Selvitys paljastaa Suomen nousevat vetytalouden keskittymät
CLIC Innovation on toteuttanut valtakunnallisen selvityksen, jossa kartoitettiin Suomen teollisuuspuistot ja niiden potentiaali kehittyä vetytalouden ja Power-to-X ratkaisujen keskittymiksi. Selvitys nostaa esiin alueet, joilla infrastruktuuri, uusiutuvat energialähteet ja teollinen kysyntä kohtaavat ja luovat edellytyksiä puhtaiden teknologioiden ja kestävien arvoketjujen kehittämiselle. Selvityksen tulokset julkaistaan GreenE2-hankkeen seminaarissa Helsingissä 28.11.2025.
Selvityksessä tarkasteltiin valikoituja teollisuusalueita, kuten Naantalia, Raumaa, Nokiaa, Oulu-Raahea, Kemi-Tornio aluetta, Joensuuta ja Lappeenrantaa. Niiden valmiuksia arvioitiin vedyn tuotannon, sivutuotteiden kuten hapen ja hukkalämmön hyödyntämisen sekä uusiutuvan energian laajamittaisen integroinnin näkökulmista.
Perusta teolliselle symbioosille
Selvityksen mukaan monet Suomen teollisuuspuistot tarjoavat jo nyt vahvat edellytykset vetytalouden investoinneille olemassa olevan satama-, energia- ja teollisuusinfrastruktuurin ansiosta. Rannikkoalueet, kuten Rauma, Naantali ja Kemi-Tornio, hyötyvät logistiikka- ja vientiyhteyksistään, kun taas sisämaan keskukset, kuten Lappeenranta, erottuvat tutkimusosaamisellaan ja bioperäisen hiilidioksidin saatavuudella.
Tulokset korostavat myös mahdollisuuksia vahvistaa teollista symbioosia, jossa vedyn tuotanto yhdistyy muihin prosesseihin, jotka voivat hyödyntää sen sivutuotteita – esimerkiksi hukkalämpöä kaukolämpöverkostoissa ja happea teollisissa sovelluksissa.
Strateginen hetki energiasiirtymässä
Teollisuuspuistoselvitys ajoittuu samaan aikaan sähkömarkkinalain uudistuksen kanssa. Uudistus helpottaa uusiutuvan sähkön suoraa liittämistä teollisiin kuluttajiin ja luo edellytyksiä joustaville, vähähiilisille teollisuuspuistoille.
”Selvitys muodostaa kokonaiskuvan siitä, miten Suomen eri alueet voivat osallistua vetytalouden rakentamiseen,” kertoo Pia Salokoski, CLIC Innovationin energiateemasta vastaava johtaja. ”Kun tunnistamme edellytykset ja jäljellä olevat kehitystarpeet, voimme kohdentaa tutkimus-, innovaatio- ja investointitoimet entistä vaikuttavammin.”
Selvitys julkaistaan GreenE2-seminaarissa 28.11.2025
CLIC Innovationin mukaan selvitys tarjoaa strategisen näkymän, joka tukee sekä alueellista suunnittelua että kansallista energiapoliittista keskustelua. Tulokset auttavat Suomea hyödyntämään uusiutuvan energian resurssejaan ja teollista osaamistaan kilpailuetuna Euroopan vihreässä siirtymässä.
CLIC Innovation esittelee teollisuuspuistoselvityksen tuloksia GreenE2-hankkeen seminaarissa 28.11.2025 Helsingissä. Tilaisuudessa pääset kuulemaan ja keskustelemaan Suomen vetytalouden kehitysnäkymistä sekä selvityksen keskeisistä tuloksista.
Ilmoittaudu mukaan tästä.
Mikä on CLIC Innovation?
CLIC Innovation on Helsingissä toimiva, voittoa tavoittelematon ja puolueeton TKI-klusteritoimija. Omistajinamme toimii suurin osa suomalaisista tutkimuslaitoksista sekä yli 30 johtavaa kansainvälistä yritystä bio-, kierto- ja energia-alalta.
Suunnittelemme ja johdamme kestävän kehityksen TKI-hankkeita, haemme rahoitusta, fasilitoimme avoimen innovaation ekosysteemejä ja tarjoamme asiantuntijapalveluita TKI toimintaan bio-, kiertotalous ja energiateemoissa. Toimintamme on avointa kaikille organisaatioille, jotka haluavat kehittää omaa TKI-toimintaansa kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
📍 Lue lisää meistä: https://www.clicinnovation.fi
📍 Green Electrification – GreenE2: https://clicinnovation.fi/ecosystems/greene2/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SalokoskiHead of EnergyPuh:+358 400 476 626pia.salokoski@clicinnovation.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta CLIC Innovation Oy
Study Reveals Finland’s Emerging Hubs for the Hydrogen Economy19.11.2025 10:55:00 EET | Tiedote
CLIC Innovation has completed a nationwide study mapping industrial parks across Finland with potential to become leading hubs in the emerging green hydrogen and Power-to-X economy. The study highlights where infrastructure, renewable resources, and industrial demand align to support the development of clean technologies and sustainable value chains. The findings will be published at the GreenE2 project seminar in Helsinki on 28 November 2025.
CLIC Innovation – 10 vuotta kestävän TKI-kehityksen eturintamassa!10.6.2025 11:47:17 EEST | Tiedote
CLIC Innovation juhlii tänä vuonna kymmenvuotista taivaltaan kestävän kehityksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintojen edelläkävijänä! Olemme olleet mukana rakentamassa tulevaisuuden ratkaisuja energia-, biotalous- ja kiertotalousteemoissa – ja nyt on aika juhlia saavutuksiamme ja katsoa tulevaisuuteen. Juhlavuoden kunniaksi lanseeraamme uuden, kolmiosaisen englanninkielisen video-podcast-sarjan "CLIC Talks"! Sarja pureutuu ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisesti merkittäviin kysymyksiin asiantuntijapaneelien voimin.
CLIC Innovation – 10 Years at the forefront of sustainable RDI development!10.6.2025 11:46:09 EEST | Tiedote
This year, CLIC Innovation celebrates its 10th anniversary as a pioneer in sustainable research, development, and innovation! Over the past decade, we’ve been shaping future solutions in energy, bioeconomy, and circular economy – and now it’s time to celebrate our achievements and look to the future. To mark this milestone, we’re launching a brand-new, three-part English-language video podcast series: “CLIC Talks”! Each episode dives into timely and socially significant topics, explored through expert panel discussions.
Uusi yhteishanke COCOBIN kehittää kilpailukykyisiä biopohjaisia päällysteitä, sideaineita ja liimoja pakkauksiin ja muihin sovelluksiin22.10.2024 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset tutkimusorganisaatiot ovat käynnistäneet Oulun yliopiston johdolla yritysten kanssa kaksivuotisen COCOBIN-hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää biopohjaisia päällystedispersioita, sideaineita ja liimoja pakkauksiin, kuitukankaisiin ja hiontamateriaaleihin. Business Finlandin osarahoittaman hankkeen kokonaisbudjetti on 8,7 miljoonaa euroa ja laajassa hankkeessa on mukana 15 eri organisaatiota.
REMHub-hanke kehittää digitaalisen innovaatiohubin harvinaisille maametalleille ja kestomagneeteille26.8.2024 15:20:09 EEST | Tiedote
REMHub-hanke luo huippuluokan digitaalisen innovaatiohubin, joka vahvistaa EU:n osaamista harvinaisten maametallien (REE) ja kestomagneettien alalla
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme