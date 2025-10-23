Elina Innasen Chocochilin kesäruokaa on Vuoden kotimainen keittokirja
Ruokatoimittajat ry:n keittokirjaraati on jälleen arvioinut kotimaisen keittokirjasadon. Voittajan valinta oli helppoa: ensimmäinen vegaaninen grillausopas teki vaikutuksen tuoreella ja inspiroivalla otteellaan.
Vuoden kotimainen keittokirja on Elina Innasen Chocochilin kesäruokaa (Kosmos). Chocochilin kesäruokaa on moderni, inspiroiva ja käytännönläheinen opas vegaaniseen grillaamiseen ja kesäkokkaukseen. Innasen lämmin ja tunnistettava ote näkyy kaikessa: ruoassa, tarinassa ja kirjan kauniissa visuaalisessa ilmeessä.
Kirja osoittaa vakuuttavasti, että vegaanikin voi grillata – ja tehdä sen herkullisesti, helposti ja ilolla. Reseptit ovat selkeitä ja toimivia, ja niiden punainen lanka pysyy kirkkaana läpi koko teoksen. Kokonaisuus on huolellisesti rakennettu ja tasapainoinen niin sisällön, taiton kuin reseptien rytmityksenkin osalta.
Innasen reseptiikka on tekijänsä näköistä: kekseliästä, värikästä ja makujen suhteen rohkeaa, mutta silti helposti lähestyttävää. Kirjasta löytyy inspiraatiota niin aloittelevalle kotikokille kuin kokeneemmallekin ruoanlaittajalle – ohjeissa on samaan aikaan rentoutta ja ammattilaisen varmuutta.
Raati piti erityisesti siitä, että resepteissä on runsautta, makua ja vaivattomuutta. Kirsikkamarinoitu tofu nousi testiryhmän suosikiksi: ihana, toimiva resepti, jossa marinadia on reilusti ja maku täyteläinen. “Marinadi on erinomainen – sitä tulee paljon, mutta kaikki on tarpeen. Maku on syvä ja balanssissa.”
Myös vesimeloni-retiisisalaatti ja satay-tofu keräsivät kiitosta maukkaudestaan ja kesäisestä tunnelmastaan. “Reseptit toimivat juuri niin kuin luvataan – niissä on hyvä rytmi, selkeä ohjeistus ja onnistumisen ilo mukana.”
Kirjan kuvitus ja taitto täydentävät sen tunnelmaa upeasti – Chocochilin kesäruokaa on kirja, joka saa tarttumaan grillipihteihin ja viettämään pitkää kesäiltaa ystävien kanssa. Selkeä, inspiroiva ja visuaalisesti onnistunut kokonaisuus, joka tekee vaikutuksen niin sisällöllään kuin ulkoasullaan.
Kunniamaininnat
1. Korpen keittiössä, Korpedictus
Korpen keittiössä (Otava) on raikas, omalaatuinen ja täysin tekijänsä näköinen teos, joka vie lukijansa Youtubesta tuttuun Korpen kokeilunhaluiseen, humoristiseen ja uteliaaseen keittiöön. Kirja rikkoo perinteisen keittokirjan rajoja viihdyttävällä tavalla.
Teos inspiroi kohderyhmäänsä tarttumaan kauhaan ja kokeilemaan rohkeasti, epäonnistumisenkin uhalla. Se puhuttelee erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia, jotka löytävät kirjasta omanlaisensa tavan innostua ruoanlaitosta. Raati testasi muun muassa viinikumit ja keksi-toffeesuklaapatukat. Ohjeet osoittautuivat toimiviksi, mutta vaativat tarkkuutta ja huolellisuutta – aivan kuten kemian inspiroima kokkailu kuuluukin.
Korpen keittiössä on ehjä ja miellyttävä kokonaisuus – hauska, selkeä ja energinen. Se tuo keittiöön iloa, uteliaisuutta ja tekemisen meininkiä. Kirja saa kunniamaininnan omaperäisestä ideasta, innostavasta otteesta ja kyvystä saada uusi yleisö kokkaamaan.
2. Sienikirja, Mari Moilanen
Mari Moilasen Sienikirja on lämmin, käytännönläheinen ja innostava opas metsän antimien maailmaan. Teos tekee sieniin tutustumisesta helpompaa kuin koskaan. Teos toimii kuin sienikaveri metsässä – sen kautta kokenut ammattilainen on mukana opastamassa videoiden avulla. Moilasen lämmin ote ja selkeä kirjoitustyyli tekevät sienestämisestä helppoa ja turvallista.
Tietopainotteisessa kirjassa on 19 reseptiä, jotka tukevat kokonaisuutta erinomaisesti. Raati testasi muun muassa sienipastan soijavoilla ja sieniä ruskistetussa voissa.
Kunniamaininta menee teokselle, joka innostaa uuden sukupolven sienestämään, madaltaa kynnystä lähteä metsään ja opastaa taitavasti myös keittiön puolella.
3. Pastis – Pieni pala Pariisia, Samuil Angelov, Elina Yrjölä, Pinja Ohvo & Nico Backström
Pastis – Pieni pala Pariisia on kaunis ja kunnianhimoinen teos, joka vie lukijansa keskelle ranskalaista ravintolakulttuuria – Pikkuroban pikkubistrosta aina Provencen pastis-laseihin ja Pariisin kahviloihin. Kirja huokuu ranskalaisen keittiön eleganssia ja ravintolakulttuurin perinteitä, ja sen sivuilla voi aistia, miltä tuntuisi istua Pastiksen pöydässä tai kävellä hetken Rue de Rivolilla.
Teos yhdistää historiallista ja kulttuurista tietoa Ranskasta sekä tinkimättömällä otteella laadittua reseptiikkaa, joka avaa bistroruoan saloja ja makujen logiikkaa. Mukana on myös laaja viiniosio ja juomasuosituksia, jotka täydentävät kokonaisuutta ja tuovat kirjaan autenttisen ranskalaisen ravintolatunnelman.
Raati testasi kirjasta muun muassa croque monsieurin, tarte tatinin ja haudutetun mustekalan. Reseptit edustavat ravintolareseptiikkaa ja ammattikeittiön tekniikoita. Ne vaativat keskittymistä ja huolellisuutta, mutta lopputulos palkitsee. “Kun aikaa ja tarkkuutta löytyy, ruoista tulee upeita – kuin ravintola-annoksia kotikeittiössä.”
Visuaalisesti kirja on poikkeuksellisen kaunis ja tunnelmallinen. Kuvat, taitto ja kuvitus muodostavat harmonisen kokonaisuuden, joka onnistuu tuomaan palan Ranskaa suomalaiseen keittiöön.
Kunniamaininta teokselle, joka tuo Ranskan makujen ja tunnelmien kautta ravintolakulttuurin lukijan pöytään. Pastis – Pieni pala Pariisia on elämys kaikille aisteille.
Vuoden kotimainen keittokirja -palkintojenjako perjantaina 24.10. klo 10.30 Lonna-salissa Helsingin Kirjamessujen ja Viini & Ruoka -messujen yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa.
Lisätiedot:
Ruokatoimittajat ry
Puheenjohtaja Mariaana Nelimarkka
050 548 9999
Kuvia palkintojenjakotilaisuudesta http://mediabank.messukeskus.com
Lisätietoja Helsingin Kirjamessuista ja Viini & Ruoka -messuista: Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
