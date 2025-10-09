Espoossa torjuttiin yli 118 530 neliömetriä vieraslajeja mobiilipelillä
Kesän 2025 vieraslajitorjunta on saatu päätökseen Espoossa – ja tulokset puhuvat puolestaan. Crowdsorsa-pelaajat kitkivät kesän aikana yhteensä yli 118 530 neliömetriä haitallista lupiinia ja jättipalsamia. Tehokkain vieraslajiraivaaja tienasi jopa 3 174 euroa.
Jo kolmatta vuotta peräkkäin Espoon kaupunki aktivoi kansalaiset mukaan vieraslajien torjuntatalkoisiin mobiilipelillä, jossa yhdistyvät luonnonsuojelu ja palkitsevuus. Crowdsorsa-sovelluksen avulla 281 osallistujaa merkitsi, torjui ja dokumentoi vieraslajiesiintymiä ympäri kaupungin karttaa ja sai työstä myös rahallisen palkkion.
– Erityisen positiivista oli huomata, kuinka aktiivisesti nuoriso lähti tänäkin vuonna mukaan vieraslajitorjuntaan. Espoossa teini-ikäisten osuus kaikista käyttäjistä oli lähes puolet, kertoo Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju.
Palkkioita pelaajille oli jaossa yhteensä huimat 12 000 euroa. Tästä potista Espoon aktiivisin osallistuja onnistui ansaitsemaan kesän aikana jopa 3 174 euroa.
– Erilaisten talkoomuotojen avulle voimme innostaa kuntalaisia mukaan tärkeään työhön vieraslajien torjunnassa. Crowdsorsan toimintamalli on mainio väline houkuttelemaan kaikenikäisiä espoolaisia tarttumaan yhteiseen haasteeseen monimuotoisen luonnon hyväksi, toteaa kaupungin palvelupäällikkö Anne Mannermaa.
Näin vieraslajitorjunta pelissä toimii
Tehtävän suorittamiseksi pelaaja kuvasi vieraslajiesiintymästä videon ennen ja jälkeen torjunnan. Sitten videot ladattiin sovelluksessa laadunhallinnan hyväksyttäviksi.
Jokainen hyväksytty esiintymä ilmestyi reaaliajassa sovelluksen paikalliselle pelikartalle. Samoja kohteita sai torjua uudelleen, kun vähintään kaksi viikkoa edellisestä torjunnasta oli kulunut. Näin varmistettiin, että esiintymien hävittäminen olisi mahdollisimman tehokasta ja pitkävaikutteista.
Osa laajempaa torjuntarintamaa
Espoon torjuntakesä oli osa laajempaa kansainvälistä missiota, jossa vieraslajeja torjuttiin Crowdsorsan avulla yli 70 kunnassa ja kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Kanadassa.
Raivattuja neliömetrejä on kertynyt tämän kesän aikana yhteensä yli 2,5 miljoonaa, ja kaikille osallistujille on maksettu palkkioina yli 170 000 euroa.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Anne Mannermaa
palvelupäällikkö, Espoon kaupunki
050 528 5928
Anne.m.mannermaa@espoo.fi
Toni Paju
Toimitusjohtaja, Crowdsorsa
040 661 0072
toni.paju@crowdsorsa.com
Flygekorrprojektet tar slut, men Esbo samordnar även i fortsättningen byggande och skydd av flygekorren9.10.2025 08:23:50 EEST | Pressmeddelande
Det stora internationellt projektet för skydd av flygekorren fullbordas. Inom projektet skaffade staden nya fakta om flygekorrens levnadsvanor och om planläggning som tar hänsyn till flygekorren. Det visade sig att flygekorren klarar sig i staden bättre än väntat.
Liito-orava-LIFE-hanke päättyy – Espoo sovittaa jatkossakin yhteen kaupunkikehityksen ja liito-oravien suojelun9.10.2025 08:23:50 EEST | Tiedote
Juuri päättynyt suuri kansainvälinen liito-oravien suojeluhanke toi Espooseen uutta tietoa liito-oravien elintavoista sekä kaavoitusratkaisuista. Hanke osoitti, että liito-oravat pärjäävät kaupungissa luultua paremmin.
Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 8.10.20258.10.2025 20:29:27 EEST | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti pysyvästä ratkaisusta Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen järjestämisestä sekä Espoon yhteislyseon nimestä 1.8.2027 lähtien.
Två nya gatukonstverk i Mattby7.10.2025 15:00:00 EEST | Pressmeddelande
Två nya gatukonstverk har färdigställts i Mattby. Matinkylä-seura hade lämnat in ett initiativ om konst på allmänna platser. Konsten ska framhäva områdets identitet, förnya förorternas utseende samt skapa trivsel och trygghet. Stadsmiljösektorn har tillsammans med aktiva invånare gjort det möjligt att uppföra konstverk på allmänna områden. Förutom att förbättra boendetrivseln vill man också stävja vandalismen och störande beteende.
Matinkylään kaksi uutta katutaideteosta7.10.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
Matinkylään on valmistunut kaksi uutta katutaideteosta. Teosten taustalla oli Matinkylä-seuran tekemä aloite julkisen taiteen kokonaisuudesta, jonka tavoitteena on korostaa alueen identiteettiä, uudistaa vanhan lähiön ilmettä sekä luoda viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Espoon kaupunkiympäristön toimiala on mahdollistanut yhdessä asukasaktiivien kanssa taiteen tuomisen kaupungin yleisten alueiden rakenteisiin. Asuinviihtyvyyden parantamisen lisäksi tavoitteena on myös vähentää ilkivaltaa ja häiriökäyttäytymistä.
