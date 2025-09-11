Metsäkiinteistöjen hintataso jälleen rivakassa nousussa: taustalla puun hintojen suotuisa kehitys

Vuoden 2025 aikana metsäkiinteistöjen hintataso on noussut merkittävästi. Suomen Sijoitusmetsien Markkinahintaindeksin mukaan hintataso on noussut alkuvuonna (tammi-syyskuussa) koko maassa 6,2 %. Alueellisesti hintatason nousu on ollut vauhdikkainta Pohjois-Suomessa, jossa nousua on kirjattu yli 9 %. Etelä-Suomessa hintojen nousu on ollut maltillisempaa, vajaan 4 %. Julkisesti myynnissä ollut metsäkiinteistö maksoi alkuvuonna keskimäärin 4 900 euroa hehtaarilta ja 48 euroa kuutiometriltä, mikä on enemmän kuin kertaakaan vuonna 2017 alkaneella tarkastelujaksollamme.

Keskeinen taustatekijä hintojen nousulle on ollut kantohintatason kohoaminen, vaikka huipputasot saavutettiin jo kesäkuussa ja hinnat ovat sittemmin laskeneet. Kuitenkaan tämä nousu ei ole täysin heijastunut kiinteistöjen hintoihin: suhteessa korjaamattomiin summa-arvoihin ja hintapyyntöihin keskimääräiset kauppahinnat ovat jopa laskeneet. Koko maan tasolla kauppahinnat olivat alkuvuonna 11 % alle korjaamattomien summa-arvojen.

"Metsäkiinteistöjen hinnoittelu on siis pysynyt puun hintoihin nähden järkevänä, sillä tulevissa hakkuutuloissa ei voi luottaa tämän hetken hintatasoon,” pohtii Suomen Sijoitusmetsien metsätietopäällikkö Eero Viitanen. ”Yleensä metsätilojen hinnoittelussa on käytetty 3–5 vuoden keskikantohintoja. Runsaasti välittömiä hakkumahdollisuuksia sisältävillä kiinteistöillä on ollut perusteltua maksaa enemmän, sillä leimikolle on ollut todennäköistä saada hyviä tarjouksia.”

Metsämarkkinoiden dynamiikka on myös muuttumassa. Suuret ammattimaiset metsäsijoittajat eivät ole olleet markkinoiden merkittävimpinä vetureina, eikä yksityisomistuskaan ole korostunut. Sen sijaan pienempien yritysten, sijoitusfirmojen ja yhteismetsien osuus on kasvussa. Näiden osuus markkinasta on nyt 20 %, kun vielä kolme vuotta sitten se oli puolet pienempi.

”Nyt kun puumarkkina on syksyille tyypilliseen tapaan rauhoittunut, metsäkiinteistöjen markkinahintatason nousupaine saattaa helpottaa,” sanoo Suomen Sijoitusmetsien perustajayrittäjä ja toimitusjohtaja Mika Venho. ”Edelliseen kun lisätään metsäteollisuudesta kuuluva negatiivinen uutisvirta ja arvioissa käytettävien puun hintojen lasku, voidaan olettaa tämän vuoden hintatason nousun jäävän nykyiselle tasolleen kuuteen prosenttiin."