Vuoden nimet 2025 ovat Telepaatti, Juristiliitto ja Bara Bada Bastu
Vuoden nimeksi 2025 on valittu Telepaatti, Juristiliitto ja Bara Bada Bastu. Valinnan tekivät nimistöntutkimuksen asiantuntijat. Äänestys voittajasta päättyi ensimmäistä kertaa tasapeliin.
Vuoden nimeksi 2025 on valittu Telepaatti, Juristiliitto ja Bara Bada Bastu. Nimistöntutkimuksen päivillä järjestetty äänestys Vuoden nimestä päättyi tasan näiden kolmen ehdokkaan välillä. Tapahtuman järjestäjät päättivät, että tasapeliä ei ole tarpeen ratkaista, vaan kaikki kolme ansaitsevat Vuoden nimi 2025 -tittelin.
Ruotsia Euroviisuissa 2025 edustanut vöyriläinen KAJ-yhtye sijoittui kappaleellaan Bara Bada Bastu hienosti neljänneksi. Edustuskappaleen nimi on taideteos jo itsessään, sen kaksitavuiset ba-alkuiset sanat sopivat hienosti yhteen alku- ja loppusointujen ansiosta. Kieliasiantuntijoita ilahduttaa myös nimen ja kappaleen ruotsinkielisyys – kyseessä oli Ruotsin ensimmäinen ruotsinkielinen euroviisukappale 2000-luvulla.
Lakimiesliitto tiedotti toukokuussa 2025 vaihtavansa nimekseen Juristiliitto. Nimenmuutos on positiivinen esimerkki tasa-arvoa edistävästä sukupuolineutraalista kielenkäytöstä. Sana juristi on yleisesti tunnettu, joten nimi lienee myös helposti ymmärrettävä myös tavallisille kansalaisille. Lisäksi uusi nimi vastaa paremmin järjestön ruotsinkielistä nimeä, joka oli jo entuudestaan Juristförbundet.
Telepaatti on kaapelinlaskualus, joka nousi uutisiin joulupäivänä 2024 Suomenlahdella tapahtuneen kaapelivaurion myötä. Nimi kuvaa kohdettaan mainiosti: alkuosa Tele- viittaa aluksen toimialaan sekä aiempaan omistajaan (Posti- ja telelaitos), loppuosa -paatti taas kertoo, että kohde on laiva. Lisäksi nimen voi nähdä humoristisena viittauksena telepatiaan.
Muut finaaliin päässeet nimet olivat Finkensilta, Meksikonlahti, OP Kaskimaa ja Topi. Kaikki ehdokkaat perusteluineen ovat nähtävissä Nimistöntutkimuksen päivien verkkosivuilla.
Valintaan osallistui 39 nimistöntutkimuksen asiantuntijaa
Vuoden nimi on tunnustuspalkinto, joka annetaan kuluneen vuoden aikana esillä olleelle hyvälle nimelle. Palkinnon saaja voi edustaa mitä tahansa erisnimikategoriaa, kuten paikan-, henkilön-, yritys- tai tuotenimiä. Palkinnolla halutaan nostaa esille onnistuneita nimivalintoja ja kiinnittää huomiota nimenannon merkitykseen yhteiskunnassa.
Vuoden nimi valittiin Nimistöntutkimuksen päivillä 31. lokakuuta järjestetyssä äänestyksessä, johon osallistui 39 nimistöntutkimuksen, -huollon ja -suunnittelun asiantuntijaa. Palkinto jaettiin yhdeksättä kertaa, ja nyt voitto jaettiin ensimmäistä kertaa useamman kuin yhden ehdokkaan kesken. Aiempia voittajia ovat muun muassa Šielâ, Käärijä sekä Tikkurilan kirkko.
Nimistöntutkimuksen päivät on Helsingin yliopistolla vuosittain järjestettävä tapahtuma, jossa esitellään erisnimiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Tapahtuma järjestettiin nyt 28. kerran. Ohjelmaan kuului esitelmiä muun muassa saamelaisten poronhoitajien paikannimituntemuksesta, pohjoismaisista nimipäiväperinteistä sekä Alan Wake -videopeleissä esiintyvistä nimistä.
Yhteyshenkilöt
Filosofian tohtori, tutkija Lasse Hämäläinen
lasse.j.hamalainen@helsinki.fi
040 742 8373
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja usealla muulla paikkakunnalla Suomessa. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Helsingin yliopisto on perustettu vuonna 1640.
