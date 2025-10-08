Metsä360 palkintoehdokas Nordtreat Biopohjainen palonsuoja-aine edistää puurakentamista

Puurakentamisen tiukat paloluokkavaatimukset olivat kannustin kemianyhtiö Nordtreatille biopohjaisen palosuojausteknologian kehittämiseen. – Halusimme kehittää palonsuojaratkaisun, mikä mahdollistaa puun käytön rakennusmääräysten mukaisesti vaativissakin rakennuskohteissa, sanoo toimitusjohtaja Outi Kallio.

–Kehittämämme palosuojakäsittelyt täyttävät eurooppalaiset paloluokitukset säilyttäen puun luonnollisen kauneuden ja kestävyyden. Tuote tarjoaa rakennuttajille, arkkitehdeille ja urakoitsijoille varmuutta, joka edistää ekologista ja kestävää puurakentamista.

Kehitys-, sertifiointi- ja testausvaiheen jälkeen tuote on nyt Kallion mukaan kasvu- ja kansainvälistämisvaiheessa. – Kehittämämme tuote on biopohjainen ja täysin myrkytön ilman fossiilisia haitallisia aineita, ja se sopii ekologisen massiivipuun käyttöön vaativissakin teollisuus- ja infrastruktuurikohteiden rakentamisessa.

– Yksi palonsuojatuote yhdistää palosuojauksen ja esteettisen puun luonteen säilyttävän pintakäsittelyn, mikä yksinkertaistaa rakentamista ja huoltoa verrattuna perinteisiin kaksivaiheisiin ratkaisuihin. Uskomme tämän helpottavan arkkitehtien mahdollisuuksia käyttää puuta näkyvästi rakenteissa.

Kallion mukaan rakennetulta ympäristöltä odotetaan turvallisuutta. – Valitettavasti puurakentamisen paloturvallisuuteen liittyy edelleen väärinkäsityksiä. Nykyaikaisen puurakentamisen paloturvallisuutta voidaan varmistaa sekä ekologisilla palosuoja-aineilla että sprinklerijärjestelmillä.

-Puun palokäyttäytymistä voidaan ennustaa palotestein, jotka osoittavat, että puurakenteet säilyttävät kantavuuden hyvin myös palotilanteessa. Me koulutamme ja lisäämme tietoa puurakentamisen turvallisuudesta arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden keskuudessa.

Näyttäviä referenssejä Keski-Euroopassa

Kallion mukaan puurakentamisen markkinoiden kysyntä ja referenssit kotimaassa ja ulkomailla osoittavat biopohjaisen palosuojauksen tarpeellisuuden. – Meillä on jo nyt upeita julkisen rakentamisen referenssejä kuten Lontoon kaksi metroasemaa, Fingridin Hepokorven sähköasema, useita kohteita Ranskassa, Puolassa ja Suomessa puukerrostaloja, matkailukohteita ja julkisia rakennuksia. Keskusteluja käydään myös historiallisten kulttuuriperintökohteiden suojauksesta Euroopassa ja maailmalla.

–Euroopassa arvostetaan sitä, että massiiviset CLT-elementit ja liimapuurakenteet ovat vastuullinen ja tehokas keino vähentää rakentamisen ilmastovaikutuksia. Meille on tärkeää turvata visuaalisuuden lisäksi myös palosuojaominaisuuksien huolto puurakenteissa, mikä tukee rakentamisen elinkaariajattelua, puun käyttöä hiilinieluna ja kestävyyttä.

–Nämä kansainväliset kohteet korostavat tuotteen monipuolisuutta ja kykyä täyttää vaativat standardit. Kun Buckland Timber toimitti palosuojattuja CLT- ja liimapuurakenteita kahdelle Lontoon metro- ja rautatieasemalle, Transport for London määritteli Nordtreatin Eurocode B-s1, d0 -standardin mukaisen palonsuojausratkaisun hankkeita varten. Tuote mahdollisti puun käytön ensi kertaa kriittisen infrastruktuurin rakentamisessa yli sataan vuoteen.

EU-vetoinen rakentamisen säätely sisältää Kallioon mukaan markkina- ja puulajikohtaisia tulkintaeroja, mikä lisää kehitystyön haasteita. – Vaikka Suomi on tärkeä markkina, yhtiö keskittyy vahvasti vientiin, sillä puurakentamisen volyymit ovat ulkomailla. Pyrimme murros- ja kasvuvaiheessa uudistamaan brändiämme ja siirtymään jakelijamalliin kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi.

–Yhteistyökumppaneita on jo 15 maassa, kaukaisimmat Uudessa-Seelannissa. Yhtiö osallistuu myös keskusteluihin Ukrainan jälleenrakentamisesta tavoitteena edistää kestävää puurakentamista ja kouluttaa palokonsultteja puun paloturvallisuudesta. Teemme tiivistä yhteistyötä suomalaisten puutuotevalmistajien kanssa ja haemme aktiivisesti uusia kansainvälisiä markkinoita ja kontakteja.

