiden korjaamista nurmikolta ja pihatieltä. Keski-Suomen hyvinvointialue korvaa asiaosaiselle esitetyt materiaalikustannukset.

