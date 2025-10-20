Saukkojärven vesilupa on saanut lainvoiman (Etelä-Pohjanmaa)

Pohjapato rakennetaan nykyisen säännöstelypadon alavirran puolelle ja se mahdollistaa myös kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumisen. Rakentamisen suunnittelu aloitetaan loppuvuodesta ja työ on tarkoitus toteuttaa vuonna 2026.

Saukkojärvi kuuluu Nurmonjoen latvajärviin, joiden säännöstelyluvan ehtoja tarkistetaan vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita ja muuttuneita ilmasto-olosuhteita. Säännöstelyluvan haltijana ja lupamuutoksen hakijana on toiminut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kuorasjärven ja Saukkojärven säännöstelyn tarkistamista varten perustettiin yhteinen suunnittelutoimikunta kesäkuussa 2021. Toimikunnan edustajat toimivat paikallisina yhteyshenkilöinä hankkeen suunnittelussa.