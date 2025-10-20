Löydä sisäinen motivaatiosi – uutuuskirjamme johdattaa kohti merkityksellisempää elämää
Meillä kaikilla on oma sisäinen kompassimme, mutta harva pysähtyy todella tutkimaan, mihin se osoittaa. Kustannus oy Duodecimin julkaisema Löydä itsesi – Motivaatiokartta hyvään elämään tarjoaa käytännönläheisen ja tutkittuun tietoon pohjaavan oppaan sisäisen motivaation löytämiseen ja vaalimiseen.
Saatamme löytää itsemme tilanteesta, jossa elämän suunta tuntuu epäselvältä ja omat valinnat vierailta. Arjessa kiire, paineet ja ulkoiset odotukset voivat viedä kauemmas siitä, mikä todella innostaa ja on itselle tärkeää.
Kustannus Oy Duodecimin julkaisema, psykologi Sirkku Ruudun ja kouluttajapsykoterapeutti Hilkka Putkisaaren kirjoittama Löydä itsesi – Motivaatiokartta hyvään elämään antaa konkreettisia työkaluja itsetuntemuksen syventämiseen ja merkityksellisen elämän rakentamiseen.
Sisäinen motivaatio on mielekkään elämän perusta
Sisäinen motivaatio on henkilökohtaista, kestävää ja aidosti puhuttelevaa. Se ei nojaa ulkoisiin palkintoihin tai muiden odotuksiin, vaan kumpuaa yksilön omista arvoista, tarpeista ja kiinnostuksen kohteista.
Kun ihminen toimii sisäisesti motivoituneena, hän kokee merkityksellisyyttä ja tasapainoa – ja voi paremmin niin työssä kuin vapaa-ajalla.
”Moni kokee elämässään tyytymättömyyttä, mutta ei pysähdy miettimään, mistä se johtuu. Kun omat motivaatiotekijänsä oppii tunnistamaan, voi huomata, mikä on pielessä”, Sirkku Ruutu kuvailee.
Tavoitteena ei ole täydellinen elämä, vaan omannäköinen, riittävän hyvä elämä. Vahva itsetuntemus auttaa ymmärtämään paremmin myös muita.
Työkaluja oman polun löytämiseen
Kirjan ytimessä on ajatus motivaatiokartasta, joka muodostuu omista arvoista, vahvuuksista, persoonallisuudesta ja motivaatiotyylistä. Teos etenee teorian ja sitä tukevien harjoitusten kautta kohti yksilöllistä ymmärrystä siitä, mikä lukijaa todella liikuttaa ja millä keinoin hän voi toimia toiveidensa mukaisesti elämän realiteetit huomioiden.
Työskentelyä tukevat havainnollistavat visuaaliset elementit, käytännönläheiset harjoitukset ja oivalluttavat kysymykset. Kirjan avulla muodostuu henkilökohtainen kartta, joka ohjaa itselle sopiviin pieniin ja suuriin arjen valintoihin.
”On hyvä muistaa, että pelkkä tietoisuus tai hyvät aikeet eivät vie eteenpäin. Niiden lisäksi tarvitaan toistuvaa, konkreettista toimintaa.”, Hilkka Putkisaari tiivistää.
Löydä itsesi – Motivaatiokartta hyvään elämään sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää itseään paremmin, olivatpa he muutoksen keskellä, elämän risteyskohdassa tai vain kiinnostuneita tutkimaan oman elämänsä suuntaa. Henkilökohtaiseen kasvuun tarkoitettu teos toimii myös valmentajien, terapeuttien ja muiden ohjaustyön ammattilaisten käsikirjana.
Sirkku Ruutu ja Hilkka Putkisaari: Löydä itsesi – Motivaatiokartta hyvään elämään. Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2025, 245 s. ISBN 978-952-360-542-8 (kirja).
Tietoa kirjailijoista
-
Sirkku Ruutu on psykologi, opettaja, vaativan erityistason psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen terapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, Master Certified Coach, johdon ja esimiesten työnohjaaja ja työnohjaajakouluttaja. Hän työskentelee toimitusjohtajana Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:ssä.
-
Hilkka Putkisaari on opettaja (KM), sosionomi, ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti, taidepsykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, tunnekeskeinen pariterapeutti, kliininen seksologi, johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja. Hän työskentelee toimitusjohtajana Artera Oy:ssä. Psykoterapiatyön lisäksi hän toimii työnohjaajana ja valmentajana, kouluttajana ja luennoitsijana.
