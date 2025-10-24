Ilmarisen sijoituksille 4,8 prosentin tuotto – vakavaraisuus on vahvalla tasolla

– Vuotta ovat leimanneet geo- ja kauppapoliittiset jännitteet ja yleinen epävarmuus taloudessa ja sijoitusmarkkinoilla. Kevään jälkeen kauppa- ja valtapolitiikkaan liittyvä epävarmuus on kuitenkin laskenut muun muassa solmittujen kauppasopimusten myötä. Ilmarisessa kehitys on ollut tammi-syyskuussa vahvaa. Erityisesti osake- ja korkosijoitukset ovat tuottaneet hyvin, ja vakavaraisuutemme on vahvistunut edelleen, Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula summaa.

Tuottoja kasvattivat erityisesti osake- ja korkosijoitukset

Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammi–syyskuussa 4,8 (7,4) prosenttia eli 3,0 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo nousi 65,7 miljardiin euroon (63,3 mrd. vuoden 2024 lopussa).

Sijoitustuottoja kasvattivat erityisesti osake- ja korkosijoitukset. Osakesijoitusten tuotto oli 5,4 (11,9) prosenttia ja korkosijoitusten tuotto 4,7 (4,6) prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 1,3 (-0,3) prosenttia ja muiden sijoitusten tuotto 5,8 (4,0) prosenttia.

– Osakemarkkinat toipuivat hyvin huhtikuun alun laskusta, ja erityisesti listatut osakesijoitukset tuottivat hyvin. Myös korkosijoitusten tuotto kipusi erinomaiselle tasolle, Ilmarisen sijoitusjohtaja Annika Ekman kuvailee.

Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 5,8 prosenttia. Se vastaa 4,0 prosentin reaalituottoa.

Vakavaraisuus on vahvalla tasolla – eläkeuudistus mahdollistaa osakeriskin kasvattamisen

Vakavaraisuuspääoma kasvoi 14,7 miljardiin euroon (13,9 mrd. euroa vuoden 2024 lopussa) ja vakavaraisuusaste 128,3 prosenttiin (127,5 prosenttia vuoden 2024 lopussa).

Eläkeuudistuksen lainvalmistelu on parhaillaan käynnissä. Uudistuksen keskiössä ovat muutokset sijoitustoiminnan sääntelyssä. Eläkevaroille tavoitellaan korkeampia sijoitustuottoja pitkällä aikavälillä. Riskinottomahdollisuuksia lisätään lieventämällä vakavaraisuussääntöjä ja mahdollistamalla korkeampi osakepaino.

– Uudistus antaa meille mahdollisuuden kasvattaa sijoitussalkun kokonaisriskitasoa, mikä puolestaan nostaa pitkän aikavälin tuotto-odotusta. Myös eläkeuudistuksen jälkeen yhteiset eläkevarat tulee sijoittaa tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Valmistaudumme uudistukseen huolellisella riskienhallinnalla ja analysoimalla eri markkinaskenaarioita, Ekman kertoo.

Tarvitsemme kestävää työelämää – yrittäjien eläketurva on saatava ajan tasalle

Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu eläkeiän nostotarpeesta. Tilastot kertovat, että suomalaiset jatkavat jo nyt työelämässä entistä pidempään. Vuonna 2024 eläkkeelle siirryttiin keskimäärin 63,1-vuotiaana. Eläkkeellesiirtymisiän odote nousi vuodessa 0,3 vuotta, ja vuoden 2025 nousutavoite ylitettiin jo 0,7 vuodella.

– Ennen kuin puhumme uusista korotuksista meidän pitäisi varmistaa, että työelämä tukee työkykyä ja antaa mahdollisuuden tehdä töitä pidempään. Eläkeiän nostaminen ei yksin ratkaise ongelmia, jos työkykymme heikkenee jo aiemmin. Työkyvyn tukeminen ja tavoitteellinen työkykyjohtaminen ovat avaintekijöitä järjestelmämme kestävyyden kannalta, Mursula sanoo.

Paljon esillä on ollut myös yrittäjien eläketurvan uudistaminen, jota selvitetään parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön hankkeessa. Tavoitteena on löytää vaihtoehtoisia menetelmiä yrittäjän työtulon määrittämiseksi sekä rahastoinnin käynnistämiseksi.

– On tärkeää saada yrittäjien eläkejärjestelmä päivitettyä ja yrittäjien eläketurva samalle tasolle kuin työntekijöillä, Mursula sanoo.

Vakuutusmaksutulo kasvoi 3 prosenttia

Ilmarisen vakuutusmaksutulo kasvoi tammi–syyskuussa 3 prosenttia 5,5 (5,3) miljardiin euroon. Maksutuloa kasvatti asiakkaiden palkkasumman kasvu. Ilmarisessa vakuutettujen palkkasumma ja työtulo kasvoivat 2,5 prosentilla 22,1 (21,6) miljardiin euroon.

Suomessa työllisyys on heikentynyt jo yli kaksi vuotta. Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä työntekijämäärä laski tammi–syyskuussa 1,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Ilmarisen hoitokulut olivat tammi–syyskuussa 68 (69) miljoonaa euroa. Kustannustehokkuutta mittaava hoitokulujen suhde palkkasummaan ja työtuloon parani 0,31 (0,32) prosenttiin.

– Olemme parantaneet tuottavuuttamme pitkäjänteisesti. Asiakkaamme hyötyvät tehokkuudestamme suoraan vakuutusmaksuissa, Mursula sanoo.

Eläkepäätösten määrä kasvoi ja eläkkeitä maksettiin aiempaa enemmän

Ilmarisella oli syyskuun lopussa 449 917 (453 821) eläkkeensaajaa. Heille maksettiin eläkkeitä tammi–syyskuussa yhteensä 6,0 (5,8) miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 4 prosenttia.

Uusia eläkepäätöksiä tehtiin tammi–syyskuussa yhteensä 33 110 (30 113) kappaletta, mikä oli 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Uusien vanhuuseläkepäätösten määrä lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 17 358 kappaletta (9 980).

– Yhä useampi työskentelee eläkkeellä ollessaan, ja tästä työstä kertynyttä eläkettä haetaan maksuun. Tämä näkyy eläkepäätösten määrässä. Vanhuuseläkepäätöksen saa Ilmarisesta keskimäärin kolmessa päivässä, Mursula kertoo.

Uusia työkyvyttömyyseläkepäätöksiä tehtiin 7 384 (7 609) kappaletta, mikä oli 3 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Kokonaistulos oli 808 (1 791) miljoonaa euroa.

Vakuutusmaksutulo nousi 3 prosenttia 5 457 (5 299) miljoonaan euroon. Maksetut eläkkeet nousivat 4 prosenttia 6 015 (5 776) miljoonaan euroon.

Nettoasiakashankinta oli 71 (150) miljoonaa euroa ja rullaava edellisen 12 kuukauden asiakaspysyvyys oli 95,6 (96,5) prosenttia.

Hoitokulut olivat 68 (69) miljoonaa euroa eli 0,31 (0,32) prosenttia vakuutettujen TyEL-palkkasummasta ja YEL-työtulosta.

Vakavaraisuuspääoma oli 14,7 (13,9) miljardia euroa ja vakavaraisuusaste 128,3 (127,5) prosenttia.

Mikko Mursula aloitti toimitusjohtajana 1.9.2025.

Näkymät: Ilmarisen maksutulon odotetaan kasvavan palkkasummien kasvun myötä.

