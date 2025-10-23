Uusi ääniteos vie kuulijansa Kalasataman rinnakkaistodellisuuteen
HAM Helsingin taidemuseon Kalasatamaan kuratoima A Stream among Streams -taidekokonaisuus on täydentynyt taiteilija Flis Hollandin ääniteoksella. Yhteistyössä säveltäjä Juuli Haverisen ja 16 ääninäyttelijän kanssa toteutettu teos on koettavissa Kalasatamanpuistossa tulevien kolmen vuoden ajan.
Kalasatamanpuistossa pääsee kuuntelemaan ääniteosta, joka vie kuulijansa Kalasataman rinnakkaistodellisuuteen. Taiteilija Flis Hollandin ääniteoksessa 25/7 kuvitellaan scifi-henkinen kokeilu, jossa Kalasataman asukkaille on asennettu implantti. Tarkoituksena on tarjota kalasatamalaisille lisätunti vuorokauteen, mutta implantin toiminnassa alkaa esiintyä häiriöitä.
Teos viittaa Kalasatamaan älykaupunki-innovaatioiden kokeilualueena. Flis Holland kiinnostui Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Viriumin Fiksu Kalasatama -hankkeen lupauksesta tarjota kalasatamalaisille lisätunti päivään hyödyntämällä älykkäitä kaupunkiteknisiä ratkaisuja. Teoksessa tämä lupaus otetaan kirjaimellisesti. Kalasatamalaiset siirtyvät elämään 25:n tunnin vuorokausirytmiin, kun taas muut helsinkiläiset jatkavat elämää 24:n tunnin rytmissä.
Teoksessa kuullaan välähdyksiä kalasatamalaisten ja muualla asuvien välisistä puhelinkeskusteluista, joissa aikaero aiheuttaa digitaalisia häiriöitä. Asetelma tarjoaa leikillisen tavan tutkia mitä ihminen tekisi saamallaan lisätunnilla. Se herättää myös kysymyksiä siitä keillä on mahdollisuus tällaiseen arvokkaaseen lisäresurssiin ja mitä tapahtuu, kun keskenään erilaiset tulevaisuuden näkymät törmäävät toisiinsa. Samalla teoksessa tarkastellaan ihmisiä, joiden ajan kokemus on jo ennalta epätahdissa normaaliksi mielletyn kanssa, kuten neurokirjolle kuuluvia tai kroonisesti sairaita ihmisiä. Teoksellaan taiteilija haluaa nostaa esiin ajan käyttöön ja kokemiseen liittyvät normit.
Säveltäjä Juuli Haverisen äänisuunnittelulla, joka pohjautuu Kalasatamanpuistossa tehtyihin kenttä-äänityksiin, on teoksessa suuri rooli. Teosta on ollut toteuttamassa 16 ääninäyttelijää. Teos on kuunneltavissa suomen- ja englanninkielisenä Echoes-sovelluksen kautta ja se hyödyntää geopaikannusta. Ääniteoksen kohtaukset sijoittuvat Kalasatamanpuiston kulkuväylälle ja sen välittömään lähiympäristöön. Voit kuunnella teoksen joko menemällä matkapuhelimellasi osoitteeseen www.flisholland.com/257, ja lataamalla sovelluksen puhelimellesi. Voit myös käyttää QR-koodia, joka sijaitsee teoskyltissä. Sen löydät Kalasatamanpuiston Redin puoleisesta päädystä, kulkuväylää kehystävästä portista. Kohtaukset voit kuunnella haluamassasi paikassa, myös etäältä. Keskustelujen transkriptiot ovat luettavissa sovelluksessa.
Flis Holland (UK/FI) seuraa taiteessaan neuromoninaisten ja transihmisten sekä taivaankappaleiden yhteentörmäyksiä. Hänen teoksensa ovat usein videoita, sovelluksia tai ääniopastuksia. Luomalla läsnäolon tunteen kehosta näyttämättä sitä, hän pyrkii vastustamaan visuaalista haltuunottoa ja kategorisoinnin perinnettä. Holland on suorittanut maisterin tutkinnot kuvataiteesta sekä ilmailu- ja avaruustekniikasta.
Teos julkistetaan kaikille avoimessa tilaisuudessa tiistaina 4.11.2025 klo 12-13. Kokoonnumme M8S Hub & Studio -tilassa osoitteessa Arielinkatu 16, josta jatkamme teoksen äärelle puistoon. Teoksen julkistaa HAM Helsingin taidemuseon johtaja Arja Miller. Taiteilija Flis Holland ja teoksen säveltäjä Juulia Haverinen ovat läsnä tilaisuudessa.
Flis Hollandin 25/7 on osa HAM Helsingin taidemuseon A Stream among Streams -taidekokonaisuutta, jonka ovat Kalasatamaan kuratoineet Aleksandra Kiskonen ja Kristiina Ljokkoi. Kokonaisuudessa lähestytään taiteen ja tutkimuksen keinoin teknologisia tai virtuaalisia sovelluksia osana kaupunkisuunnittelua. Teoksista ensimmäinen, Laura Beloffin R-Bus toteutettiin vuonna 2023, ja loput kaksi valmistuvat Kalasatamaan tulevien vuosien aikana.
Teoksen tilaamisen on mahdollistanut Helsingin noudattama taiteen prosenttiperiaate, jota noudatetaan myös Kalasataman alueen rakentamisessa. Kalasataman ympäristötaidehankkeessa toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia Helsingin kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä HAM Helsingin taidemuseon yhteistyönä. Ympäristötaidehanke rahoitetaan alueen rakennuttajilta perittävällä kerrosneliökohtaisella maksulla. HAM toimii julkisten taideteosten kuraattorina Helsingin taidekokoelmaan liitettävissä julkisissa taideteoksissa.
HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omasta taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. Vuoden 2023 alusta HAM on toiminut Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvana säätiönä.
