Vihreät mukana sovussa – näin malli muuttui alkuperäisestä
Parlamentaarisen työryhmän neuvotteluihin osallistunut kansanedustaja Saara Hyrkkö toteaa Vihreiden saaneen lopulliseen sopuun mukaan paljon vihreiden vaatimuksiaan. Tärkeimpinä muutoksina Hyrkkö pitää muun muassa mallin merkittävää keventämistä verrattuna hallituksen alkuperäiseen ylikireään esitykseen, jouston mahdollisuutta ja finanssipolitiikan valvojan riippumattomuuden varmistamista.
Vihreiden eduskuntaryhmä päätti sitoutua sopuun yhdessä SDP:n, keskustan ja hallituspuolueiden kanssa. Hyrkön mukaan lopullinen malli on merkittävästi joustavampi kuin hallituksen alkuperäinen esitys.
– Neuvottelimme loppuun asti varmistaaksemme, että Suomessa on jatkossakin järjenkäyttö sallittu. Ilman Vihreiden läpi ajamia joustoja malli olisi aivan liian jäykkä ja kireä. Vihreille oli myös tärkeää varmistaa finanssipolitiikan valvojan riippumattomuus ja demokraattisesti valitun hallituksen toimintamahdollisuudet. Mikään näistä ei ollut itsestäänselvyys, Hyrkkö listaa.
Hyrkkö kertoo olevansa erityisen tyytyväinen siihen, että nyt neuvoteltu malli mahdollistaa joustavuuden kriisitilanteissa. Se mahdollistaa reagoimisen esimerkiksi globaaleihin kriiseihin, kuten pandemioihin, konflikteihin sekä ympäristökriiseihin.
Hyrkkö muistuttaa, että epävarmoina aikoina laajalla parlamentaarisella sovulla on arvonsa.
– Suomen kannalta on iso asia, että puolueet yli hallitus-oppositiorajojen ovat pystyneet sopimaan talouden tasapainottamisen suuntaviivoista. Huoli julkisen talouden kestävyydestä on yhteinen, joten on hyvä asia, että talouden tervehdyttämisen pelisäännöistä sovitaan jatkossakin yhdessä yli puoluerajojen, Hyrkkö toteaa.
– Jokaisella hallituksella on kuitenkin jatkossakin paitsi velvollisuus, myös mahdollisuus tehdä järkevää talouspolitiikkaa. Saavutettu kompromissi on enemmänkin taloudellinen turvavyö – ei pakkopaita, Hyrkkö lisää.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on Hyrkön kanssa samoilla linjoilla. Virran mukaan puolueen puheenjohtajana hän näkee sen olevan Suomen etu, että tavoitteesta löytyy mahdollisimman laajapohjainen parlamentaarinen sopu, joka ei kuitenkaan sanele sitä, millä keinoin taloutta pyritään tasapainottamaan. Myös hän näkee, että Vihreiden osallistuminen neuvotteluihin niiden loppuun asti mahdollisti alkuperäistä huomattavasti paremman lopputuloksen.
– Me Vihreät haluamme rakentaa Suomea, jossa jokaiselle voidaan luoda työtä, turvaa, terveyttä ja toimeentuloa ja jossa tehdään fiksua ilmasto- ja luontopolitiikkaa. Tavoitteemme politiikassa on vaikuttaa ja muuttaa maailmaa paremmaksi. Se vaatii yhteistyötä silloinkin, kun kaikki eivät ole kaikesta samaa mieltä. Olen ylpeä ja kiitollinen siitä, että meidän neuvottelijamme Saara Hyrkkö ja Atte Harjanne ovat tehneet kovan työn ja saaneet Vihreille keskeiset tavoitteet mukaan sopimukseen, Virta kehuu.
– Meille Vihreille on ollut tärkeää olla mukana muovaamassa joka tapauksessa eduskunnan enemmistön mandaatilla käyttöön tulevaa työkalua mahdollisimman hyväksi sen sijaan, että olisimme jättäytyneet sivuun talouspoliittisesta vallankäytöstä, Virta toteaa.
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
