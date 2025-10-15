Vihreät jätti hallitukselle varjovälikysymyksen suurtyöttömyydestä
Keskusta jätti hallitukselle välikysymyksen suurtyöttömyydestä. Vihreät on pitkälti samaa mieltä välikysymyksen sisällön kanssa: työttömyystilanne on vakava ja hallituksen toimet näyttävät pahentavan sitä asian ratkaisemisen sijasta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan Vihreät haluaa tukea välikysymystä omalla varjovälikysymyksellään.
Virta muistuttaa, että aloittaessaan kaksi vuotta sitten Orpon hallitus lupasi maahan 100 000 uutta työpaikkaa, mutta nyt ollaan menty täysin päinvastaiseen suuntaan. Työllisiä on 64 000 vähemmän kuin hallituksen aloittaessa, ja Suomen työttömyysaste on Euroopan Unionin toiseksi korkein.
– Hallitus on puolustanut lyhytnäköistä leikkauspolitiikkaansa sillä, että sen avulla Suomeen saataisiin lisää työtä ja kasvua. Olemme alusta asti yrittäneet varoittaa, ettei heikoimmassa asemassa olevilta, sosiaaliturvasta, koulutuksesta tai lapsilta leikkaamalla kasva talous eikä työllisyys, kuten yrittivät myös monet asiantuntijat mutta hallitus piti päänsä ja nyt näkyy lopputulos, Virta toteaa.
– Edes korona- tai finanssikriisin aikaan ei ollut näin huono tilanne, eikä näin heikkoa työllisyystilannetta voi perustella ainoastaan ulkoisilla tekijöillä – kyllä tämä hallitus on omilla toimillaan tehnyt siitä pahemman ja horjuttanut samalla suomalaisten uskoa tulevaan ja se jos jokin tulee kalliiksi myös talouden näkökulmasta, Virta tylyttää.
Virran mukaan etenkin nuorten työttömyys on vaarallinen työttömyyden laji. Pitkään jatkuessaan se voi pahimmillaan johtaa nuoren syrjäytymiseen, jonka inhimillinen ja yhteiskunnallinen hinta on valtava. Tästä hallitus on kuitenkin haluton keskustelemaan.
– On hyvä muistaa, että kun puhumme työttömyydestä, puhumme ennen kaikkea ihmisistä. Tällaisilla työttömyysluvuilla on valtavasti erilaisia seurannaisvaikutuksia, kun taloudellinen ahdinko lisää arjen inhimillisiä haasteita. Syrjäytymistä, lapsiperheköyhyyttä, mielenterveyden haasteita, yhteiskunnan reunoille valumista sekä epäreiluun tunnetta siitä, että vaikka on kouluttautunut ja tehnyt ahkerasti töitä kuten hallitus peräänkuuluttaa niin pohja taloudelliselta toimeentulolta voi romuttua työttömyyden myötä tuosta noin vaan, Virta listaa.
– Ja vaikka ahdingon juuret olisivat työttömyydessä, nämä ovat kaikki sellaisia ongelmia ja haasteita, mitä hallitus omalla toiminnallaan syventää ja jotka tulevat maksamaan meille tulevaisuudessa valtavasti, Virta lisää.
Virta näkee olevan isossa kuvassa huolestuttavaa, millainen vaikutus hallituksen politiikalla on laajemminkin tulevaisuususkoon, joka vaikuttaa ihmisten toimeliaisuuteen ja esimerkiksi uusien yritysten perustamiseen.
– Sopeutustoimet tulee tehdä niin, että taantuma ei pitkity, köyhyys ei syvene ja suomalaisten ostovoima ei kärsi. Lääke ei saa olla pahempi kuin sairaus. Kurjuuden ja niukkuuden sijasta nyt pitäisi kyetä rakentamaan ihmisille aitoa toivoa ja uskoa tulevaan, Virta korostaa.
Vihreät kysyy varjovälikysymyksessään 15.10. hallitukselta:
1. Miten hallitus aikoo muuttaa epäonnistuneen työllisyyspolitiikkansa suuntaa, jotta Suomeen saadaan aikaan kestävää kasvua ja työpaikkoja?
2. Mitä toimia hallitus aikoo tehdä nuorten työttömyystilanteen ratkaisemiseksi?
3. Aikooko hallitus perua nuoriin kohdistuvat kohtuuttomat leikkaukset?
4. Turvaako hallitus nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden, joilla varmistetaan työkyvyn ylläpitäminen?
5. Millä toimilla hallitus varmistaa, että työelämän tasa-arvo ei heikenny ja irtisanomiset eivät kohdistu perusteettomista syistä naisiin?
6. Millaisilla toimilla hallitus vahvistaa pk-yrittäjien turvaverkkoa ja tekee yrittämisen riskeistä nykyistä hallittavampia?
7. Miten hallitus vastaa osaajapulaan, joka on edelleen monella pk-yrityksellä kasvun esteenä?
8. Miten hallitus varmistaa korkeakoulutukselle riittävät resurssit, jotka takaavat laadukkaan opetuksen ja riittävien työelämävalmiuksien saamisen?
9. Millaisia toimia hallitus tekee korkeakoulutettujen työttömyyteen vastatakseen?
10. Mitä toimia hallitus tekee maahanmuuttajien työllisyyden parantamiseksi ja kotoutumisen sekä kielten oppimisen edistämiseksi?
Vihreät julkaisi keinonsa talouden vahvistamiseksi maaliskuussa 2025. Lue keinoista tarkemmin: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/vihreiden-keinot-talouden-vahvistamiseksi/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Fatim Diarra: Työttömyyskriisissä hallituksen täytyy katsoa peiliin, eikä selitellä15.10.2025 14:15:57 EEST | Tiedote
Fatim Diarra totesi suurtyöttömyyttä koskevaa keskustan välikysymystä käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että hallitus on omilla toimillaan syventänyt monen työttömäksi jääneen suomalaisen ahdinkoa leikkaamalla muun muassa sosiaaliturvasta. Diarra muistutti, että työttömyydestä puhuttaessa pitäisi puhua ennen kaikkea ihmisistä, ei euroista.
Vihreät mukana sovussa – näin malli muuttui alkuperäisestä14.10.2025 15:25:43 EEST | Tiedote
Parlamentaarisen työryhmän neuvotteluihin osallistunut kansanedustaja Saara Hyrkkö toteaa Vihreiden saaneen lopulliseen sopuun mukaan paljon vihreiden vaatimuksiaan. Tärkeimpinä muutoksina Hyrkkö pitää muun muassa mallin merkittävää keventämistä verrattuna hallituksen alkuperäiseen ylikireään esitykseen, jouston mahdollisuutta ja finanssipolitiikan valvojan riippumattomuuden varmistamista.
Aleksis Kiven päivänä vihreät vaativat suomalaisen kirjallisuusalan vahvistamista: Lakialoite vaatii kirjojen arvonlisäverotuksen lopettamista10.10.2025 15:19:04 EEST | Tiedote
Kansanedustaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu on tänään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä jättänyt lakiesityksen, jonka mukaan Suomessa kirjat vapautettaisiin arvonlisäverosta. Tavoitteena on edistää lukemista, kohtuullistaa kirjailijoiden tulonmuodostusta sekä tukea kansallista kulttuuri- ja osaamispääomaa.
Vihreiden Hopsu vetosi kulttuurialan puolesta: “Sanoista teoiksi, hyvä hallitus”9.10.2025 17:16:51 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu totesi kulttuuripoliittista selontekoa käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että kulttuurin kunnianpalautusta on kuulutettu pitkään ja muistutti, että kulttuurin laaja-alainen merkitys ja itseisarvo yhteiskunnassa on syytä tunnustaa. Selonteko on hyvä, mutta hallituksen toimet vievät tilannetta aivan päinvastaiseen suuntaan.
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen: kulttuurin tekijöiden toimintaedellytykset on turvattava koko maassa9.10.2025 13:57:21 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkosen mielestä Orpon hallitus ei näe kulttuurin itseisarvoa, eikä sen enempää sen taloudellista arvoa. Eduskunnassa keskustellaan kulttuuripoliittisesta selonteosta tänään 9.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme