Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Fennia tähtää kasvuun ja suunnittelee toimintansa uudelleen organisointia

14.10.2025 12:59:14 EEST | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia | Tiedote

Jaa

Fennia käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat koko Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennian henkilöstöä. Juuri päivitetyn kasvustrategian toteutumisen varmistamiseksi suunnitellaan organisaation uudistamista. Suunniteltu organisaation uudistaminen toisi toteutuessaan mukanaan uusia osaamistarpeita ja tehtäviä, joihin ensisijaisesti pyritään vastaamaan sisäisillä uudelleensijoituksilla.

 – Päivitetyn strategiamme yhtenä keskeisenä tavoitteena on kestävä kasvu. Se tarkoittaa sitä, että keskitymme liiketoimintamme kehittämiseen ja vahvistamiseen. Kyse on ennen kaikkea siitä, miten rakennamme vahvempaa tulevaisuutta ja omaksumme uusia toimintatapoja toteuttaaksemme strategiaa, kertoo Fennian toimitusjohtaja Hanna Hartikainen.

Varmistaakseen kasvustrategian toteutumisen Fennia suunnittelee käynnistävänsä tästä syksystä alkaen kokonaisvaltaisen uudistuksen. Suunniteltu uudistus koskee toimintamallia, organisaatiorakennetta, johtamista ja arjen toimintatapoja. Suunniteltu toimintamalli tulisi toteutuessaan vaikuttamaan organisaatiorakenteeseen ja johtaisi uusiin osaamistarpeisiin, jotka varmistaisivat laadun, tehokkuuden ja liiketoiminnan kasvun edellytykset. Tätä varten Fennia käynnistää muutosneuvottelut.

Muutosneuvottelut koskevat Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennian koko henkilöstöä. Neuvottelujen ulkopuolelle jäävät Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian ja Sp-Henkivakuutus Oy:n työntekijät. Suunniteltu organisaation uudistaminen toisi toteutuessaan mukanaan uusia osaamistarpeita ja tehtäviä, joihin pyritään ensisijaisesti vastaamaan sisäisillä uudelleensijoituksilla.

– Tavoitteenamme on rakentaa asiakaslähtöistä ja kannattavaa liiketoimintaa yhdessä omistaja-asiakkaiden, henkilöstön ja kumppaneidemme ​kanssa kestävästi kasvaen. Uskon, että uudistumisemme tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia fennialaisille ja auttaa meitä vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin entistä paremmin, Hartikainen kiteyttää.

Yhteyshenkilöt

Fennia – yrittämistä ja elämää varten

Fennia on suomalainen, asiakkaidensa omistama vakuutusyhtiö, jolla on vahvat juuret ja pitkä kokemus vakuuttamisesta. Olemme uudistuneet ja mukautuneet useita kertoja 140-vuotisen historiamme aikana. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia. Meitä fennialaisia on yhteensä noin 1 200 ja toimimme eri puolilla Suomea.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye