If tarjoaa ammattiurheilijavakuutuksia jatkossa kaikille urheiluliigoille

Vakuutusyhtiö If tarjoaa jatkossa lakisääteisiä urheilijavakuutuksia ammattiurheilijoille kaikissa suomalaisissa urheiluliigoissa. Aiemmin If on vakuuttanut Suomessa osaa urheiluliigoista.
– Haluamme osaltamme auttaa tilanteessa, jossa suomalainen ammattiurheilu on vaarassa keskeytyä ilman toimivaa vakuutusratkaisua, kertoo Ifin yritysasiakkaiden henkilövakuutusten tuotepäällikkö Johanna Stenström.
If on seurannut urheilualan vakuutustilannetta kuluvan vuoden aikana ja päätti viime viikolla, että se tarjoaa vakuutuksia jatkossa kaikille liigoille. Ifin päätöstä vakuutusten laajemmasta tarjoamisesta on venyttänyt markkinoille mahdollisesti sen myötä syntyvä monopoliasema, kun markkinan toinen vakuuttaja on ilmoittanut vetäytyvänsä vuodenvaihteessa.
– Markkinoiden yksipuolisuus ei ole optimaalinen tilanne. Ainoana toimijana meillä on iso vastuu koko suomalaisen ammattiurheilun riskienarvioijana ja -kantajana, asiakkaille se puolestaan tarkoittaa valinnanvaran puutetta. Haluamme kuitenkin tässä tilanteessa varmistaa, että urheilualalla on mahdollisuus vakuuttaa urheilijoita yksityissektorilla jatkossakin ja toivomme, että markkina kehittyy monipuolisemmaksi, selventää Stenström.
Vahva kokemus ammattiurheilun vakuuttajana
Lakisääteinen urheilijavakuutus ammattiurheilijoille on laaja vakuutus, joka kattaa muutakin kuin hoitokuluja kuten tapaturmasta aiheutuvaa kuntoutusta sekä tapaturmaeläkettä.
– Tietysti urheiluvakuuttaminen on meille myös liiketoimintaa, ja meillä on pitkältä ajalta kokemusta alan vakuutuskumppanina. Tämä avaa meille hienon mahdollisuuden tarjota vahvaa osaamistamme myös laajemmin ammattiurheilualalla, toteaa Stenström.
