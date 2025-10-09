Espoossa torjuttiin yli 118 530 neliömetriä vieraslajeja mobiilipelillä

Jo kolmatta vuotta peräkkäin Espoon kaupunki aktivoi kansalaiset mukaan vieraslajien torjuntatalkoisiin mobiilipelillä, jossa yhdistyvät luonnonsuojelu ja palkitsevuus. Crowdsorsa-sovelluksen avulla 281 osallistujaa merkitsi, torjui ja dokumentoi vieraslajiesiintymiä ympäri kaupungin karttaa ja sai työstä myös rahallisen palkkion.

– Erityisen positiivista oli huomata, kuinka aktiivisesti nuoriso lähti tänäkin vuonna mukaan vieraslajitorjuntaan. Espoossa teini-ikäisten osuus kaikista käyttäjistä oli lähes puolet, kertoo Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju.

Palkkioita pelaajille oli jaossa yhteensä huimat 12 000 euroa. Tästä potista Espoon aktiivisin osallistuja onnistui ansaitsemaan kesän aikana jopa 3 174 euroa.

– Erilaisten talkoomuotojen avulle voimme innostaa kuntalaisia mukaan tärkeään työhön vieraslajien torjunnassa. Crowdsorsan toimintamalli on mainio väline houkuttelemaan kaikenikäisiä espoolaisia tarttumaan yhteiseen haasteeseen monimuotoisen luonnon hyväksi, toteaa kaupungin palvelupäällikkö Anne Mannermaa.

Näin vieraslajitorjunta pelissä toimii

Tehtävän suorittamiseksi pelaaja kuvasi vieraslajiesiintymästä videon ennen ja jälkeen torjunnan. Sitten videot ladattiin sovelluksessa laadunhallinnan hyväksyttäviksi.

Jokainen hyväksytty esiintymä ilmestyi reaaliajassa sovelluksen paikalliselle pelikartalle. Samoja kohteita sai torjua uudelleen, kun vähintään kaksi viikkoa edellisestä torjunnasta oli kulunut. Näin varmistettiin, että esiintymien hävittäminen olisi mahdollisimman tehokasta ja pitkävaikutteista.

Osa laajempaa torjuntarintamaa

Espoon torjuntakesä oli osa laajempaa kansainvälistä missiota, jossa vieraslajeja torjuttiin Crowdsorsan avulla yli 70 kunnassa ja kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Kanadassa.

Raivattuja neliömetrejä on kertynyt tämän kesän aikana yhteensä yli 2,5 miljoonaa, ja kaikille osallistujille on maksettu palkkioina yli 170 000 euroa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Anne Mannermaa

palvelupäällikkö, Espoon kaupunki

050 528 5928

Anne.m.mannermaa@espoo.fi

Toni Paju

Toimitusjohtaja, Crowdsorsa

040 661 0072

toni.paju@crowdsorsa.com