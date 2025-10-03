Kannattaako lemmikkiä vakuuttaa? – Vakuutusyhtiö vastaa
Lemmikkien hoitokustannukset ovat nousseet rajusti, ja samaan aikaan vakuutusten hinnat ja omavastuut kasvavat. Vakuutusyhtiö Pohjantähden mukaan kehitys haastaa koko lemmikkivakuuttamisen järkevyyden ja herättää eettisen kysymyksen siitä, missä vaiheessa vakuutus lakkaa olemasta todellinen turva.
Lemmikkien hoidattaminen on nykyään niin kallista ja vakuutusten omavastuut niin suuria, ettei lemmikkieläinten vakuuttamisessa ole välttämättä järkeä.
”Onhan se vähän erikoista tässä roolissa sanoa näin”, hymähtää vakuutusyhtiö Pohjantähden liiketoimintajohtaja Elina Kotilainen.
Vakuutusyhtiöt tarjoavat kattavaa vakuutusturvaa kissoille ja koirille. Lemmikit ovat monille rakkaita perheenjäseniä, joiden hyvinvointiin halutaan panostaa. Moni ottaakin lemmikilleen vakuutuksen siltä varalta, että eteen tulisi jokin suurempi operaatio, kuten leikkaus.
Lemmikkivakuuttamisen trendejä seuranneena Kotilainen toivoo, että lemmikinomistajat perehtyisivät huolellisesti siihen, mitä heidän harkitsemansa vakuutus todella kattaa.
”Useita tuhansia euroja maksavassa leikkauksessa asiakkaan hyöty voi jäädä vain muutamaan euroon, jos vakuutusmäärä on pieni, omavastuu korkea ja siihen päälle maksetaan jopa yli tuhannen euron vakuutusmaksu vuosittain”, Kotilainen huomauttaa.
Jos lemmikkivakuutus ei välttämättä ole kovin kannattava asiakkaalle, ei se ole sitä myöskään vakuutusyhtiölle. Eläinlääkärikäyntien hinnat ja vakuutusyhtiöiden korvausmenot ovat kasvaneet nopeasti muutamassa vuodessa. Tämä tuo väistämättä paineita myös vakuutusmaksujen korotuksiin.
”Vakuutusten hinnat perustuvat siihen, millaista riskiä vakuutetaan. Kun vakuutettavan riskin kustannukset kasvavat, vaikuttaa se myös vakuutusten hintaan”, Kotilainen taustoittaa ja jatkaa: ”Taustalla vaikuttavat inflaatio, yleinen kustannustason nousu, eläinlääkäribisneksen keskittyminen Suomessa ja hoitojen laajuus. Lemmikkien hoito- ja tutkimuskeinot ovat kehittyneet, ja hoitamiseen voidaan tarjota entistä perusteellisempia ja monipuolisempia tutkimuksia. Se näkyy myös hinnoissa. Joissakin tilanteissa pienikin toimenpide voi maksaa useita satoja euroja.”
Eri vakuutusyhtiöiden lemmikkivakuutukset ovat keskenään samantyyppisiä, mutta eroja löytyy yksityiskohdista kuten vakuutusehdoista, vakuutusmääristä ja omavastuista. Myös Pohjantähti tarjoaa lemmikkivakuutusta osana asiakkaiden kokonaisturvaa.
Hintojen nousu käynnistää kierteen, jota kukaan ei halua
Vakuuttamisen taloudellinen logiikka ja eettinen vastuu kietoutuvat toisiinsa. Kun vakuutusten korvausmenot kasvavat esimerkiksi eläinlääkäripalveluiden hintojen noustessa, syntyy paine nostaa vakuutusmaksuja ja omavastuita sekä rajata ehtoja.
”Näin syntyy kierre, jossa vakuutusyhtiö pyrkii säilyttämään kannattavuutensa, mutta samalla vakuutuksen arvo asiakkaalle heikkenee. Lopputuloksena on tilanne, jossa vakuutus ei enää korvaa juuri mitään. Silloin sen myyminen ei ole eettisesti oikein”, Kotilainen sanoo.
Kierre on ongelmallinen sekä asiakkaan että vakuutusyhtiön näkökulmasta. Asiakkaan turva heikkenee ja luottamus vakuutusjärjestelmään rapautuu, kun taas vakuutusyhtiö joutuu toimimaan tilanteessa, jossa sen tuotteiden todellinen hyöty jää kyseenalaiseksi.
”Vakuutus ei saa olla tuote, joka luo vain mielikuvan turvasta. Eettisesti kestävää liiketoimintaa on se, että vakuutuksen hinta, ehdot ja korvaustaso ovat tasapainossa ja että asiakas ymmärtää, mitä hän on ostamassa. Vakuutusyhtiöiden on uskallettava myös sanoa, jos vakuutus ei tietyssä tilanteessa ole asiakkaalle järkevä”, Kotilainen painottaa.
Vakuuttamisen perusajatus on taloudellisen turvan tarjoaminen odottamattomien tilanteiden varalle. Kun tämä periaate säilyy, säilyy myös luottamus – ja se on vakuutusalan tärkein pääoma.
