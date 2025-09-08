Jumbon kirjasto avautuu syksyllä 2026
Vantaan kaupunki ja Jumbo ovat sopineet hankkeesta, joka tuo kirjaston osaksi kauppakeskuksen palveluita. Uudet, 1400 neliömetrin tilat tulevat sijaitsemaan Jumbon viihdekorttelissa. Kirjasto avaa ovensa syksyllä 2026.
Jumbon kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaron mukaan kirjaston sijoittaminen Jumboon on strategisesti erittäin merkittävä päätös. Kauppakeskusten rooli on murroksessa, ja niiden merkitys paikalliskeskustoina kasvaa. Jumbon asiakaskyselyssä kirjasto oli ylivoimaisesti toivotuin palvelu.
"Kirjaston merkitys tulee olemaan kokoaan suurempi, koska asiakkaat haluavat hyödyntää samalla käynnillä ostosten lisäksi myös muita palveluita. Esimerkiksi lääkärikeskukset ja muut palvelut ovat yleistyneet kauppakeskuksissa", Olli Lehtoaro toteaa.
Syyskuussa NCSC Nordic Awards -kilpailun Commercial Space of the Year -palkinnon voittanut Jumbo on poikkeuksellinen yhdistelmä arjen asiointia ja vapaa-ajan palveluita. Kirjasto istuu tähän konseptiin täydellisesti.
Aiempien kokemusten perusteella muissa kauppakeskuksiin siirtyneissä kirjastoissa kävijä- ja lainausmäärät ovat kasvaneet.
“Iloitsemme mahdollisuudesta sijoittaa kaupunkilaisille tärkeät ja suositut kirjastopalvelut kauppakeskus Jumboon, jossa ne ovat helposti saatavilla. Aviapoliksen alueen kirjastopalvelut paranevat huomattavasti, kun kirjaston pinta-ala kasvaa, palvelut monipuolistuvat ja aukioloajat laajenevat. Kirjaston merkitys asukkaiden arjessa tulee Jumbon kirjaston myötä edelleen kasvamaan”, sanoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.
Jumbo on sijainniltaan paras
Aviapoliksen suuralueen ainoa kirjasto on nykyisin Pointin koulun yhteydessä, jossa sen noin 550 neliömetrin tilat ovat käyneet ahtaiksi. Uuden kirjaston 1400 neliömetrin tila mahdollistaa kirjastolle myös erilliset lukusalit ja kokoontumis- ja tapahtumatilat. Lajitteleva palautusautomaatti tulee helpottamaan suurten palautusmäärien käsittelyä.
Nykyaikaisen kirjaston visio on olla helposti lähestyttävä ja monipuolinen yhteinen tila, jonne kaikki tuntevat olevansa tervetulleita. Se toimii keitaana kaupallisten palveluiden keskellä, ja tarjoaa paikan rauhoittumiselle ja itsensä sivistämiselle. Erityisesti lapsiperheille moderni luku- ja leikkimahdollisuuksia tarjoava kirjasto on iso vetovoimatekijä.
“Jumbo on ylivoimaisesti parhaiten saavutettavissa vantaalaisille. Liikenneyhteydet ovat erinomaiset ja autoilijoille on runsaasti parkkitilaa. Vuonna 2029 valmistuva Vantaan ratikka parantaa saavutettavuutta entisestään, ja se mahdollistaa myös muiden palveluiden syntymistä reitin varrelle”, kuvailee Olli Lehtoaro.
Lisätietoja:
Olli Lehtoaro, kauppakeskusjohtaja, olli.lehtoaro@jumbo.fi, p. 050 303 9206
Riikka Åstrand, apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki, riikka.astrand@vantaa.fi, p. 050 539 4555
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli LehtoaroKauppakeskusjohtajaPuh:+358 50 303 9206olli.lehtoaro@jumbo.fi
Kuvat
Vantaalla sijaitseva Jumbo on myynniltään Suomen suurin kauppakeskus, jossa on 170 liikettä mukaan lukien ravintoloita, kahviloita, viihdepalveluita, kaksi hypermarketia sekä 5 500 pysäköintipaikkaa. Lisäksi kauppakeskuksen osana toimii huonemäärältään yksi Suomen suurimmista hotelleista.
Vuonna 2024 Jumbon myynti oli lähes 500 miljoonaa euroa ja siellä vieraili 12,1 miljoonaa kävijää. Jumbo valittiin NCSC Nordic Awards -kilpailussa Commercial Space of the Year 2025 -palkinnon voittajaksi Pohjoismaiden parhaana kauppakeskuksena. Kilpailussa palkitaan ansioituneita toimijoita kaupallisten tilojen kehittämisessä ja palvelukokemuksessa.
Vuosille 2022-2030 laaditussa vastuullisuusohjelmassaan Jumbo on sitoutunut kunnianhimoisiin vastuullisuustavoitteisiin. Toimenpiteissä korostuu erityisesti kestävien valintojen mahdollistaminen arjessa, sosiaalisen vastuullisuuden kehittäminen sekä halu luoda kauppakeskuksesta vehreä ja elämyksellinen kohtaamis- ja ajanviettopaikka. Vuonna 2025 Jumbo saavutti hiilineutraaliuden kauppakeskuksen omien suorien päästöjen sekä ostoenergian epäsuorien osalta. Kauppakeskuksen seuraavana tavoitteena on olla hiilipositiivinen vuonna 2030.
