Hyvinvointialueiden maine on lähtenyt nousuun ja erot tuloksissa kaventuneet – Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa jälleen maineikkain
Reputation and Trust Analyticsin (aiemmin T-Media) toteuttamassa hyvinvointialueiden Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksessa hyvämaineisimmaksi nousi viime vuoden tapaan Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa. Suurimman mainenousun teki Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusote. Tutkimustuloksista käy ilmi myös, että hyvinvointialueiden maine kokonaisuudessaan on lähtenyt nousuun.
Tiedot ovat julkaisuvapaita 21. lokakuuta 2025.
Reputation and Trust Analytics tutki hyvinvointialueiden maineet elokuussa 2025. Tutkimukseen osallistui yhteensä 4 307 suomalaista, ja siinä selvitettiin kaikkien hyvinvointialueiden maine ja sidosryhmätuki alueiden omien asukkaiden keskuudessa.
Kohtalaiseen mainelukuun ylsivät hyvämaineisimmaksi arvioidun Etelä-Savon hyvinvointialueen Eloisan lisäksi Etelä-Karjalan hyvinvointialue ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue.
Suurimman mainenousun viime vuodesta teki Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusote jopa 0,31 yksikön loikalla. Kainuun hyvinvointialue paransi mainettaan 0,24 yksikön ja Etelä-Karjalan sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueet 0,23 yksikön nousulla.
”On todella ilahduttavaa nähdä, miten monen hyvinvointialueen maineessa on tapahtunut hienoja nousuja. Tällaiset maineloikat ovat harvinaisia”, toteaa tutkimuksesta vastannut Reputation and Trust Analyticsin vanhempi neuvonantaja, KTT Nina Laakso.
”Hyvinvointialueet tekevät hyvin sitoutuneesti työtä maineensa sekä luottamuksensa kehittämiseksi ja vahvistamiseksi oman alueensa asukkaiden keskuudessa”, Laakso sanoo.
Maineiden keskiarvo nousussa – eniten nousua talouden ja johtamisen mielikuvissa
Vaikka hyvinvointialueiden maineiden keskiarvo on edelleen heikolla tasolla, se on lähtenyt nousuun.
”Hyvinvointialueiden keskiarvollinen maine on noussut viime vuodesta. Samalla maine-erot hyvinvointialueiden välillä ovat pienentyneet, eivätkä ääripäät ole enää niin kaukana toisistaan kuin vielä kaksi vuotta sitten”, Laakso toteaa.
Hyvinvointialueiden maineella on huomattava tilastollinen yhteys alueiden asukkaiden käytökseen ja suhtautumiseen.
”Taustadatasta tiedämme, että mainenousua on kertynyt erityisesti 25–34-vuotiaiden ja
65–74-vuotiaiden keskuudessa. Parhaat arvosanat tulevat edelleen nuorilta, 15–24-vuotiailta, mutta heidän mielikuvansa hyvinvointialueista ovat pysyneet samalla tasolla vuoden takaiseen mittaukseen verrattuna”, taustoittaa Reputation and Trust Analyticsin senior data-analyytikko Antti Pennala.
”Keskiarvollisesti eniten ovat nousseet talouden ja johtamisen mielikuvat – vaikka niissäkin maineluvut jäävät edelleen heikolle tasolle. Nousu kertoo hyvästä johtamisviestinnästä: hyvinvointialueiden johtajat ovat keränneet positiivista julkisuutta aktiivisesta kehitystyöstään. Tämän lisäksi hyvinvointialueilla on pystytty tasapainottamaan taloutta aktiivisesti, mikä näkyy positiivisena muutoksena talouden mielikuvassa”, Pennala jatkaa.
Keusote suurin nousija usealla maineen osa-alueella
Tutkimuksen suurin mainenousija on Keski-Uudenmaan hyvinvointialue. Keusote onnistui parantamaan tulostaan muita hyvinvointialueita enemmän neljällä maineen osa-alueella: innovaatioissa, hallinnossa, tuotteissa ja palveluissa sekä vuorovaikutuksessa.
”Keusotessa vaihtui viime vuonna hyvinvointialueen johtaja, ja uudella johdolla on usein mahdollisuus vaikuttaa myös maineen ja koetun luottamuksen tason kehitykseen. Alueen asukkailla on odotuksia uutta johtoa kohtaan, ja nämä odotukset täytyy pystyä täyttämään. Tämä näkyy mahdollisesti myös Keusoten tuloksissa”, Nina Laakso arvioi.
“On ilo nähdä, että Keusoten maine ja luottamuksen taso ovat selvässä nousussa. Tämä kertoo siitä, että tekemämme työ palveluiden kehittämiseksi ja henkilöstön tukemiseksi näkyy jo asukkaiden kokemuksissa. Vaikka parannettavaakin on, tulokset osoittavat, että olemme oikealla tiellä ja meillä on vahva perusta rakentaa entistä parempaa hyvinvointialuetta yhdessä asukkaiden kanssa”, kiittää Keusoten hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.
Palvelujen käyttöhalukkuus noussut hyvälle tasolle
Hyvinvointialueiden kokonaistuloksia tarkasteltaessa huomataan, että vahvinta käytöstukea asukkailta saavat palveluiden käyttäminen ja verovaroin tukeminen. Palveluja siis halutaan käyttää ja niiden rahoitusta tukea julkisin varoin.
”Tulosten mukaan asukkaiden halukkuus käyttää palveluja on noussut hyvälle tasolle. On merkittävää, että hyvinvointialueiden palveluihin suhtaudutaan jo näin hyvin. Tämän eteen hyvinvointialueen henkilöstö tekee valtavasti töitä”, Nina Laakso sanoo.
Näin tutkimme
Hyvinvointialueiden Luottamus&Maine-tutkimuskierroksen tavoitteena oli selvittää kaikkien 21 hyvinvointialueen maine asukkaiden keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella elokuussa 2025.
Organisaatioita arvioitiin Reputation and Trust Analyticsin (aiemmin T-Media) Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.
Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5). Tutkimukseen osallistui 4 307 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kunkin hyvinvointialueen 15–74-vuotiaat asukkaat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nina LaaksoVanhempi neuvonantajaReputation and Trust Analytics Oy (aiemmin T-Media )
Nina on eettisen johtamisen sekä vastuullisuuden asiantuntija. Nina on työskennellyt aiemmin tutkijana, SUEK ry:n tutkimuspäällikkönä sekä julkisen hallinnon johtamisen kehittäjänä.
Antti PennalaData-analyytikkoReputation and Trust Analytics Oy (aiemmin T-Media )Puh:+358 400 375 718antti.pennala@reptrust.com
Tietoja julkaisijasta
Reputation and Trust Analytics (aiemmin T-Media) on Suomen johtava maineen tutkimiseen sekä strategiseen neuvonantoon keskittynyt yritys. Käytämme liikkeenjohtamisen teoriaan ja tilastotieteeseen perustuvia työkaluja, jotka todentavat maineen liiketoimintavaikutukset. Olemme tehneet yli 2 000 Luottamus&Maine-tutkimusta yli 40 maassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta T-Media Oy
Supercell on Suomen hyvämaineisin yritys – Teslan maine jyrkässä laskussa kaikissa Pohjoismaissa3.10.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Reputation and Trust Analyticsin (aiemmin T-Media) toteuttamasta Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksesta käy ilmi, että Suomen hyvämaineisin yritys on Supercell. Toiselle sijalle ylsi niukalla erolla Ponsse ja kolmannelle Fazer.
Ponsse hyvämaineisin pörssiyhtiö – Marimekon Tiina Alahuhta-Kasko taas parhaaksi arvioitu toimitusjohtaja22.8.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Ponsse on hyvämaineisin pörssiyhtiö yksityissijoittajien keskuudessa Reputation and Trust Analyticsin toteuttaman Luottamus&Maine 2025 Pörssiyhtiöt -tutkimuksen mukaan. Parhaaksi pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi arvioitiin jo toista kertaa Marimekon Tiina Alahuhta-Kasko.
Matkailu- ja ravintola-alan maine jatkaa nousuaan notkahduksen jälkeen – parhaan mainearvosanan saa Heureka26.6.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Reputation and Trust Analyticsin toteuttamasta matkailu- ja ravintola-alan Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksesta käy ilmi, että alan maine on jatkanut nousuaan parin vuoden takaisen notkahduksen jälkeen. Paras maine tutkituista organisaatioista on Heurekalla, jonka maineluku on tänä vuonna ennätyksellisen korkea.
Pohjoismaissa toteutettu Luottamus&Maine-tutkimus: Naton maine Norjassa huomattavasti Suomea ja Ruotsia korkeammalla25.6.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Naton maine on hyvällä tasolla Norjassa, mutta vain kohtalaisella Suomessa ja Ruotsissa. Kolmessa Pohjoismaassa toteutetun Luottamus&Maine-tutkimuksen mukaan suomalaiset ja ruotsalaiset myös luottavat sotilasliittoon huomattavasti norjalaisia vähemmän ja olisivat vähemmän halukkaita tukemaan sitä kriisissä.
Kööpenhamina on pohjoismaisista pääkaupungeista vetovoimaisin – turvallisuus on kaupunkien tärkein vetovoimatekijä19.6.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Pohjoismaisten kaupunkien Vetovoima&Pitovoima-tutkimuksessa selvitettiin Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon veto- ja pitovoimaisuutta. Kööpenhamina nousi vertailun parhaaksi pääkaupungiksi niin nykyisten kuin potentiaalisten asukkaiden keskuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme