Peuranevan aurinko- ja tuulivoimahankkeen (Siikalatva ja Raahe) ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy

Semecon Oy suunnittelee aurinkovoima-alueen ja 5 tuulivoimalan rakentamista Siikalatvan kunnan ja Raahen kaupungin alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) käynnistymisestä järjestetään yleisötilaisuus Pulkkilassa Siikalatvan kunnantalolla maanantaina 3.11.2025 klo 17.00. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen, kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Hankealue sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Siikalatvan keskustaajamasta luoteeseen

ja noin 52 kilometriä Raahen keskustasta kaakkoon. Hanke koostuu aurinkovoima-alueesta ja tuulivoimaloiden alueesta sekä näiden kantaverkkoon yhdistävästä sähkönsiirtoreitistä. Liittyminen kantaverkkoon on suunniteltu tapahtuvan Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevalla Lumijärven sähköasemalla noin 10 kilometriä hankealueesta länteen. Liityntäjohdolle tarkastellaan kahta vaihtoehtoista sähkönsiirtoreittiä.

Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 1500 hehtaaria. Tuulivoima-alueen laajuus on noin 320 hehtaaria ja voimaloiden yksikköteho on 7–10 MW eli tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi noin 35–50 MW. Voimaloiden suunniteltu napakorkeus on korkeintaan 300 metriä. Aurinkovoima-alueen laajuus on enintään noin 1300 hehtaaria, ja alueelle on tässä vaiheessa tavoitteena sijoittaa 500–600 MW aurinkovoimaa. Aurinkovoima-alueelle rakennettavien aurinkopaneelien määrä ja aurinkovoimalaitoksen kokonaisteho tarkentuu vaikutusarviointien perusteella.

YVA-ohjelma nähtävillä 22.10.-24.11.2025

YVA-ohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 22.10.-24.11.2025 välisen ajan Raahen kaupungin sekä Siikalatvan kunnan verkkosivujen virallisissa ilmoituksissa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/peuraneva-tuulivoima-YVA

Paperiset asiakirjat ovat lisäksi nähtävillä seuraavissa paikoissa niiden aukioloaikojen puitteissa:

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu

• Siikalatvan kunnantalo, Pulkkilantie 4, Pulkkila

• Siikalatvan Rantsilan kirjasto Kunnantie 1, Siikalatva

• Raahen kaupungintalo: Rantakatu 50, Raahe

• Raahen pääkirjasto: Rantakatu 45, Raahe

• Siikajoen kunnanvirasto: Virastotie 5 A, Ruukki

• Luohuan lähikirjasto: Kupsalankuja 7, Luohua

• Haapaveden kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, Haapavesi

• Haapaveden kirjasto, Urheilutie 64B, Haapavesi

Mielipiteet viimeistään 24.11.2025 ELY-keskukselle

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 24.11.2025 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 OULU. Viite POPELY/4111/2024.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto, johon sisällytetään yhteenveto arviointiohjelmasta jätetyistä lausunnoista ja mielipiteistä, laitetaan nähtäville osoitteeseen www.ymparisto.fi/peuraneva-tuulivoima-YVA.