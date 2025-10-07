Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 8.10.2025

Pysyvä ratkaisu Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen järjestämiseen (pöydälle 24.9.2025)

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Keran yläkoulu perustetaan syyslukukauden 2026 alusta alkaen. Lautakunta myös päätti, että Keran koulu toimii uudisrakennuksen valmistumiseen saakka Kutojantie 2:n ja Nihtisillantie 3:n tiloissa. Lukuvuoden 2027–2028 alusta alkaen Keran koulu siirtyy toimimaan Kutojantie 2:n tiloihin, jotka vapautuvat nykyiseltä Espoon yhteislyseon lukiolta. Lisäksi lautakunta päätti, että Kilonpuiston koulu toimii sekä Kilonpuiston koulun että Kutojantien ja Nihtisillantien tiloissa siihen saakka, kunnes koulun oppilasmäärä ja sarjaisuus mahdollistivat koulun toimimisen pelkästään Kilonpuiston koulun tiloissa.

Lautakunta edellytti, että Tilapalvelut-liikelaitos pitää huolta Kutojantien tilojen kunnosta, jotta ne ovat oppilaille ja henkilöstölle terveelliset ja turvalliset. Lautakunta myös edellytti, että autismiopetus jatkuu Kilonpuiston yhtenäisessä peruskoulussa ja Kutojantien kiinteistön yhteyteen rakennetaan kiireellisesti hiekkatekonurmipintainen liikuntapaikka välituntitoimintaa ja liikunnanopetusta varten sekä turvalliset kulkuväylät koululle ja koulun ympäristössä varmistetaan yhteistyössä teknisen toimen kanssa, esim. koulusta varoittavien liikennemerkein. Lisäksi lautakunta edellytti, että ilmaisutaidon painotuksen sijoittuminen tuodaan päätettäväksi erikseen lautakunnalle ja lautakunnalle tuodaan selvitys 12/2025 loppuun mennessä tilojen kunnosta, niiden ilmanvaihdosta, sisäilmasta ja terveysturvallisuudesta sekä miten korjaukset ja muutokset ovat toteutuneet.

Espoon yhteislyseon nimi 1.8.2027 lähtien

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Kiviruukkiin sijoitettavan lukion ja sinne siirtyvän Espoon yhteislyseon nimeksi tulee Kiviruukin lukio. Nimi tulee voimaan 1.8.2027.