Jonna Lähde Gigantin talousjohtajaksi - ”Parhaat tulokset syntyvät, kun talous ja liiketoiminta kulkevat käsi kädessä”

Suomen suurimman kodinelektroniikkaketjun johtoryhmä vahvistuu, kun taloushallinnon pitkän linjan ammattilainen Jonna Lähde aloittaa 8.12.2025 Gigantin talousjohtajana. Hän on työskennellyt uransa aikana sekä suurissa konserneissa että pk-yrityksissä, ja toiminut yli kymmenen vuoden ajan talousjohtajana sekä johtoryhmien jäsenenä kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.

”Minua motivoi mahdollisuus päästä mukaan alalle, joka on vahvasti osa ihmisten arkea, ja jossa kehitys on jatkuvaa. Gigantin brändi on vahva, henkilöstöön panostetaan ja kiertotalous on kiinteä osa yrityksen strategiaa. Talousjohtajan roolissa pääsen hyödyntämään monipuolisesti osaamistani, oppimaan uutta ja vahvistamaan Gigantin tulevaisuuden menestysmahdollisuuksia”, Lähde kertoo.

Lähteellä on vankka kokemus muutosohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta, kuten talousprosessien uudistuksista, toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotoista ja kasvustrategioiden toimeenpanoista. Hän kertoo havainneensa, että parhaat tulokset saavutetaan, kun talous ja liiketoiminta tekevät tiivistä yhteistyötä, ja ihmisille tarjotaan riittävästi mahdollisuuksia sitoutua muutokseen.

”Alkuvaiheessa keskityn kuuntelemaan ja oppimaan, jotta ymmärrän mahdollisimman hyvin Gigantin toimintaa ja prosesseja. Tavoitteenani on rakentaa pohjaa luottamukselle, avoimuudelle ja yhteistyölle, joiden varaan tuloksia voidaan rakentaa”, Lähde summaa talousjohtamisen periaatteitaan.