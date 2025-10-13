Avustushakuja auki ELY-keskuksissa
ELY-keskuksissa avautuu 17.10.2025 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, luonnonhoitoon ja vesistöjen kunnostamiseen. Hakuajat päättyvät 1.12.2025.
ELY-keskukset suosittelevat käyttämään avustusten hakemiseen sähköistä aluehallinnon asiointipalvelua. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.
Avustuksia haetaan ELY-keskuksista. Valtion aluehallinnon uudistuksen myötä ELY-keskusten toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Avustusten myöntämisestä päättävät elinvoimakeskukset, jotka aloittavat toimintansa 1.1.2026. Organisaatiomuutos ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä.
Säilytetään arvokasta rakennusperintöä jälkipolvillemme
Rakennusperinnön hoitoavustuksilla edistetään kulttuuriympäristön säilymistä rakennuksille kuuluvan arvon mukaisella tavalla. Avustettavan kohteen ei tarvitse välttämättä olla suojeltu tai satoja vuosia vanha, vaan potentiaalisia avustuskohteita tulee jatkuvasti lisää, kun rakennuskanta vanhenee. Sopivia korjaustoimenpiteitä ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustuksia voi hakea myös rakennuksen pihapiirin kunnostamiseen sekä perinteisin menetelmin toteutettavien korjaustoimenpiteiden suunnitteluun.
Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.
Saaristoalueille avustusta luonnonsuojeluun ja rakennusperintöön
Saariston ympäristönhoidon avustuksilla edistetään saaristoluonnon suojelua, saariston maisemakuvan säilyttämistä ja parantamista sekä saaristolaisen rakennusperinnön hoitoa.
Avustusta voivat hakea saaristoalueiden luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt, saaristokunnat sekä saaristokunnissa ja muiden kuntien saaristo-osissa sijaitsevien rakennusten yksityiset omistajat. Saaristokunnat on lueteltu valtioneuvoston asetuksessa 1089/2016. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella asetuksessa tarkoitettuja saaristoalueita on Maalahdessa, Luodossa, Mustasaaressa, Närpiössä ja Vöyrillä.
Vesistöissä ja valuma-alueilla tehtävälle työlle tukea
Avustusta voidaan myöntää hankkeeseen, jonka kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski. Toimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena on oltava vesien hyvän tilan säilyttäminen tai hyvää heikommassa tilassa olevien vesien tilan parantaminen. Vesien tilaa parantamalla voidaan saavuttaa hyötyjä, jotka palvelevat laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä. Hankkeet voivat olla paikallisia toteutushankkeita tai alueellisia yhteistyöhankkeita.
Toimia tulee kohdentaa enenevässä määrin ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämiseen. Siksi hankkeilta toivotaan entistä vahvempaa valuma-aluelähtöistä yhteistyötä, erilaisia menetelmiä ja asiantuntemusta hyödyntävää suunnittelua ja suunniteltujen toimenpiteiden toteutusta. Hankkeeseen voi kuulua sekä vesistössä että valuma-alueella tehtäviä vesiensuojeluratkaisuja, jotka pidättävät vesiä valuma-alueella, vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta, poistavat ravinteita vesistöistä ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Sisäisen kuormituksen vähentämistä ja hallintaa tukevia toimia voidaan tukea silloin, kun se on mielekästä pitkän aikavälin tilatavoitteiden toteutumisen näkökulmasta ja ulkoisen kuormituksen merkitys on todettu vähäiseksi tai sen vähentämiseksi on kohdistettu lisätoimia.
Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden ja tavoitteiden lisäksi hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava luonnon monimuotoisuuden suojelun, kuten rantaluontotyyppien, pienvesien ja lintuvesien suojelun, tavoitteet tarvittavaa ulkopuolista asiantuntemusta hyödyntäen, ja sovittaa näitä yhteen. Toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös kansallisen valuma-aluesuunnittelun tiekartan tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi otetaan huomioon valuma-aluetiekartan toteutusta edistävän valuma-aluelähtöisen vesienhallinnan ohjausryhmän mahdollisesti tuottamat tarkemmat linjaukset ja suositukset.
Avustusta ei voi käyttää maanparannusaineiden peltolevitykseen ja toimenpiteisiin, joihin on käytettävissä muuta julkista rahoitusta.
Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö, kunta tai yritys.
Vesitalouden varautumista ja riskienhallintaa ja vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä vahvistetaan
Avustukset vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen on tarkoitettu vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön ja vesienhallinnan hankkeille. Avustusta voidaan myöntää vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa sekä vesitalouden varautumista ja riskienhallintaa parantavien tulvasuojelu- ja muiden hankkeiden sekä vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävien kehittämis- ja investointihankkeiden tukemiseen.
Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavina toimenpiteinä tukea voidaan myöntää vesistötoimenpiteille tulvariskienhallintasuunnitelmien mukaiseen tulvariskien hallintaan ja muiden vesitaloudellisten riskien ja haittojen vähentämiseen sekä vesistöjen monipuolisen käytön ja hoidon edistämiseen. Tukea voidaan myöntää myös yhteisiin ojitushankkeisiin osallistumista varten hakijalle, joka ei voi saada maatalouden rakennetukea.
Vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävinä hankkeina tukea voidaan myöntää vesitaloussektorin kokeilu-, investointi- ja vientitoimintaa sekä innovatiivisia julkisia hankintoja ja niihin liittyviä toimintamalleja edistäville hankkeille. Tukea voidaan myöntää myös vesitaloussektorin kansainvälistymiseen tähtääville hankkeille, jotka vahvistavat suomalaisten toimijoiden valmiuksia osallistua kansainvälisiin verkostoihin, lisäävät yhteistyötä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä tukevat vesitaloussektorin ratkaisujen ja osaamisen vientiä.
Avustuksen hakijana voi olla esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys, vesilain mukainen yhteisö tai kunta.
Avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin
Vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta.
Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmissa. Kalataloudellisten kunnostusten avustushaku on keskitetty kolmeen ELY-keskukseen. Löydät yhteystiedot tiedotteen lopusta.
Avustusta voivat saada oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset sekä yksityiset henkilöt.
Pohjavesien suojaksi suojelusuunnitelmia
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla edistetään pohjavesien hyvän tilan saavuttamista ja pohjavesien suojelutoimia. Suojelusuunnitelman keskeinen tavoite on tunnistaa pohjavedelle ihmistoiminnasta aiheutuvat riskit sekä ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata alueen pohjaveden kemiallinen ja määrällinen tila. Suojelusuunnitelman laatimisen ja päivittämisen tulisi kohdistua erityisesti vesienhoidossa tunnistetuille riskipohjavesialueille, mutta myös muille pohjavesialueille, joille kohdistuu runsaasti ihmistoiminnasta aiheutuneita paineita.
Avustusta myönnetään vain kunnille, kuntayhtymille ja yleishyödyllisille yhdistyksille pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen.
Avustusta rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen
ELY-keskuksesta voi hakea avustusta luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten (esimerkiksi valkoposkihanhi, joutsen, kurki) aiheuttamien viljelys- ja eläinvahinkojen, maakotkan aiheuttamien porotalousvahinkojen, sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen sekä rakennuksille aiheutuvien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen.
Avustusta voidaan myöntää tavaroiden ja palveluiden hankintaan sekä tutkimukseen ja kehitystyöhön. Vahinkojen ennaltaehkäisemiseen liittyvät tavarat voivat olla esimerkiksi rauhoitettujen lintujen passiiviseen karkottamiseen tarkoitettuja laitteita sekä palveluja, kuten esimerkiksi koirilla tai ihmisvoimin toteutettavaa lintujen aktiivista häirintää.
Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja arvioon ennaltaehkäisevien toimenpiteiden odotetusta vaikuttavuudesta, kustannustehokkuudesta ja toteuttamiskelpoisuudesta rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi sekä siitä, ettei toimenpiteisiin ole saatu muuta julkista rahoitusta. Myönnetty avustus voi kattaa kustannukset osaksi tai kokonaan.
Avustusta rakennuksille aiheutuvien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen voivat hakea luonnolliset henkilöt ja muut yhteisöt.
Viljelys- ja eläinvahinkojen sekä maakotkan porotaloudelle ja sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen kohdistuvaa avustusta voivat hakea luonnolliset henkilöt, yritykset ja muut yhteisöt. Hakijat voivat myös tehdä yhteishankkeita.
Hae avustusta oikeasta ELY-keskuksesta
Kaikkia edellä mainittuja avustuksia haetaan pääsääntöisesti siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella toimenpiteet aiotaan tehdä. Poikkeuksen muodostavat Satakunta, jonka alueen ympäristötehtäviä hoitaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, ja Pohjanmaa, jonka alueen ympäristötehtäviä hoitaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
Vesitalouden tehtävistä vesiliiketoiminnan kehittämistä, kokeiluja, kumppanuuksia tai vientiä edistävien avustusten haku on keskitetty valtakunnallisesti Etelä-Savon ELY-keskukseen. Lisäksi kalatalousavustusten haku on keskitetty valtakunnallisesti kolmeen ELY-keskukseen.
Avustuksia myös ympäristökasvatukseen, vesihuollon rakennemuutoksen edistämiseen, tunturialueiden jätehuollon edistämiseen ja öljylämmityksestä luopumiseen
Tänään avautuvat myös seuraavat valtakunnallisesti keskitetyt avustushaut, joita haetaan yhdestä ELY-keskuksesta. Vastuu-ELY-keskukset tiedottavat näistä avustushauista erikseen:
- Avustus ympäristökasvatuksen ja -valistuksen edistämiseen (ely-keskus.fi) (Keski-Suomen ELY-keskus)
- Avustus vesihuollon rakennemuutoksen edistämiseen ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen (ely-keskus.fi) (Etelä-Savon ELY-keskus)
- Avustus tunturialueiden jätehuollon edistämiseen (ely-keskus.fi) (Lapin ELY-keskus)
Lisäksi 6.10. on avattu uudelleen avustushaut öljy- ja maakaasulämmityksestä luopuville omakoti- ja paritalojen omistajille.
- Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi (ely-keskus.fi)
- Avustus asuinrakennuksen maakaasulämmityksestä luopumiseksi (ely-keskus.fi)
Avustukset ovat ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen harkinnanvaraisia valtionavustuksia.
Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme.
Lisätietoja:
- Avustukset: Ympäristöavustukset (ely-keskus.fi)
- Valtakunnallinen ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus: Asiakaspalvelu (ely-keskus.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Rakennusperinnön hoito:
• Ylitarkastaja Carina Ahlvik-Fors, puh. 0295 027 815
• Ylitarkastaja Åsa Huldén, puh. 0295 027 093
• Projektipäällikkö Pirkko Järvelä (maanantai–keskiviikko) puh. 0295 027 050
Saariston ympäristönhoito:
• Ylitarkastaja Hannu Mahla, puh. 0295 027 874
Vesien ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen:
• Etelä-Pohjanmaa: vesienhoidon asiantuntija Riku Palo, puh. 0295 027 414
• Pohjanmaa: vesienhoidon asiantuntija Jessica Åsbacka, puh. 0295 027 064
• Keski-Pohjanmaa: vesitalousasiantuntija Marko Aalto, puh. 0295 027 971
• Ryhmäpäällikkö Vincent Westberg, puh. 0295 027 932
Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö:
• Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962
• Vesitalousasiantuntija Petter Höglund, puh. 0295 027 810
• Vesitalousasiantuntija Marko Ojamaa, puh. 0295 027 586
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat:
• Etelä-Pohjanmaa: Ylitarkastaja Tilda Rantataro, puh. 0295 027 668
• Keski-Pohjanmaa: Ylitarkastaja Anne Petäjä-Ronkainen, puh. 0295 024 221
• Pohjanmaa: Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh. 0295 027 671
Rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy:
• Ylitarkastaja Johanna Mykkänen, puh. 0295 027 037
Kalataloudelliset kunnostukset: Varsinais-Suomen ELY-keskus (Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat)
• Kalastusbiologi Leena Rannikko, 0295 022 649
• Kalastusmestari Vesa Vanninen, 0295 029 095
• Kalastusmestari Kyösti Nousiainen, 0295 028 602
• Ryhmäpäällikkö Mikko Koivurinta, 0295 021 080
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna
Muut kielet
