Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 8.10.2025
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti pysyvästä ratkaisusta Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen järjestämisestä sekä Espoon yhteislyseon nimestä 1.8.2027 lähtien.
Pysyvä ratkaisu Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen järjestämiseen (pöydälle 24.9.2025)
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Keran yläkoulu perustetaan syyslukukauden 2026 alusta alkaen. Lautakunta myös päätti, että Keran koulu toimii uudisrakennuksen valmistumiseen saakka Kutojantie 2:n ja Nihtisillantie 3:n tiloissa. Lukuvuoden 2027–2028 alusta alkaen Keran koulu siirtyy toimimaan Kutojantie 2:n tiloihin, jotka vapautuvat nykyiseltä Espoon yhteislyseon lukiolta. Lisäksi lautakunta päätti, että Kilonpuiston koulu toimii sekä Kilonpuiston koulun että Kutojantien ja Nihtisillantien tiloissa siihen saakka, kunnes koulun oppilasmäärä ja sarjaisuus mahdollistivat koulun toimimisen pelkästään Kilonpuiston koulun tiloissa.
Lautakunta edellytti, että Tilapalvelut-liikelaitos pitää huolta Kutojantien tilojen kunnosta, jotta ne ovat oppilaille ja henkilöstölle terveelliset ja turvalliset. Lautakunta myös edellytti, että autismiopetus jatkuu Kilonpuiston yhtenäisessä peruskoulussa ja Kutojantien kiinteistön yhteyteen rakennetaan kiireellisesti hiekkatekonurmipintainen liikuntapaikka välituntitoimintaa ja liikunnanopetusta varten sekä turvalliset kulkuväylät koululle ja koulun ympäristössä varmistetaan yhteistyössä teknisen toimen kanssa, esim. koulusta varoittavien liikennemerkein. Lisäksi lautakunta edellytti, että ilmaisutaidon painotuksen sijoittuminen tuodaan päätettäväksi erikseen lautakunnalle ja lautakunnalle tuodaan selvitys 12/2025 loppuun mennessä tilojen kunnosta, niiden ilmanvaihdosta, sisäilmasta ja terveysturvallisuudesta sekä miten korjaukset ja muutokset ovat toteutuneet.
Espoon yhteislyseon nimi 1.8.2027 lähtien
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Kiviruukkiin sijoitettavan lukion ja sinne siirtyvän Espoon yhteislyseon nimeksi tulee Kiviruukin lukio. Nimi tulee voimaan 1.8.2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Tapio Erma, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen johtaja, p. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Två nya gatukonstverk i Mattby7.10.2025 15:00:00 EEST | Pressmeddelande
Två nya gatukonstverk har färdigställts i Mattby. Matinkylä-seura hade lämnat in ett initiativ om konst på allmänna platser. Konsten ska framhäva områdets identitet, förnya förorternas utseende samt skapa trivsel och trygghet. Stadsmiljösektorn har tillsammans med aktiva invånare gjort det möjligt att uppföra konstverk på allmänna områden. Förutom att förbättra boendetrivseln vill man också stävja vandalismen och störande beteende.
Matinkylään kaksi uutta katutaideteosta7.10.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
Matinkylään on valmistunut kaksi uutta katutaideteosta. Teosten taustalla oli Matinkylä-seuran tekemä aloite julkisen taiteen kokonaisuudesta, jonka tavoitteena on korostaa alueen identiteettiä, uudistaa vanhan lähiön ilmettä sekä luoda viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Espoon kaupunkiympäristön toimiala on mahdollistanut yhdessä asukasaktiivien kanssa taiteen tuomisen kaupungin yleisten alueiden rakenteisiin. Asuinviihtyvyyden parantamisen lisäksi tavoitteena on myös vähentää ilkivaltaa ja häiriökäyttäytymistä.
Two new street artworks in Matinkylä7.10.2025 15:00:00 EEST | Press release
Two new street artworks have been completed in Matinkylä. They were made as a result of Matinkylä-seura’s public art initiative, aimed at highlighting the local identity, sprucing up the old neighbourhood, and creating a safer and more pleasant environment. Together with active residents, Espoo’s Urban Environment Sector has made it possible to add art to the structures of public areas. In addition to making the area more pleasant, the aim is to reduce vandalism and disorderly behaviour.
Kaupunginhallitus: Tuloveroprosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttiin ei muutoksia, muihin kiinteistöveroihin korotuksia6.10.2025 18:45:19 EEST | Tiedote
Kaupunginhallitus esittää vuodelle 2026 tuloveroprosentin pitämistä nykyisellään eli 5,3 prosentissa. Kiinteistöveroprosentteihin esitetään joiltakin osin muutoksia.
Konserni- ja tilajaosto teki esityksen Tilapalvelut-liikelaitoksen talousarviosta 20266.10.2025 18:17:38 EEST | Tiedote
Kaupunki investoi edelleen voimakkaasti kasvuun ja peruskorjauksiin. Investointitaso on korkea ja nettoinvestoinnit ovat yli 400 milj. euroa vuonna 2026. Kaupunki investoi kaikkiaan 2,9 mrd. eurolla seuraavan 10 vuoden aikana. Lisäksi vuokratiloihin käytetään yli 400 milj. euroa. Lisäpanostuksia on tehty erityisesti peruskorjauskorjausohjelmaan, elinvoimaan ja digikehittämiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme