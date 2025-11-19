Selvitys paljastaa Suomen nousevat vetytalouden keskittymät

Selvityksessä tarkasteltiin valikoituja teollisuusalueita, kuten Naantalia, Raumaa, Nokiaa, Oulu-Raahea, Kemi-Tornio aluetta, Joensuuta ja Lappeenrantaa. Niiden valmiuksia arvioitiin vedyn tuotannon, sivutuotteiden kuten hapen ja hukkalämmön hyödyntämisen sekä uusiutuvan energian laajamittaisen integroinnin näkökulmista.

Perusta teolliselle symbioosille

Selvityksen mukaan monet Suomen teollisuuspuistot tarjoavat jo nyt vahvat edellytykset vetytalouden investoinneille olemassa olevan satama-, energia- ja teollisuusinfrastruktuurin ansiosta. Rannikkoalueet, kuten Rauma, Naantali ja Kemi-Tornio, hyötyvät logistiikka- ja vientiyhteyksistään, kun taas sisämaan keskukset, kuten Lappeenranta, erottuvat tutkimusosaamisellaan ja bioperäisen hiilidioksidin saatavuudella.

Tulokset korostavat myös mahdollisuuksia vahvistaa teollista symbioosia, jossa vedyn tuotanto yhdistyy muihin prosesseihin, jotka voivat hyödyntää sen sivutuotteita – esimerkiksi hukkalämpöä kaukolämpöverkostoissa ja happea teollisissa sovelluksissa.

Strateginen hetki energiasiirtymässä

Teollisuuspuistoselvitys ajoittuu samaan aikaan sähkömarkkinalain uudistuksen kanssa. Uudistus helpottaa uusiutuvan sähkön suoraa liittämistä teollisiin kuluttajiin ja luo edellytyksiä joustaville, vähähiilisille teollisuuspuistoille.

”Selvitys muodostaa kokonaiskuvan siitä, miten Suomen eri alueet voivat osallistua vetytalouden rakentamiseen,” kertoo Pia Salokoski, CLIC Innovationin energiateemasta vastaava johtaja. ”Kun tunnistamme edellytykset ja jäljellä olevat kehitystarpeet, voimme kohdentaa tutkimus-, innovaatio- ja investointitoimet entistä vaikuttavammin.”

Selvitys julkaistaan GreenE2-seminaarissa 28.11.2025

CLIC Innovationin mukaan selvitys tarjoaa strategisen näkymän, joka tukee sekä alueellista suunnittelua että kansallista energiapoliittista keskustelua. Tulokset auttavat Suomea hyödyntämään uusiutuvan energian resurssejaan ja teollista osaamistaan kilpailuetuna Euroopan vihreässä siirtymässä.

CLIC Innovation esittelee teollisuuspuistoselvityksen tuloksia GreenE2-hankkeen seminaarissa 28.11.2025 Helsingissä. Tilaisuudessa pääset kuulemaan ja keskustelemaan Suomen vetytalouden kehitysnäkymistä sekä selvityksen keskeisistä tuloksista.

