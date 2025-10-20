Saukkojärven vesilupa on saanut lainvoiman (Etelä-Pohjanmaa)
Alavudella sijaitsevan Saukkojärven aktiivinen säännöstely aiotaan lopettaa ja pitkään vallinnut vedenpinnan korkeustaso säilytetään jatkossa pohjapadon avulla. Hankkeen vesilain mukainen lupa on saanut lainvoiman 26.9.2025, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen. Lupa sisältää määräykset Saukkojärven pohjapadon rakentamisesta ja järven vedenkorkeudesta sekä pysyvistä käyttöoikeuksista ja korvauksista pohjapatoalueelle ja pysyvästi veden alle jäävälle maa-alueelle.
Pohjapato rakennetaan nykyisen säännöstelypadon alavirran puolelle ja se mahdollistaa myös kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumisen. Rakentamisen suunnittelu aloitetaan loppuvuodesta ja työ on tarkoitus toteuttaa vuonna 2026.
Saukkojärvi kuuluu Nurmonjoen latvajärviin, joiden säännöstelyluvan ehtoja tarkistetaan vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita ja muuttuneita ilmasto-olosuhteita. Säännöstelyluvan haltijana ja lupamuutoksen hakijana on toiminut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kuorasjärven ja Saukkojärven säännöstelyn tarkistamista varten perustettiin yhteinen suunnittelutoimikunta kesäkuussa 2021. Toimikunnan edustajat toimivat paikallisina yhteyshenkilöinä hankkeen suunnittelussa.
Yhteyshenkilöt
Vesitalousasiantuntija Jenni Mäkelä, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 880
Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 962
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna
