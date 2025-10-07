Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lähes kolmannes hyvinvointialueen hankinnoista päijäthämäläisiltä yrityksiltä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue tukee vahvasti alueen elinvoimaa. Vuonna 2024 lähes kolmannes hyvinvointialueen hankinnoista tehtiin päijäthämäläisiltä yrityksiltä.
Hyvinvointialueen vuoden 2024 hankintojen yhteisarvo oli lähes 578 miljoonaa euroa, josta eniten, noin 244 miljoonaa euroa suuntautui asiakaspalvelujen ostoihin. Päijäthämäläisiltä yrityksiltä hyvinvointialue teki hankintoja 169 miljoonan euron edestä. Hankintoja tehtiin kaikkiaan 762 päijäthämäläisyritykseltä, näistä 87,4 % on pieniä tai keskisuuria yrityksiä.
Päijäthämäläisyrityksiltä eniten hankintoja tehtiin Harjun Terveys Oy:ltä 41,1 miljoonalla eurolla, Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut Oy:ltä 14,8 miljoonalla eurolla, Jyränkölän Setlementti ry:ltä 7,2 miljoonalla eurolla, Lahden Aluetaksi Oy:ltä 6,8 miljoonalla eurolla ja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiöltä 6,4 miljoonalla eurolla.
Monituottajuusmalli on Päijät-Hämeen hyvinvointialueella strateginen painopiste. Mallilla pyritään siihen, että palvelujen järjestämisessä hyödynnetään julkisen ja yksityisen palvelutuotannon parhaat voimavarat suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Hyvinvointialueen hankintapalvelujen on tarkoituksena vierailla Päijät-Hämeen yrittäjien paikallistilaisuuksissa esittelemässä hyvinvointialueen hankintakokonaisuutta sekä eri hankintamenettelyjä.
- Talouden tasapainottaminen haastaa meitä etsimään entistä kustannusvaikuttavampia ratkaisuja yhdessä kumppaneittemme kanssa. Monituottajamalli antaa meille mahdollisuuden rakentaa vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluja, jotka vastaavat päijäthämäläisten tarpeisiin, muistuttaa toimialajohtaja Ismo Rautiainen.
Hyvinvointialueen vuoden 2024 ostolaskuaineistoon voi tutustua hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Ismo Rautiainentoimialajohtaja, tukipalvelutPuh:044 729 7982
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
