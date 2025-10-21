Tarkista hiekoituskoneiden suojaritilät! Kuopiolaiselle yritykselle sakkoja kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta

Yhtiön työntekijällä oli ollut maaliskuussa 2023 tehtävänään hiekoittaa yhtiön asiakkaiden pihoja. Hän oli mennyt tätä varten täyttämään traktorin perässä olevaan hiekoituskoneeseen hiekkaa. Hiekoituskoneen kaukalossa ollut vanha hiekka oli paakkuuntunut, ja kun työntekijä oli hakannut paakkuja lapiolla, oli hänen hihansa joutunut hiekoituskoneen akselin vetämäksi. Työntekijä oli tämän seurauksena kietoutunut konevoimalla pyörivään akseliin ja kuollut. Hiekoituskoneisiin oli ollut saatavilla suojaritilät, ja jos ne olisivat olleet paikoillaan, työntekijä ei olisi voinut joutua hiekoituskoneen akseliin.

Käräjäoikeus tuomitsi yhtiön toimitusjohtajan ja palveluesimiehen työturvallisuusrikoksesta, koska he olivat laiminlyöneet riittävän järjestelmällisesti selvittää yhtiön koneiden käytöstä aiheutuvat tapaturman vaarat ja suojata ne. Oikeus tuomitsi molemmille 30 päiväsakkoa, josta toimitusjohtajalle tulee yhdessä rikosuhrimaksun kanssa maksettavaa 1 880 euroa ja palveluesimiehelle 1 460 euroa. Lisäksi yhtiölle tuomittiin 800 euron rikosuhrimaksu ja 7 000 euron yhteisösakko.

Vastaavanlaisilla hiekoituskoneilla on sattunut hiekkakaukalon akselin suojaritilän puuttumisen takia muitakin vakavia tapaturmia. Viime vuosina tällaisella hiekoituskoneella on tämän kuolemantapauksen lisäksi sattunut toinenkin kuoleman aiheuttanut tapaturma. Joitakin vuosia sitten yksi työntekijä menetti hiekkakaukalon suojaritilän puuttumisen seurauksena toisen kätensä.

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen Itä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia, että koneissa on paikollaan kaikki koneiden valmistajien tarkoittamat, eli koneiden käyttöohjeissa ja varaosaluetteloissa mainitut suojat. Työnantajalle säädettyyn vaarojen selvittämisvelvollisuuteen kuuluu lisäksi velvollisuus selvittää ja suojata koneiden sellaiset tapaturman vaaraa aiheuttavat kohdat, jotka ovat jääneet koneen valmistajalta suojaamatta.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio R 726/2025/913. Tuomio ei ole lainvoimainen.