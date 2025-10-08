Koko ikäluokka saa lahjoituksena Startup-käsikirjan – teos innostaa nuoria yrittäjyyteen

Hauskasti kuvitetussa teoksessa kokeneet kasvuyrittäjät ja -sijoittajat Timo Ahopelto ja Jyri Engeström jakavat parhaat oivalluksensa ja käytännön neuvot, jotka on testattu ja todettu toimiviksi todellisessa startup-maailmassa. Kirja on täynnä tarinoita ja esimerkkejä, jotka innostavat ja rohkaisevat lukijaa ottamaan ensiaskeleensa yrittäjänä.

Teos lahjoitetaan e-kirjaformaatissa toisen asteen oppilaitosten kolmannen vuoden opiskelijoille. Oppilaitoksille toimitetaan koodi, jolla opiskelijat voivat ladata kirjan Ellibsin verkkokaupasta.

Startup-käsikirjan ruotsin- ja englanninkieliset laitokset julkaistaan helmikuussa 2026. Käännöstyön on mahdollistanut tuki Amos Andersonin rahastolta (ruotsinkielinen teos) ja Startup-säätiöltä (englanninkielinen teos).

”On tärkeää, että myös Suomen ruotsinkieliset nuoret saavat oivalluksia Startup-käsikirjaan kootusta osaamisesta. Amos Andersonin rahasto on mielissään tästä yhteistyöstä johtavien ammattilaisten, Jyri Engeströmin ja Timo Ahopellon, kanssa, yrittäjyyden tukemiseksi”, Amos Andersonin rahaston toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Werner Söderström Osakeyhtiön toimitusjohtajan Timo Julkusen mukaan kirjalahjoitus on tärkeä osa kustantamon työtä nuorten lukutaidon edistämiseksi.

”Kustantamomme keskeinen yhteiskunnallinen tehtävä on lukutaidon edistäminen. Startup-käsikirjan lahjoitus kokonaiselle ikäluokalle tukee tätä tehtävää ja erityisen iloinen olen, että kirjan sisältö kannustaa positiivisesti myös nuoria yrittämisen polulle. Lukutaito ja yrittäminen, avaimia Suomen menestykseen tulevaisuudessakin”, Timo Julkunen sanoo.

Timo Ahopelto on pääomasijoitusyhtiö Lifeline Venturesin perustaja ja menestynyt sarjayrittäjä. Jyri Engeström on yksi mikroblogi Jaikun perustajista ja nykyinen yrittäjä ja sijoittaja. Linda Saukko-Rauta on livekuvittaja ja yrittäjä.

Startup-käsikirja ilmestyy suomeksi painettuna kirjana, äänikirjana ja e-kirjana torstaina 16. lokakuuta. Helmikuussa käännösten kanssa yhtä aikaa julkaistaan myös Aalto-yliopiston kaikille avoin englanninkielinen Startup Handbook -verkkokurssi, jota hallinnoi Aalto Founder School. Kurssin suorittamisesta saa yhden opintopisteen. Lue lisää kurssista .

Kirjan kustantaja Tammi on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.