Jatke rakentaa Tuusulaan Rykmentinportin yritysalueelle uuden tuotantolaitoksen

Rykmentinportin yritysalueella Tuusulassa on käynnistynyt mittava toimitilahanke. Jatke Toimitilat Oy rakentaa KVR-urakkana Logicentersille uuden tuotanto- ja logistiikkalaitoksen, joka on kokonaispinta-alaltaan yli 11 400 neliömetriä. Tuotantotilojen rakentaminen on aloitettu tämän vuoden heinäkuussa, ja kohde valmistuu syyskuun 2026 loppuun mennessä.



”On hienoa, että vaikeassa markkinatilanteessa löytyy toimijoita, jotka uskaltavat investoida tulevaisuuteen. Meille on suuri kunnia päästä toteuttamaan tätä hanketta yhdessä Logicentersin kanssa ja tämä on jatkumoa hyvälle yhteistyölle, jota on useammassa hankkeessa päästy harjoittelemaan heidän kanssaan”, Jatke Toimitilat Oy:n yksikönjohtaja Esa Rautanen sanoo.

Tuotantotiloihin muuttaa hammaskuvantamislaitteita valmistava DEXIS, joka on Tuusulan suurin yksityinen työnantaja. Maailmanlaajuiseen Envista-konserniin kuuluva yritys työllistää Suomessa 230 henkilöä.



Uusi DEXISin tuotanto- ja logistiikkarakennus on kolmekerroksinen. Sen ensimmäiseen kerrokseen tulee tuotanto- ja varastotilaa, koneistamo, sosiaalitiloja sekä tuotantoa palvelevaa toimistotilaa. Toiseen ja kolmanteen kerrokseen valmistuu toimistotilaa, ruokala ja keittiö, teknisiä tiloja sekä vuokralaisen erikoistiloja.



Kestävää ja Tuusulan elinvoimaa vahvistavaa rakentamista



Rakennuksen ympäristövastuullisuustavoitteet ovat hyvin korkeat. Logicenters tulee hakemaan kohteelle BREEAM Excellent -ympäristösertifikaattia.



”Logicentersin rakennukset suunnitellaan aina tulevaisuutta silmällä pitäen. Vastuullisuudessa ei pyritä vastaamaan vain tämän päivän vaatimuksiin, mutta myös valmistautumaan huomiseen. Vastuullisuus näkyy tässä rakennuksessa myös käytännöllisillä tavoilla: katolle asennettavat aurinkopaneelit tarjoavat uusiutuvaa energiaa, ja rakennus lämmitetään maalämmöllä”, kommentoi Logicentersin kaupallinen johtaja Jarkko Äikää.



Tuotantolaitoksen peruskivi muurattiin perinteisin juhlallisin menoin 1.10.2025. Tilaisuuteen otti osaa Tuusulan kunnan, Logicentersin, DEXISin ja Jatke Toimitilat Oy:n edustajia. Tuusulan kunnan pormestari Janne Mellin korosti tilaisuudessa pitämässään puheessa rakennushankkeen merkittävyyttä kunnan elinvoimaisuuden kannalta.



”Logicentersin ja DEXISin päätös investoida tähän hankkeeseen on erittäin merkittävä koko alueen elinvoimaisuuden kannalta. Uudet tilat turvaavat DEXISin tarjoamat työpaikat Tuusulassa, auttavat ylläpitämään kunnan elinvoimaa ja tarjoavat myös kasvumahdollisuuksia”, Mellin lausui.