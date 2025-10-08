Kiinteistöalalle uusi energiatehokkuussopimus – tällä kaudella ala ylitti tavoitteensa jo ennen määräaikaa

Sopimusjärjestelmässä kiinteistöalaa edustava Rakli on solminut kiinteistöalan uuden energiatehokkuussopimuksen kymmenvuotiskaudelle 2026–2035 työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa. Sopimuksessa määritellään energiansäästön kokonaistavoite, joka auttaa Suomea saavuttamaan EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteet.

Energiatehokkuussopimus on osoittanut tehonsa

Rakennetun ympäristön osuus Suomen ilmastopäästöistä on noin 30 prosenttia. Tavoitteena kiinteistöalalla on jatkaa hyvää työtä energiankäytön tehostamiseksi sekä Suomen että organisaatioiden omien ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.



Sopimuskaudella 2017–2025 kiinteistöala on säästänyt energiaa 821 gigawattituntia vuodessa vuoden 2024 loppuun mennessä, mikä toi 58 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Tämän vuoden lopussa päättyvällä sopimuskaudella tavoitteet on jo saavutettu.



Uudelle kaudelle sopimukseen on lähtenyt mukaan jo 35 kiinteistöalan yritystä ja yhteisöä.



”Ammattimaiset kiinteistönomistajat ovat jo vuosia tehneet tuloksellista työtä energiatehokkuuden eteen. On rohkaisevaa nähdä, kuinka ala jatkaa määrätietoisesti työtä ja etsii samalla uusia innovatiivisia ratkaisuja”, kertoo Raklin hallituksen puheenjohtaja, SOK:n kiinteistöjohtaja Pasi Suutari.





Laaja osallistuminen vastaa direktiivin vaatimuksiin

Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino saavuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteet ilman raskasta lainsäädäntöä tai pakkokeinoja.

Sopimusten avulla Suomi osoittaa tehneensä vapaaehtoisia toimia, joilla se täyttää noin 40 prosenttia energiatehokkuusdirektiivin toimenpanokaudella 2021-2030 sen 8 artiklan mukaisesta sitovasta kansallisesta energiansäästövelvoitteesta.

”Sopimustoiminnan laaja kattavuus on edellytys, jotta voimme osoittaa näillä vapaaehtoisilla toimilla täyttävämme energiatehokkuusdirektiivin asettamat sitovat kansalliset tavoitteet. Mukana on jo iso joukko organisaatioita, mutta sopimuskaudella toivotaan vielä monen lähtevän mukaan tähän tärkeään työhön”, sanoo Aija Tasa Raklista.



Sopimukseen liittyneet saavat tietoa, tukea ja opastusta sekä suuren vertaisverkoston avun sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.



Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmiin liittyneet toimijat:

Amplus Holding Oy

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy

Fokus Nordic Finland Oy

Erikoissijoitusrahasto Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II

Espoon Asunnot Oy

Helsingin Asumisoikeus Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy, Heka

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oy

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy

Kauppakeskuskiinteistöt FEA Ky

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Keva

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Kojamo Oy

Kruunuasunnot Oy

Lahden Talot Oy

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

Länsimetro Oy

Riihimäen Kotikulma Oy

SATO Oyj

SBB Finland Oy

Sivakka-yhtymä Oy

S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahasto

Sponda Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Technopolis Holding Oyj

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Veritas Eläkevakuutus

VTS-kodit