Kiinteistöalalle uusi energiatehokkuussopimus – tällä kaudella ala ylitti tavoitteensa jo ennen määräaikaa
Vuonna 2026 alkavaan uuteen kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen on jo lähtenyt mukaan 35 kiinteistöalan yritystä ja yhteisöä. Sopimus on osoittautunut hyväksi keinoksi tehostaa energiankäyttöä: tämän vuoden lopussa päättyvällä sopimuskaudella kiinteistöala ylitti tavoitteensa jo ennen määräaikaa.
Sopimusjärjestelmässä kiinteistöalaa edustava Rakli on solminut kiinteistöalan uuden energiatehokkuussopimuksen kymmenvuotiskaudelle 2026–2035 työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa. Sopimuksessa määritellään energiansäästön kokonaistavoite, joka auttaa Suomea saavuttamaan EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteet.
Energiatehokkuussopimus on osoittanut tehonsa
Rakennetun ympäristön osuus Suomen ilmastopäästöistä on noin 30 prosenttia. Tavoitteena kiinteistöalalla on jatkaa hyvää työtä energiankäytön tehostamiseksi sekä Suomen että organisaatioiden omien ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.
Sopimuskaudella 2017–2025 kiinteistöala on säästänyt energiaa 821 gigawattituntia vuodessa vuoden 2024 loppuun mennessä, mikä toi 58 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Tämän vuoden lopussa päättyvällä sopimuskaudella tavoitteet on jo saavutettu.
Uudelle kaudelle sopimukseen on lähtenyt mukaan jo 35 kiinteistöalan yritystä ja yhteisöä.
”Ammattimaiset kiinteistönomistajat ovat jo vuosia tehneet tuloksellista työtä energiatehokkuuden eteen. On rohkaisevaa nähdä, kuinka ala jatkaa määrätietoisesti työtä ja etsii samalla uusia innovatiivisia ratkaisuja”, kertoo Raklin hallituksen puheenjohtaja, SOK:n kiinteistöjohtaja Pasi Suutari.
Laaja osallistuminen vastaa direktiivin vaatimuksiin
Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino saavuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteet ilman raskasta lainsäädäntöä tai pakkokeinoja.
Sopimusten avulla Suomi osoittaa tehneensä vapaaehtoisia toimia, joilla se täyttää noin 40 prosenttia energiatehokkuusdirektiivin toimenpanokaudella 2021-2030 sen 8 artiklan mukaisesta sitovasta kansallisesta energiansäästövelvoitteesta.
”Sopimustoiminnan laaja kattavuus on edellytys, jotta voimme osoittaa näillä vapaaehtoisilla toimilla täyttävämme energiatehokkuusdirektiivin asettamat sitovat kansalliset tavoitteet. Mukana on jo iso joukko organisaatioita, mutta sopimuskaudella toivotaan vielä monen lähtevän mukaan tähän tärkeään työhön”, sanoo Aija Tasa Raklista.
Sopimukseen liittyneet saavat tietoa, tukea ja opastusta sekä suuren vertaisverkoston avun sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmiin liittyneet toimijat:
Amplus Holding Oy
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy
Fokus Nordic Finland Oy
Erikoissijoitusrahasto Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II
Espoon Asunnot Oy
Helsingin Asumisoikeus Oy
Helsingin kaupungin asunnot Oy, Heka
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oy
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
Kauppakeskuskiinteistöt FEA Ky
Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Keva
Kiinteistö Oy Auroranlinna
Kojamo Oy
Kruunuasunnot Oy
Lahden Talot Oy
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
Länsimetro Oy
Riihimäen Kotikulma Oy
SATO Oyj
SBB Finland Oy
Sivakka-yhtymä Oy
S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahasto
Sponda Oy
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Technopolis Holding Oyj
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
Veritas Eläkevakuutus
VTS-kodit
Pasi SuutariRaklin hallituksen puheenjohtaja, SOK:n kiinteistöjohtajaPuh:040 504 4292
Aija TasaJohtaja, asuminenPuh:0503272077aija.tasa@rakli.fi
Tietoja julkaisijasta
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry on maamme kattavin ja vaikuttavin ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö. Valvomme jäsentemme etua, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä teemme työtä kestävän elinympäristön puolesta. Tarjoamme myös tutkittua tietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi sekä kehitämme toimialaa ja jäsentemme osaamista.
