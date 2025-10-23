Oulu valittu yhdeksi maailman parhaista matkakohteista vuodelle 2026

”Kesäkuussa avautuva uusi julkisen taiteen reitti esittelee ilmastoteemaisia teoksia, jotka ovat syntyneet taiteilijoiden ja tutkijoiden yhteistyönä. Marraskuussa järjestettävä kymmenpäiväinen Lumo Art & Tech -festivaali tuo kaupunkiin valotaidetta, astronomista luontokuvausta yhdistävän sinfoniakonsertin sekä paljon muuta koettavaa”, National Geographic kirjoittaa.

Yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista aikakauslehdistä korostaa jutussaan erityisesti Oulun asemaa ensi vuoden Euroopan kulttuuripääkaupunkina.

"Oulun pääsy tällaiselle listalle on upeaa erityisesti näin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden startin kynnyksellä", iloitsee Oulu2026:n viestintä ja markkinointipäällikkö Annu Höttönen.

Kulttuurin, luonnon ja pohjoisen ruuan juhlaa

Vuonna 2026 Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 kunnan kanssa. Yli 500 toimijaa luo yhdessä vuoden, jolloin pohjoinen Suomi on kulttuurin uusi keskipiste Euroopassa. Tarjontaa on luvassa kaikille laidasta laitaan; näyttelyitä, festivaaleja, maailman kantaesityksiä, esittävää taidetta, kyläjuhlia, pysyviä taideteoksia, urheilua ja muuta monipuolista ohjelmaa 40 kunnan alueella. Vuosi tuo tulleessaan tuhansia tapahtumia ympäri Oulu2026-aluetta, ja suuri osa siitä on pääsymaksutonta.

National Geographicin artikkeli tuo esille erityisesti Oulun luontoa sekä saamelaiskulttuuria. Oulu on Suomen suurin saamelaiskylä, ja saamelaiskulttuuri on monipuolisesti esillä Oulu2026-ohjelmassa erityisesti alkuvuoden aikana. Myös ruokakulttuuriohjelma Arctic Food Lab on mainittu jutussa, ja lukijoille suositellaan muun muassa elokuun Kesäillan kattaus -tapahtumaa sekä loppusyksyn Makuseikkailua.

Syväluotaavammassa, ainoastaan Ouluun keskittyvässä artikkelissaan National Geographic nostaa esiin, miten teknologia ja kulttuuri elävät rinnakkain ja kaupunki yhdistää saumattomasti urbaanin elämän ja luonnon läheisyyden. Julkaisussa Oulua kuvataan pohjoisena kaupunkina, jossa yhteisöllisyys, kekseliäisyys ja luonnonläheisyys määrittävät paikallista elämäntapaa.

Helppo yhteys pohjoiseen

National Geographic mainitsee artikkelissaan talvikaudella avautuvan uuden Pendolino Plus -matkustusluokan, joka parantaa matkustuskokemusta pohjoiseen entisestään. Lisäksi lentoyhteyksien kasvu Ouluun helpottaa erityisesti kansainvälisten matkailijoiden saapumista pohjoiseen kulttuuripääkaupunkiin.

National Geographicin englanninkielinen artikkeli ensi vuoden parhaista matkakohteista:

Best of the World 2026 | National Geographic



National Geographicin erityisesti Oulua käsittelevä artikkeli matkailuvinkkeineen:

Oulu 2026: When to visit, where to stay, and what to do | National Geographic