OYS mukana Euroopan parhaaksi valitussa 5G-hankkeessa
Euroopan komissio palkitsi Brysselissä 7. lokakuuta Euroopan parhaat digitaaliset yhteyshankkeet. Hola 5G Oulu voitti kilpailun kategoriassa, jossa palkitaan huippuluokan digitaalisia infrastruktuuri-innovaatioita.
Hola 5G Oulu -projekti voitti European Digital Connectivity Awards 2025 -kilpailun kategoriassa Gigabit-Ready Infrastruktuurin huippuosaaminen ja innovointi (Excellence and innovation in deployment of Gigabit-Ready Infrastructure). Oulun yliopistollinen sairaala on yksi hankkeen keskeisistä kumppaneista.
5G-teknologialla luodaan turvallisempaa ja tehokkaampaa hoitoympäristöä
Hola 5G Oulu -projektissa on hyödyntämällä edistynyttä 5G-teknologiaa rakennettu OYSiin yksityinen 5G-verkko ja kehitetty langatonta puettavaa hoitoteknologiaa. 5G-teknologia mahdollistaa tehokkaamman ja luotettavamman kommunikaation ja tiimityön sekä potilaiden hoitoon liittyvän koordinaation ja konsultaatiot ammattilaisten ja yksiköiden välillä.
Projektin avulla luotiin edellytykset uusien teknologioiden käyttöönotolle, kuten potilaiden turvallisemmalle ja tehokkaammalle etäseurannalle, älylaseille ja tekoälyn laajemmalle hyödyntämiselle hoitotyössä. Tulevaisuudessa hankkeen avulla voidaan keventää hoitohenkilöstön työtaakkaa mahdollistamalla nopeampi potilastietojen koostaminen, tehokkaampi potilaiden etäseuranta ja erilaiset etänä toteutettavat toimenpiteet.
OYSilta kehitystyöhön käytännön näkökulma
OYS toimi hankkeessa pilotointi- ja käyttöympäristönä, jossa yksityisen 5G-verkon toimivuutta testattiin aidossa sairaalaympäristössä potilasosastoilla ja leikkaussaleissa. Henkilökunta hyödynsi verkkoa muun muassa älylaitteiden avulla, jotka toivat potilastiedot ja viestintämahdollisuudet suoraan hoitotyöhön.
“On hienoa, että OYS on mukana kehittämässä ratkaisuja, jotka tekevät sairaalatoiminnasta entistä turvallisempaa, tehokkaampaa ja älykkäämpää. Hola 5G Oulu on erinomainen esimerkki siitä, mitä saadaan aikaan, kun tutkimus, teknologia ja käytännön hoitotyö yhdistetään,” kertoo Pohteen testaus- ja innovaatiotoiminnan kehittämispäällikkö Timo Alalääkkölä.
Hola 5G Oulu -konsortioon kuuluvat OYSin lisäksi Oulun yliopisto, Boldyn Networks ja Wicoar Technologies. Hanketta rahoitettiin Euroopan unionin tuella, ja sen tavoitteena oli luoda malli, jota voidaan hyödyntää myös muiden sairaaloiden digitaalisen infrastruktuurin kehittämisessä. Hanke päättyi 30.6.2025.
Yhteyshenkilöt
Timo Alalääkköläkehittämispäällikkö, innovaatio- ja kehittämistoimintaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 561 4390timo.alalaakkola@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
