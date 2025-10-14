Fennia tähtää kasvuun ja suunnittelee toimintansa uudelleen organisointia

– Päivitetyn strategiamme yhtenä keskeisenä tavoitteena on kestävä kasvu. Se tarkoittaa sitä, että keskitymme liiketoimintamme kehittämiseen ja vahvistamiseen. Kyse on ennen kaikkea siitä, miten rakennamme vahvempaa tulevaisuutta ja omaksumme uusia toimintatapoja toteuttaaksemme strategiaa, kertoo Fennian toimitusjohtaja Hanna Hartikainen.

Varmistaakseen kasvustrategian toteutumisen Fennia suunnittelee käynnistävänsä tästä syksystä alkaen kokonaisvaltaisen uudistuksen. Suunniteltu uudistus koskee toimintamallia, organisaatiorakennetta, johtamista ja arjen toimintatapoja. Suunniteltu toimintamalli tulisi toteutuessaan vaikuttamaan organisaatiorakenteeseen ja johtaisi uusiin osaamistarpeisiin, jotka varmistaisivat laadun, tehokkuuden ja liiketoiminnan kasvun edellytykset. Tätä varten Fennia käynnistää muutosneuvottelut.

Muutosneuvottelut koskevat Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennian koko henkilöstöä. Neuvottelujen ulkopuolelle jäävät Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian ja Sp-Henkivakuutus Oy:n työntekijät. Suunniteltu organisaation uudistaminen toisi toteutuessaan mukanaan uusia osaamistarpeita ja tehtäviä, joihin pyritään ensisijaisesti vastaamaan sisäisillä uudelleensijoituksilla.

– Tavoitteenamme on rakentaa asiakaslähtöistä ja kannattavaa liiketoimintaa yhdessä omistaja-asiakkaiden, henkilöstön ja kumppaneidemme ​kanssa kestävästi kasvaen. Uskon, että uudistumisemme tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia fennialaisille ja auttaa meitä vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin entistä paremmin, Hartikainen kiteyttää.