Aluehallinnon uudistus vaikuttaa myös ELY-keskusten alue- ja rakennepolitiikan rahoitukseen (EAKR ja ESR+)
Valtion aluehallinto uudistuu vuoden 2026 alusta. Uudistus vaikuttaa myös alue- ja rakennepolitiikan rahoitukseen, sillä tällä hetkellä rahoitusta myöntävien ELY-keskusten rahoitustehtävät siirtyvät vuodenvaihteessa toimintansa aloittaville elinvoimakeskuksille. Tämän vuoksi kaikki EURA2021-järjestelmässä avoinna olevat haut päättyvät viimeistään 30.11.2025. Aluehallinnon uudistuksen lisäksi alue- ja rakennepolitiikan rahoitukseen vaikuttaa merkittävästi myös valtioneuvoston 9.10.2025 hyväksymä muutos Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaan.
ELY-keskukset myöntävät EU-rahoitusta yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin (EAKR- ja JTF-rahastot) sekä kehittämisorganisaatioille yleisiin kehittämishankkeisiin (EAKR-, ESR+- ja JTF-rahastot). Rahoitus perustuu Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -rakennerahasto-ohjelmaan ja siinä käytössä oleviin myöntövaltuuksiin.
Valtion aluehallinnon uudistuksen myötä nykyisten ELY-keskusten alue- ja rakennepolitiikan rahoitustehtävät siirtyvät 1.1.2026 toimintansa aloittaviin elinvoimakeskuksiin. Vuoden 2026 alusta rahoitustehtäviä hoitavat:
- Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
- Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa
- Itä-Suomen elinvoimakeskus
- Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo
- Keski-Suomen elinvoimakeskus
- Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi
- Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
- Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi
Uudistuksen vaikutukset rahoitushakuihin
Alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta haetaan EURA2021-järjestelmän kautta. Kaikki EURA2021-järjestelmässä avoinna olevat haut päättyvät viimeistään 30.11.2025. Osa hauista on asetettu päättymään jo hieman aiemmin. EURA2021 -järjestelmä avautuu tammikuussa 2026 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Aluehallinnon uudistuksen mukanaan tuomat muutokset voivat vaikuttaa avattavien hakujen aikatauluihin.
Uudistuksen vaikutukset käsittelyssä oleviin rahoitushakemuksiin
Vuoden 2025 puolella ELY-keskuksille jätettyjen rahoitushakemusten käsittely siirtyy elinvoimakeskuksille vuoden 2026 alusta alkaen. ELY-keskuksille 30.11.2025 mennessä avoimissa hauissa jätettyjen hakemusten käsittely jatkuu normaalisti. Rahoituspäätöksiä päästään tekemään tämänhetkisen tiedon mukaan tammikuussa 2026. Aluehallinnon uudistuksen mukanaan tuomat muutokset voivat vaikuttaa rahoitushakemusten käsittelyn aikatauluihin.
Uudistuksen vaikutukset hankkeiden maksatuksiin
Hakijat voivat jättää maksatushakemuksia vuodenvaihteen aikana normaalisti. Poikkeuksena tähän on tammikuun alkupuolella erikseen ilmoitettavana ajankohtana hakijan palveluun tuleva lyhyt käyttökatko, jonka pituus tarkentuu loppuvuoden aikana. Aluehallinnon uudistuksen mukanaan tuomat muutokset voivat vaikuttaa maksatushakemusten käsittelyn aikatauluihin.
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman uudelleenkohdistukset puolustusvalmiuksien vahvistamiseksi vaikuttavat myöntövaltuuksiin
Aluehallinnon uudistuksen lisäksi alue- ja rakennepolitiikan rahoitukseen vaikuttaa merkittävästi myös valtioneuvoston 9.10.2025 hyväksymä muutos Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaan. Komission odotetaan hyväksyvän ohjelmamuutoksen keväällä 2026, jonka jälkeen ohjelman toimeenpano voidaan käynnistää.
Ohjelmamuutoksen tavoitteena on tukea puolustuksen tuotannollisen kapasiteetin lisäystä valtakunnallisesti noin 700 yrityksessä, painottaen ensisijaisesti kaksikäyttöteknologiaa. Tavoitteena on myös infrastruktuurin muuttaminen niin, että se soveltuu sekä sotilaallisen liikkuvuuden että elinkeinoelämän tarpeisiin.
Uusia erityistavoitteita lisätään kaksi:
- 8.1. Puolustusteollisuutta ja kaksikäyttöisyyttä tukevan teollisuuskapasiteetin vahvistaminen 90 miljoonaa euroa
- 9.1. Sotilaallista liikkuvuutta edistävän kaksikäyttöisen liikenneinfrastruktuurin kehittäminen 210 miljoonaa euroa
Sisällöltään uudet erityistavoitteet ovat erityistavoite 8.1 osalta pääsääntöisesti yrityskohtaisia avustuksia (yritysten kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus) sekä erityistavoite 9.1 osalta liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyviä kehittämis- ja investointihankkeita.
Uuden 8.1 erityistavoitteen osalta rahoittavina viranomaisina toimivat Kaakkois-Suomen, Itä-Suomen, Keski-Suomen ja Pohjois-Suomen elinvoimakeskukset. Erityistavoitteen 9.1 osalta rahoittava viranomainen on vielä avoinna.
Ohjelmamuutoksen myötä noin 300 miljoonaa euroa ohjelman nykyisestä rahoituksesta kohdistetaan uusiin erityistavoitteisiin. Pienenevien myöntövaltuuksien takia rahoittavat viranomaiset suuntaavat jäljelle jäävää maakunnallista rahoitusta uudelleen. Kokonaisuudessaan ohjelmakaudella muutos lisää yrityksille suunnattavan rahoituksen määrää. Muutoksen vaikutuksesta rahoitusta suunnataan nykyistä enemmän puolustusteollisuutta ja kaksikäyttöisyyttä edistäviin hankkeisiin. Samalla rahoitus vähenee muilta toimialoilta sekä yleisiltä kehittämishankkeilta.
Lisätietoa ohjelmamuutoksesta:Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 9.10.2025: Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelma: 300 milj. euron uudelleenkohdistukset puolustusvalmiuksien vahvistamiseksi Suomessa (tem.fi)
Uudistuksen vaikutukset alueilla
Vaikka uudistus on valtakunnallinen, sen vaikutukset vaihtelevat hieman alueittain. Koska nykyisten 15 ELY-keskusten seuraajina toimii kymmenen alueellista elinvoimakeskusta, tuo muutos mukanaan joitakin muutoksia rahoittavien viranomaisten toimialueisiin sekä suuraluejakoihin. Myös vuoden 2025 viimeiset haut päättyvät eri alueilla hieman eri aikaan.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus vastaa vuoden 2026 alusta Etelä-Suomen rahoitusalueen (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa) hankehakemusten käsittelemisestä ja päätöksenteosta. Kanta-Hämeen osalta käsittelyssä olevat hankehakemukset siirtyvät vuodenvaihteessa Keski-Suomen elinvoimakeskuksen käsiteltäviksi.
Päättyvät haut:
- Työllistymiseen ja osaamiseen liittyvät hankkeet Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa -haku päättyy 17.10.2025.
- Toimintaympäristön kehittämisavustushaku (Etelä-Karjala, Päijät-Häme ja Uusimaa) päättyy 21.11.2025.
- Vihreän siirtymän valtakunnallinen haku teemassa Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta päättyy 27.11.2025.
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden parantaminen vieraskielisille asiakkaille haku päättyy 27.11.2025.
- Vaikeasti työllistyvien tukeminen -teeman valtakunnallinen hankehaku päättyy 28.11.2025.
Itä-Suomen elinvoimakeskus
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueena on Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Toimipaikkoina ovat Joensuu, Kuopio ja Mikkeli. Itä-Suomen osalta vuoden 2025 viimeiset haut päättyvät 30.11.2025.
Keski-Suomen elinvoimakeskus
Keski-Suomen elinvoimakeskus tulee toimimaan rahoittavana viranomaisena Länsi-Suomen alueella. Uutena maakuntana Länsi-Suomen alueeseen liittyy Kanta-Häme, joka kuuluu vuoden 2026 alusta alkaen Sisä-Suomen elinvoimakeskukseen yhdessä Pirkanmaan kanssa. Kanta-Hämeen osalta käsittelyssä olevat hankehakemukset siirtyvät vuodenvaihteessa Keski-Suomen elinvoimakeskuksen käsiteltäviksi.
Keski-Suomen elinvoimakeskus rahoittaa siis hankkeita vuoden 2026 alusta alkaen kaikkiaan kahdeksassa maakunnassa: Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi.
Länsi-Suomessa ESR+ -haku (toimintalinja 4) sekä JTF-rahaston ennallistamishankkeiden haku päättyy 30.10.2025, ja yrityksen kehittämisavustushaut (EAKR ja JTF) päättyvät 15.11.2025.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueena tulee olemaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus myöntää avustuksia hankkeille myös Lappiin samaan tapaan kuin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt. Avustusmuodot eivät muutu elinvoimakeskusten perustamisen myötä. Kaikki avoimet haut löytyvät EURA2021-järjestelmästä. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä alueen rahoitusyksikön asiantuntijoihin.
Päättyvät haut:
- Yrityksen kehittämisavustusten EAKR- ja JTF-haut päättyvät 30.11.2025.
- Erityistavoite 1.1: Pk-yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä uuden teknologian hyödyntämisen 5. haku Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa päättyy 30.11.2025
- Toimintaympäristön kehittämisavustuksen hankehaku päättyy 31.10.2025.
- Jatkuva JTF-haku työllisyyteen ja osaamiseen Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa päättyy 27.11.2025.
- Ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyvien JTF-hankkeiden haku päättyy 27.10.2025.
- INFRA-hankkeiden haku Lapissa päättyy 31.10.2025.
- Työelämän kehittäminen -teeman valtakunnallinen hankehaku päättyy 27.11.2025.
- Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen haut päättyvät 27.11.2025.
Neuvonta ja yhteystiedot
Yrityksille suunnattu valtakunnallinen rahoitusneuvonta jatkuu koko ajan keskeytyksettä.
Pk-yritysten neuvonta palvelee arkisin klo 9–15:
- Soita: p. 0295 024 800
- Lähetä sähköpostia: pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi
- Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella: Yhteydenottopyyntö (team.finland.fi)
Rahoitusasiantuntijoidemme yhteystiedot löytyvät alueittain verkkosivuiltamme osoitteesta rakennerahastot.fi:
1.1.2026 alkaen sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi.
Pahoittelemme asiakkaillemme näistä muutoksista aiheutuvaa haittaa ja tavoitteenamme on minimoida syntyvä haitta mahdollisimman vähäiseksi. Asiakkaidemme kannattaa seurata aktiivisesti viranomaisviestintää EURA2021-järjestelmässä ja verkkosivuillamme osoitteessa rakennerahastot.fi.
Yhteyshenkilöt
Etelä-Savon ELY-keskus: rahoitusyksikön päällikkö Kalevi Pölönen, p. 0295 026 091, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi
Keski-Suomen ELY-keskus: rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryymin, p. 0295 024 594, jaakko.ryymin(at)ely-keskus.fi
Hämeen ELY-keskus: rahoitusyksikön päällikkö Niina Lamberg, p. 0295 025 153, niina.lamberg(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: rahoitusyksikön päällikkö Pasi Loukasmäki, p. 0295 023 568, pasi.loukasmaki(at)ely-keskus.fi
Reformen av regionförvaltningen påverkar också NTM-centralernas regional- och strukturpolitiska finansiering (ERUF och ESF+)20.10.2025 14:38:01 EEST | Pressmeddelande
Statens regionförvaltning förnyas i början av 2026. Reformen påverkar också den regional- och strukturpolitiska finansieringen, eftersom finansieringsuppgifterna vid NTM-centralerna, vilka för närvarande beviljar finansieringen, överförs till de livskraftscentraler som inleder sin verksamhet vid årsskiftet. Därför avslutas alla öppna ansökningar i EURA2021-systemet senast den 30 november 2025. Utöver reformen av regionförvaltningen påverkas den regional- och strukturpolitiska finansieringen i hög grad också av den ändring i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 som statsrådet godkände den 9 oktober 2025.
