Peuranevan aurinko- ja tuulivoimahankkeen (Siikalatva ja Raahe) ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy
Semecon Oy suunnittelee aurinkovoima-alueen ja 5 tuulivoimalan rakentamista Siikalatvan kunnan ja Raahen kaupungin alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) käynnistymisestä järjestetään yleisötilaisuus Pulkkilassa Siikalatvan kunnantalolla maanantaina 3.11.2025 klo 17.00. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen, kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.
Hankealue sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Siikalatvan keskustaajamasta luoteeseen
ja noin 52 kilometriä Raahen keskustasta kaakkoon. Hanke koostuu aurinkovoima-alueesta ja tuulivoimaloiden alueesta sekä näiden kantaverkkoon yhdistävästä sähkönsiirtoreitistä. Liittyminen kantaverkkoon on suunniteltu tapahtuvan Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevalla Lumijärven sähköasemalla noin 10 kilometriä hankealueesta länteen. Liityntäjohdolle tarkastellaan kahta vaihtoehtoista sähkönsiirtoreittiä.
Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 1500 hehtaaria. Tuulivoima-alueen laajuus on noin 320 hehtaaria ja voimaloiden yksikköteho on 7–10 MW eli tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi noin 35–50 MW. Voimaloiden suunniteltu napakorkeus on korkeintaan 300 metriä. Aurinkovoima-alueen laajuus on enintään noin 1300 hehtaaria, ja alueelle on tässä vaiheessa tavoitteena sijoittaa 500–600 MW aurinkovoimaa. Aurinkovoima-alueelle rakennettavien aurinkopaneelien määrä ja aurinkovoimalaitoksen kokonaisteho tarkentuu vaikutusarviointien perusteella.
YVA-ohjelma nähtävillä 22.10.-24.11.2025
YVA-ohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 22.10.-24.11.2025 välisen ajan Raahen kaupungin sekä Siikalatvan kunnan verkkosivujen virallisissa ilmoituksissa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/peuraneva-tuulivoima-YVA
Paperiset asiakirjat ovat lisäksi nähtävillä seuraavissa paikoissa niiden aukioloaikojen puitteissa:
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu
• Siikalatvan kunnantalo, Pulkkilantie 4, Pulkkila
• Siikalatvan Rantsilan kirjasto Kunnantie 1, Siikalatva
• Raahen kaupungintalo: Rantakatu 50, Raahe
• Raahen pääkirjasto: Rantakatu 45, Raahe
• Siikajoen kunnanvirasto: Virastotie 5 A, Ruukki
• Luohuan lähikirjasto: Kupsalankuja 7, Luohua
• Haapaveden kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, Haapavesi
• Haapaveden kirjasto, Urheilutie 64B, Haapavesi
Mielipiteet viimeistään 24.11.2025 ELY-keskukselle
Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 24.11.2025 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 OULU. Viite POPELY/4111/2024.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto, johon sisällytetään yhteenveto arviointiohjelmasta jätetyistä lausunnoista ja mielipiteistä, laitetaan nähtäville osoitteeseen www.ymparisto.fi/peuraneva-tuulivoima-YVA.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Pirkko-Liisa Kantola,
puh. 0295 038 340, liisa.kantola(a)ely-keskus.fi
Osayleiskaavasta vastaa:
Siikalatvan kunta, tekninen johtaja Perttu Haapalahti, perttu.haapalahti(a)siikalatva.fi, puh. 044 5118 601
Raahen kaupunki, kaavasuunnittelija Riku Miettusvaara, riku.miettusvaara(a)raahe.fi, puh. 040 130 8196
Hankkeesta vastaava: Semecon Oy, projektipäällikkö Aku Rasmus, puh. 050 535 2738, aku.rasmus(a)semecon.fi
Tietoa julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu
vaihde 0295 038 000
Työttömien määrässä pientä laskua Pohjois-Pohjanmaalla21.10.2025 08:01:03 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaalla oli syyskuun lopussa noin 22 400 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 300 henkeä (+6 %) enemmän kuin vuosi sitten. Elokuusta työttömien työnhakijoiden määrä laski noin 300 henkilöllä. Lomautettuja oli lähes sama määrä kuin elokuussa. Koillismaata lukuun ottamatta työttömien määrä on maakunnan kaikilla seudulla vuoden takaista korkeammalla tasolla. Osalla seutuja lisäys on kuitenkin vähäinen. Yli 80 % työttömien lisäyksestä on toteutunut Oulun seudulla.
Avustushakuja auki Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa17.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa avautuu 17.10.2025 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, luonnonhoitoon ja vesistöjen kunnostamiseen. Hakuajat päättyvät 1.12.2025.
Kunnostetaan vesistöt yhdessä – avustushaku kunnille ja yhdistyksille käynnistyy lokakuussa30.9.2025 12:32:57 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avaa haun harkinnanvaraisille valtionavustuksille, joilla tuetaan vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteutusta. Hakuaika on 17.10.–1.12.2025. Avustusta voi hakea sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.
Työttömyydessä laskua kuukauden takaiseen Pohjois-Pohjanmaalla23.9.2025 08:50:40 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa noin 22 700 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 500 henkeä (+7 %) enemmän kuin vuosi sitten. Työttömien määrä kuitenkin laski heinäkuusta 2800 hengellä. Vähennystä toteutui kaikissa pääammattiryhmissä, mutta erityisesti naisvaltaisissa opetus- ja kasvatusalan ammattinimikkeissä (koulunkäyntiavustajat, lastenhoitotyöntekijät ym.). Muutokseen liittyy normaalia säännöllistä kausivaihtelua.
Linja-autoaseman poistuminen käytöstä muuttaa linja-autoreittejä Kalajoella lokakuussa17.9.2025 13:46:00 EEST | Tiedote
Kauppa- ja kulttuurikeskus Merran kohdalla olevat uudet linja-autopysäkit otetaan käyttöön. Vuorot eivät enää pysähdy Kalajoen linja-autoasemalla. Samalla käynnistyy uusia yhteyksiä Kalajoen ja Kokkolan sekä Oulun ja Kalajoen välillä.
