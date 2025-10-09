Vihreiden Hopsu vetosi kulttuurialan puolesta: “Sanoista teoiksi, hyvä hallitus”
Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu totesi kulttuuripoliittista selontekoa käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että kulttuurin kunnianpalautusta on kuulutettu pitkään ja muistutti, että kulttuurin laaja-alainen merkitys ja itseisarvo yhteiskunnassa on syytä tunnustaa. Selonteko on hyvä, mutta hallituksen toimet vievät tilannetta aivan päinvastaiseen suuntaan.
Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.
Hopsun mukaan tavoitteen tulisi olla saada kulttuuri kukoistamaan ympäri maan niin, että se tavoittaa kaikenlaisia ihmisiä.
– Kauniit puheet selonteossa eivät riitä, vaan kulttuuripääoman turvaamiseen tarvitaan konkreettisten toimenpiteiden etenemistä, selkeä stoppi leikkauksille sekä pitkäjänteistä ja luotettavaa näkymää rahoituksen kasvusta. Siksi jätimme oman kannanottomme mietintöön, Hopsu muistutti.
– Vielä keväällä hallitus lupasi, että kulttuurin rahoituksesta ei leikata enää, mutta kuinka ollakaan budjettiesityksessä odottivat elokuva-alan jättileikkaukset, jotka sellaisinaan voisivat vähentää kotimaisen elokuvan tuotannon 17 elokuvasta kymmeneen ja uhkaavat näin jopa 50 paikallisen elokuvateatterin toimintaa, Hopsu kritisoi.
– Sittemmin hallitus siirsi osan leikkauksesta osumaan myös laajemmin taidekentän avustuksiin ja tapahtumiin, ymmärtämättä, millaisia vaikutuksia miljoonankin uusilla leikkauksilla vapaaseen taidekenttään on. Taiken rahoituksesta leikataan kolmatta vuotta peräkkäin, jo tähän mennessä yli 200 yhteisöä on tippunut pois rahoituksesta, Hopsu jatkoi.
Hopsu muistutti, että kulttuuriala työllistää suoraan ja välillisesti yhteensä 130 000 henkilöä, ja näin ollen kulttuuripanostuksilla on suora vaikutus ennätyksellisen alhaisen työllisyyden paranemiseen. Vihreät vaativat myös panostuksia taiteilijoiden sekä muiden kulttuurialoilla ja muilla luovilla aloilla työskentelevien toimeentuloon ja sosiaaliturvaan.
– Suuri osa kulttuuri- ja taidealojen työntekijöistä toimii freelancereina tai yrittäjinä ilman vakituista työnantajaa tai työsuhdetta. Yhdistelmävakuutuksen piiriin tulee lisätä apurahataiteilijat ja jatkaa systemaattisesti kehitystä kohti perustuloa, ensiaskeleena tulee palauttaa työttömyysturvan suojaosat, Hopsu vaati.
– Esimerkiksi yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmä ja kirjailijoiden lainauskorvaukset vaativat päivitystä korvaustason ajantasaistamiseksi. Myös näyttelypalkkiomallin korvausten tulisi jatkossa ulottua laajemmalle joukolle, Hopsu jatkoi.
Lopuksi Hopsu vetosi Orpon hallitukseen.
– Kulttuuri luo identiteettiä, vahvistaa yhteiskunnan ja yksilön resilienssiä vaikeina aikoina. Tämä näkyy siinäkin, että Ukraina tässä tilanteessa nostaa kulttuuribudjettiaan 30 prosentilla. Kulttuuri haastaa päätöksentekoa ja luo hyvinvointia. Molempia tarvitaan, Hopsu muistutti.
– Sanoista teoiksi hyvä hallitus, hän päätti.
Yhteyshenkilöt
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen: kulttuurin tekijöiden toimintaedellytykset on turvattava koko maassa9.10.2025 13:57:21 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkosen mielestä Orpon hallitus ei näe kulttuurin itseisarvoa, eikä sen enempää sen taloudellista arvoa. Eduskunnassa keskustellaan kulttuuripoliittisesta selonteosta tänään 9.10.2025.
Vihreiden Harjanne: Suomi on eurooppalainen banaanivaltio, jonka talousahdingosta ei päästä ulos ilman vihreää tuottavuutta8.10.2025 14:23:50 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne totesi teollisuuspoliittista selontekoa käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että Suomi tarvitsee kipeästi vihreää tuottavuutta, laveampaa elinkeinorakennetta sekä vahvempia sisämarkkinoita.
Vihreiden Tiina Elolta kovaa kritiikkiä “peruuttamatonta vahinkoa” aiheuttavalle hallitukselle: “Mikään määrä poliiseja ei riitä, jos annamme osattomuuden kasvaa”7.10.2025 13:03:07 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Tiina Elo muistutti sisäisen turvallisuuden selontekoa käsitellessä ryhmäpuheessaan, että turvallisuusongelmien juurisyihin vaikuttaminen edellyttää koko yhteiskunnan toimenpiteitä. Elon mukaan Orpon hallitus kuitenkin syventää ongelmia niiden ennaltaehkäisyn sijaan.
Entinen ympäristöministeri Krista Mikkonen: “Onko kaivosverolle käymässä Fazerit?”7.10.2025 11:18:26 EEST | Tiedote
Helsingin Sanomat uutisoi, että kaivosyhtiö Outokumpu yrittää kaataa hallituksen juuri esittämää kaivosmineraaliveron korotusta vetoamalla perustuslakiin apunaan samat toimijat, jotka auttoivat Fazeria kaatamaan jo kertaalleen päätetyn makeisveron korotuksen. Entinen ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen on huolissaan hallituksen kyvystä pitää kiinni tekemästään päätöksestä.
Vihreiden Tiina Elo: Temusta tilaaminen kiellettävä6.10.2025 09:51:28 EEST | Tiedote
Tullin pääjohtaja Sami Rakshitin mukaan kiinalainen halpaverkkokauppa on ajanut Tullin mahdottomaan tilanteeseen. Vihreiden kansanedustaja Tiina Elon mukaan on selvää, että tilanne vaatii nykyistä huomattavasti painavampia toimia krääsäkaupan saamiseksi kuriin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme