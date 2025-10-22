KUTSU MEDIALLE: Espoon talousarvioehdotus vuodelle 2026 julki tiistaina 28.10. klo 15

Sähköinen kuorma-auto kuljettaa päivittäistavaroita Espoossa 22.10.2025 11:11:48 EEST | Uutinen

Kuljetukset ovat olennainen osa toimivaa kaupunkia, mutta samalla kuorma- ja pakettiautoliikenne aiheuttavat noin kolmanneksen Espoon liikenteen hiilidioksidipäästöistä. Espoon kaupunki haluaa edistää sähköisen kuorma-autoliikenteen mahdollisuuksia ja käynnistää siksi pilotin yhteistyössä Volvo Finlandin, Nesteen, Rambollin ja MK Trans & Logistics Oy:n kanssa. Pilotin tavoitteena on osoittaa, että sähköinen jakeluauto soveltuu hyvin Espoossa tehtävään päivittäistavarakuljetukseen.