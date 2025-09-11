Metsäkiinteistöjen hintataso jälleen rivakassa nousussa: taustalla puun hintojen suotuisa kehitys
Metsäkiinteistöjen hintataso on kirinyt ennätystasolle kahden maltillisemman vuoden jälkeen. Kuluvana vuonna hintatason ennustetaan vahvistuvan kuutisen prosenttia, kun kahden edellisen kalenterivuoden lukemat olivat + 0,5 % (-23) ja + 1,2 % (-24).
Vuoden 2025 aikana metsäkiinteistöjen hintataso on noussut merkittävästi. Suomen Sijoitusmetsien Markkinahintaindeksin mukaan hintataso on noussut alkuvuonna (tammi-syyskuussa) koko maassa 6,2 %. Alueellisesti hintatason nousu on ollut vauhdikkainta Pohjois-Suomessa, jossa nousua on kirjattu yli 9 %. Etelä-Suomessa hintojen nousu on ollut maltillisempaa, vajaan 4 %. Julkisesti myynnissä ollut metsäkiinteistö maksoi alkuvuonna keskimäärin 4 900 euroa hehtaarilta ja 48 euroa kuutiometriltä, mikä on enemmän kuin kertaakaan vuonna 2017 alkaneella tarkastelujaksollamme.
Keskeinen taustatekijä hintojen nousulle on ollut kantohintatason kohoaminen, vaikka huipputasot saavutettiin jo kesäkuussa ja hinnat ovat sittemmin laskeneet. Kuitenkaan tämä nousu ei ole täysin heijastunut kiinteistöjen hintoihin: suhteessa korjaamattomiin summa-arvoihin ja hintapyyntöihin keskimääräiset kauppahinnat ovat jopa laskeneet. Koko maan tasolla kauppahinnat olivat alkuvuonna 11 % alle korjaamattomien summa-arvojen.
"Metsäkiinteistöjen hinnoittelu on siis pysynyt puun hintoihin nähden järkevänä, sillä tulevissa hakkuutuloissa ei voi luottaa tämän hetken hintatasoon,” pohtii Suomen Sijoitusmetsien metsätietopäällikkö Eero Viitanen. ”Yleensä metsätilojen hinnoittelussa on käytetty 3–5 vuoden keskikantohintoja. Runsaasti välittömiä hakkumahdollisuuksia sisältävillä kiinteistöillä on ollut perusteltua maksaa enemmän, sillä leimikolle on ollut todennäköistä saada hyviä tarjouksia.”
Metsämarkkinoiden dynamiikka on myös muuttumassa. Suuret ammattimaiset metsäsijoittajat eivät ole olleet markkinoiden merkittävimpinä vetureina, eikä yksityisomistuskaan ole korostunut. Sen sijaan pienempien yritysten, sijoitusfirmojen ja yhteismetsien osuus on kasvussa. Näiden osuus markkinasta on nyt 20 %, kun vielä kolme vuotta sitten se oli puolet pienempi.
”Nyt kun puumarkkina on syksyille tyypilliseen tapaan rauhoittunut, metsäkiinteistöjen markkinahintatason nousupaine saattaa helpottaa,” sanoo Suomen Sijoitusmetsien perustajayrittäjä ja toimitusjohtaja Mika Venho. ”Edelliseen kun lisätään metsäteollisuudesta kuuluva negatiivinen uutisvirta ja arvioissa käytettävien puun hintojen lasku, voidaan olettaa tämän vuoden hintatason nousun jäävän nykyiselle tasolleen kuuteen prosenttiin."
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika VenhoPerustajayrittäjäSuomen Sijoitusmetsät OyPuh:045 154 6385mika.venho@sijoitusmetsat.fi
Eero ViitanenMetsätietopäällikköSuomen Sijoitusmetsät OyPuh:050 3274140eero.viitanen@sijoitusmetsat.fi
Linkit
Suomen Sijoitusmetsät Oy
Suomen Sijoitusmetsät Oy:n missiona on kaikille osapuolille oikeudenmukaisen ja tehokkaan metsäkiinteistömarkkinan vahvistaminen pohjautuen maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen luotettavaan ja kattavaan metsäkiinteistömarkkinoilta kerättyyn dataan.
Sijoitusmetsien markkinaseuranta ja analyysipalvelut kattavat koko Manner-Suomen. Keräämme kattavat tiedot kaikista julkisesti myyntiintulleista yli 10 metsämaahehtaarin metsäkiinteistöistä ja niiden kaupoista, mikä mahdollistaa monipuoliset analyysit niin julkisen markkinan tarjonnan kuin kysynnän muutoksista. Tilastointi jakaantuu neljään suuralueeseen: Etelä-Suomi, Väli-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa & Kainuu sekä Lappi.
Tietopalveluiden ja arvonmääritysten lisäksi Suomen Sijoitusmetsien palveluvalikoimaan kuuluvat metsäkiinteistöjen hankinta ja hallinnointi asiakkaan lukuun, metsäkiinteistöjenvälitys aputoimen OmallaMaalla LKV:n alla sekä Metsänhaltijan Yhteismetsän hallinnointi. Yritys on henkilöstönsä omistama ja 2013 perustettu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Sijoitusmetsät Oy
Metsäkiinteistömarkkinoilla ennätysvilkas alkuvuosi – pienempien kohteiden osuus kasvussa11.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Metsäkiinteistöjen tarjonta on kasvanut ennätystasolle, mikä on kasvattanut myös ostajien valinnanvaraa. Myynnin kannalta tilanteessa korostuvat realistinen hintapyyntö ja laadukas myyntiaineisto.
Metsäkiinteistöistä maksetaan edelleen hintapyyntöjä enemmän – tinkivaraa vain pohjoisessa.25.3.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Metsäkiinteistöjen hinnoittelussa on viime vuosina totuttu siihen, että tarjouskilvan voittaminen edellyttää hintapyynnön ylittävää tarjousta. Vaikka perusasetelma on edelleen sama, kauppahintojen ja hintapyyntöjen ero on kutistunut reilusti.
Metsäkiinteistömarkkinoiden hintataso piti pintansa myös vuonna 20247.1.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Metsäkiinteistömarkkinoilla nähtiin vuonna 2024 nousua, kun hintataso kohosi 1,3 % edellisvuoteen verrattuna Suomen Sijoitusmetsien Markkinahintaindeksin mukaan. Myös kauppamäärät ovat kasvaneet, mikä kertoo markkinoiden toimivuudesta.
Metsässä on nyt ostajan markkinat19.11.2024 08:00:00 EET | Tiedote
Metsäkiinteistömarkkinoilla on nyt ennätys paljon tarjontaa tiloista. Samalla myyntiajat ovat pidentyneet ja myymättä jääneiden kohteiden osuus on kasvanut.
Vuoden 2023 metsäsijoituksen kokonaistuotto 3,9 %1.10.2024 09:45:47 EEST | Tiedote
Vuoden 2023 yksityismetsien kokonaistuotto jäi 3,9 %:n lukemalla kauaksi edellisten vuosien keskiarvosta. Romahduksen syynä oli metsäkiinteistöjen hinnannousun maltillistuminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme