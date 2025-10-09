Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote lokakuu 2025

Espoon uusi vuoden 2025 pitkän ajan väestöennuste: Väestö 2024 ja ennuste 2025–2060

Espoon väestöennusteessa huomioidaan viiden viimeisen vuoden väestönkasvu: luonnollinen muutos eli syntyvyys ja kuolleisuus, ja ikäluokittainen muutto (sekä maan sisäinen muutto että ulkomainen muutto).

Espoon oma pitkän ajan ennuste on aiemmin laadittu kolmen vuoden välein, mutta nykyisin sitä tehdään useammin. Pitkän ajan ennuste toimii kehyksenä kaupungin alueelliselle, normaalisti vuosittain tehtävälle ennusteelle. Vuosina 2023–2024 Espoon väestönkasvu on ollut aikaisempaa voimakkaampaa, mikä näkyy vuosina 2024 ja 2025 tehdyissä ennusteissa siinä, että vuosikasvu näyttäytyy jatkossakin aiempaa suurempana, mutta ei kuitenkaan jatku ennätyksellisen suurena. Vuosikasvu oli kolmena edellisenä vuonna keskimäärin 7 900 henkeä, mutta koko 2000-luvulla keskimäärin 4 450 henkeä. Kasvu on jo vuonna 2024 huippuvuodesta 2023 jonkin verran hidastunut, joten ennusteessakin vuosikasvu tasaantuu keskimäärin noin 6 500 henkeen vuodessa.

Espoon väestö kasvaa noin 236 000 asukkaalla vuoteen 2060 mennessä, jolloin Espoon asukasmäärä olisi noin 556 900. Ennusteessa 400 000 asukkaan raja ylittyisi vuonna 2037, jolloin kasvua vuoteen 2024 verrattuna olisi noin 85 300 asukasta.

Espoon pitkä ennuste löytyy Helsingin seudun aluesarjoista taulusta 006e -- Helsingin seudun väestö 31.12.1979- sekä väestöennustevaihtoehdot 2016- sukupuolen, iän ja kuntatason mukaan. PxWeb (Laadittu 2025, perusennuste eli perusvaihtoehto, alue: Espoo. Perusvuosi on toteutunut väestö 31.12.2024 ja ennuste vuosille 2025-2060.)

Espoon väkiluku oli elokuun 2025 lopussa ennakkotietojen mukaan 324 840

Tammi-elokuussa Espoon väestö kasvoi noin 3 900 asukkaalla tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan, mikä on 650 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2024. Kuntien välinen muutto oli 60 asukasta pienempi kuin vuosi sitten vastavana aikana. Espoon väestöä lisäsi tammi-elokuussa 2025 eniten nettosiirtolaisuus (44 prosenttia). Kuntien välinen muutto lisäsi väestöä 28 prosenttia, yhtä paljon kuin luonnollinen väestönkasvu (28 prosenttia)

Espooseen syntyneiden lasten määrä (2 330 lasta) oli noin 20 enemmän kuin vuotta aiemmin, ja kuolleiden määrä (noin 1 240 henkeä) oli noin 80 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönmuutos, eli syntyneiden enemmyys, oli edelleen positiivinen (noin 1 090 henkeä), mutta se lisäsi kuitenkin väestöä noin 60 henkeä vuotta aiempaa vähemmän.

Etenkin pitkäaikaistyöttömyys kasvanut voimakkaasti

Elokuun 2025 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 18 102 ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,0 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 11,5 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1690 ja 50 vuotta täyttäneitä 5698. Naisia oli 48 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 7775 eli 42,8 % työttömistä. Espoon työllisyyspalveluissa oli 642 avointa työpaikkaa.

Työttömyys on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2023 maaliskuusta lähtien. Verrattuna kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin, oli elokuussa 2025 työttömien osuus työvoimasta 3,1 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 6900 enemmän. Kevään 2020 työttömyyshuipun jälkeen työttömyys ei ole missään vaiheessa palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli elokuun lopulla työttömiä 11,8 % (1925 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 11,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 17,3 % (249 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 43,8 % (2368 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avointen työpaikkojen määrä supistui edelleen. Elokuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 22,3 % (184 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on supistunut vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta lähtien.

