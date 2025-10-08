Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen: kulttuurin tekijöiden toimintaedellytykset on turvattava koko maassa

– On sinällään ironista, että puolueet, joille suomalaisuus ja isänmaallisuus ovat mukamas tärkeitä arvoja, ovat kaikkein hanakammin leikkaamassa suomalaisilta kulttuurin tekijöiltä. Ilman tekijöitä ei synny kotimaista kulttuuria. Ihmisten kulttuurinnälkä ei katoa minnekään, jos kotimaiset vaihtoehdot uupuvat, sen täyttää amerikkalainen massaviihde. Jos emme itse pidä huolta oman kulttuurimme elinvoimasta ja kulttuuriperinnöstämme, ne katoavat, painottaa Mikkonen.

Mikkosen mukaan kulttuurialan ammattilaisten toimeentulo on usein vaikeasti ennakoitavissa eivätkä työn tekemisen rakenteet eivät ole suoraviivaisia. Siksi kulttuurin tekijöiden toimeentuloa parantaisivat sosiaaliturvan muutokset, kuten Vihreiden pitkään ajama yhdistelmävakuutus, joka mahdollistaisi työttömyysturvan kerryttämisen samanaikaisesti sekä työntekijänä että yrittäjänä.

– Jos pidämme suomalaista kulttuuria tärkeänä ja puolustamisen arvoisena, meidän tulee turvata kulttuurin tekijöiden mahdollisuudet tehdä työtään ja tulla sillä toimeen. Pitkällä tähtäimellä perustulo olisi paras keino paikata tilkkutäkkimäisen sosiaaliturvan aukkoja ja mahdollistaa joustavat siirtymät palkkatyön, yrittäjyyden, apurahalla tehtävän työn ja työttömyyskausien välillä, Mikkonen muistuttaa.

Vihreiden tavoitteena on kulttuurin rahoituksen kasvattaminen pysyvästi yli prosenttiin valtion budjetista.

– Jotta kulttuurin tekijöillä on edellytykset tehdä työtään jatkossakin, hallituksen tulee perua kaikki tekemänsä kulttuurileikkaukset ja nostaa pysyvästi kulttuurin rahoitusta. Kulttuurin rahoitus tulisi kasvattaa pysyvästi yli prosenttiin valtion budjetista. Taiteen ja kulttuurin myönteinen vaikutus esimerkiksi ihmisten hyvinvointiin, matkailuun ja vientituotteena on myös taloudellisesti merkittävä, Mikkonen vaatii.

Mikkonen nostaa esiin myös valtion taiteilija-apurahat, joiden turvin työskentelee vuodessa yli 600 eri alojen taiteilijaa.

– Apurahat ovat valtion tärkeimpiä tapoja tukea taidetta ja mahdollistaa taiteilijoiden kokopäiväinen taiteellinen työskentely. Apurahojen arvo on kuitenkin jäänyt jälkeen yleisestä ansiotason kehityksestä. Siksi Vihreät haluaa nostaa valtion taiteilija-apurahojen määrää sadalla apurahavuodelle sekä nostaa apurahan tasoa, jotta se mahdollistaa paremmin taiteellisen työn täysipainoisen tekemisen.