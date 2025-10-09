Aleksis Kiven päivänä vihreät vaativat suomalaisen kirjallisuusalan vahvistamista: Lakialoite vaatii kirjojen arvonlisäverotuksen lopettamista
Kansanedustaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu on tänään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä jättänyt lakiesityksen, jonka mukaan Suomessa kirjat vapautettaisiin arvonlisäverosta. Tavoitteena on edistää lukemista, kohtuullistaa kirjailijoiden tulonmuodostusta sekä tukea kansallista kulttuuri- ja osaamispääomaa.
- Kuulen nyt jo menestyneiltäkin kirjailijoilta, että he harkitsevat alan vaihtoa, sillä hekään eivät pysty elättämään itseään kirjallisuudellaan. On suuri menetys suomalaisen kulttuurin kehitykselle ja säilymiselle, jos kirjallisuusala ei pärjää. Elävä kulttuuri tarvitsee monipuolista kirjallisuutta kansalliskielillä, kertoo Inka Hopsu.
- Kirjallisuusalakin on saanut kovia iskuja tämän hallituksen aikana ja vaikuttaa siltä, että hallitukselta puuttuu ymmärrystä omien toimien vaikutuksista. Hallituksen päätös nostaa kirjat korkeampaan 14 % alv-kantaan vaikuttaa suoraan kirjailijoidemme tuloihin. Noston myötä olemme EU:n kovimmin kirjojen myyntiä verottava maa. Tämä oli virhe, joka tulee nyt korjata, toteaa Hopsu.
Tanska päätti elokuussa 2025 poistaa kirjojen arvonlisäveron. Näin ovat tehneet myös Iso-Britannia, Norja, Irlanti ja Tsekki. Kirjojen korkein myyntiverotus heikentää suomalaisen kirjallisuusalan myyntiä ja asemaa, kirjailijoiden tuottoja ja on suorassa ristiriidassa hallituksen tavoitteen vahvistaa lukutaitoa kanssa.
- Suomi on jäänyt muista Pohjoismaista jopa 20 % taakse kirjojen lainauskorvauksissa, mikä myös heikentää kirjailijoiden tulotasoa. Lainauskorvausten tasoa pitäisi ryhtyä vaiheittain korottamaan nyt heti. Päätösten venyessä tilanne vain heikkenee, Hopsu suree.
- Kohta meillä julkaistaan entistä vähemmän kirjoja kansalliskielillämme. Suomalaisten lukutaito on laskenut jo vuosikymmenen, eikä tätä kehitystä ole saatu pysäytettyä, joten todellisia, vaikuttavia toimia tarvitaan nyt, Hopsu vaatii.
- Tutkimustieto näyttää, että jo 30 minuutin päivittäinen lukeminen parantaa merkittävästi lukutaitoa. Enemmän lukevilla on myös laajempi sanavarasto ja kielitaito. On myös näyttöä, että lapsuudessa kotoa opittu lukeminen kantaa läpi elämän, kuvaa Hopsu.
- Meidän tulee seurata Eurooppalaista esimerkkiä ja laskea kirjojen arvonlisävero nollaan. Luopumalla kirjojen arvonlisäverotuksesta voimme edistää kirjojen saatavuutta, lukutaitoa ja turvata kirjailijoiden toimeentuloa. Haluan lakialoitteella ilmaista tukeni suomalaiselle kirjallisuusalalle ja tehdä konkreettisia toimia kirjailijoiden ja kirjallisuuden nostamiseksi hankalasta tilanteesta, painottaa Hopsu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
