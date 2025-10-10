Sellosalin syksyssä huippunimiä ja harvinaisuuksia maailmalta

Grammy-palkittu klezmer-musiikin legenda The Klezmatics maustaa Keski- ja Itä-Euroopan juurevaa musiikkiperinnettä latinorytmein, jazz-riffein ja moninaisin vaikuttein Balkanilta, Lähi-idästä ja Afrikasta. Kotikenttänsä Pohjois-Amerikan lisäksi yhtye on esiintynyt yli 20 maassa eturivin konserttitaloissa ja festivaaleilla Carnegie Hallista WOMADiin ja Colours of Ostravaan. New Yorkin East Villagessa vuonna 1986 perustettu yhtye tuo omaleimaisen musiikkinsa Sellosaliin 22. lokakuuta.

Lokakuun 29. päivä saadaan nauttia kansainvälisestä jazzista, kun Quite Vivian tuo ainutlaatuisen soundinsa Sellosaliin. Yhtyeen jäsenet Adele Sauros (saksofoni), Rajiv Jayaweera (rummut) ja Wilfried Wilde (kitara) ovat kansainvälisesti arvostettuja muusikoita, joiden jazztrio Quite Vivian leikittelee omissa sävellyksissään rytmeillä, värikkäillä harmonioilla ja mieleenpainuvilla melodioilla.

30-vuotista uraansa juhlistava maailmanmusiikin ja kansanmusiikin huippuyhtye Söndörgő saapuu keskiviikkona 5. marraskuuta Suomeen 10 vuoden tauon jälkeen. Unkarilaisen yhtyeen musiikissa yhdistyy Balkanin alueen perinnemusiikin alkukantainen voima, muusikoiden virtuoosimainen soitinten hallinta, saumattoman yhteissoiton riemu ja vastustamaton energia. Illan avaa Minttu Hellstén, tummanpuhuvan ja syvätunnelmaisen taidepopin uusi nimi.

Keskiviikkona 12. marraskuuta Sellosalin lavalle nouseva, improvisaation ja eri musiikkiperinteiden maailmassa seikkaileva Wishamalii on herättänyt ihastusta ja niittänyt palkintoja ainutlaatuisella musiikillaan, laajalla sävypaletillaan, hioutuneella yhteissoitollaan ja hurmaavalla lavakarismallaan. Wishamaliin muodostavat palestiinalais-jordanialainen laulaja, oudisti ja säveltäjä Nemat Battah, etiopialaissyntyinen Abdissa ”Mamba” Assefa sekä säveltäjä-pianisti Kari Ikonen. Illan avaava Melisa Yıldırım on palkittu anatolialainen muusikko ja improvisoija, jonka pääsoitin on kamancha eli kemana, monissa Lähi-Idän musiikkikulttuureissa tunnettu jousella soitettava kielisoitin.

The Klezmatics (US) ke 22.10.2025 klo 19

Quite Vivian (FIN / FRA / AUS) ke 29.10.2025 klo 19

Söndörgő (HU) + Minttu Hellstén ke 5.11.2025 klo 19

Wishamalii + Melisa Yıldırım (TR) ke 12.11.2025 klo 19



Sellosali, Soittoniekanaukio 1 A, 02600 Espoo





