Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit on käyty, vaalien voittajana Sitoutumaton Vasemmisto

HYYn jäsenet äänestivät ylioppilaskunnalle uuden 60-henkisen edustajiston. Äänestysprosentti oli 30,03 %. Äänestysaktiivisuus laski viime vuoden vaaleista, jolloin äänestysprosentti oli 32,32 %.

Vaalien alla suurimmat puheenaiheet liittyivät ylioppilaskunnan taloustilanteeseen, jäsenmaksuun ja Ylioppilaslehteen.

“Äänestysprosentin maltillinenkin lasku on tietysti harmi. Joka tapauksessa suuri kiitos kuuluu kaikille vaalityötä tehneille ja erityisesti kaikille äänensä antaneilla. Lämmin kiitos myös väistyvälle edustajistolle kuluneesta kaudesta”, HYYn pääsihteeri Paula Karhunen kommentoi vaalitulosta.

HYYn edustajistovaalien äänestysprosentti on viimeksi noussut vuoden 2018 vaaleissa, jolloin se oli 33,26 %. Viime vaaleissa vuonna 2024 äänestysprosentti säilyi tismalleen samana kuin aiemmissa vaaleissa vuonna 2022, 32,32 %:ssa.

Tiedekunnista aktiivisimmat äänestäjät löytyivät svenska social- och kommunalhögskolanista ja eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta, joissa molemmissa äänestysprosentti oli huomattavasti keskiarvoa korkeammalla 48 %:ssa. Opintojen aloitusvuotta vertaillessa innokkaimmin äänestivät ensimmäisen vuoden opiskelijat. Fukseista äänesti peräti 40 %.

HYY houkutteli jäsenistöä äänestämään tarjoamalla äänestäneille perinteiset vaalipullakahvit UniCafeissa sekä arpomalla hotelliyön kahdelle Grand Hansassa. HYY järjesti myös vaalitapahtumia: vaalitoreja kampuksilla, vaalipaneelin ja vaalivalvojaiset.

Maailmanpyörä jälleen suurin vaalirengas

Vaalirengas Maailmanpyörä lisäsi paikkamääräänsä kahdella 26:sta 28:aan säilyttäen suurimman vaalirenkaan aseman. Sitoutumaton vasemmisto sai kolme lisäpaikkaa nostaen paikkamääränsä 19 edustajaan. HYYn Vihreät menettivät kaksi paikkaa kymmenestä kahdeksaan. HYYn Demariopiskelijat ja sitoutumattomat (ent. OSY) liittyi takaisin Maailmanpyörän vaalirenkaaseen yhden vaalikauden tauon jälkeen. Demariopiskelijat säilyttivät yhden paikkansa edustajistossa.

Toiseksi suurimmaksi vaalirenkaaksi nousi HELP ohi HYAlin sekä Osakuntien ja SNÄfin. HELP sai kymmenen paikkaa, joka on lisäystä kahdella paikalla viime vaaleihin verrattuna. HELPin muodostaa eläinlääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, lääketieteen ja oikeustieteen opiskelijat.

Osakunnat ja Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) säilyttivät paikkamääränsä yhdeksässä. Osakunnat menetti yhden paikan neljästä kolmeen. SNÄf sai yhden paikan lisää viidestä kuuteen.

HYAL menetti kaksi paikkaa yhdeksästä seitsemään. HYAL on ainejärjestötaustainen vaalirengas.

Kokoomuksen ja Keskeisten muodostama vaalirengas Edistykselliset menetti yhden paikan kuudesta viiteen. Kokoomus sai kolme paikkaa menettäen kaksi viime vaaleista. Keskeiset saivat yhden paikan lisää tuplaten paikkamääränsä yhdestä kahteen.

Murros – konservatiiviset opiskelijat pitivät yhden paikkansa edustajistossa.

Näissä vaaleissa uusi vaaliliitto HYY International – iHYY ei saanut edustajaa läpi.

Niin sanottuja poliittisia ja sitoutumattomia vaaliliittoja vertailtaessa paikkajakauma säilyi lähes samana kuin aiemmin. Poliittiset saivat yhteensä 34 paikkaa ja sitoutumattomat 26 paikkaa. Vuoden 2024 vaaleissa poliittisilla oli 33 paikkaa ja sitoutumattomilla 27 paikkaa. Poliittiset listat ovat yhdistettävissä puolueisiin, ja sitoutumattomat ovat opintoala-, ainejärjestö- tai tiedekuntataustaisia.

Ääniharavaksi Sakari Bister

Eniten ääniä saanut ehdokas oli Sakari Bister, joka oli ehdolla Sitoutumattoman vasemmiston listalta. Bisterin äänisaalis oli 178 ääntä. Seuraavaksi eniten ääniä saivat HYYn Vihreiden Hilla Kontinen 147 äänellä ja Sitoutumattoman vasemmiston Kaisla Aarnio 130 äänellä.

Ehdokasmäärä laskussa

Edustajistovaalien ehdokasmäärä laski hieman näissä vaaleissa. Ehdolle asettui 368 ehdokasta, kun vuoden 2024 vaaleissa ehdokkaita oli yhteensä 374. 2022 vaaleissa ehdokkaita oli 417.

Edustajistovaalien tulos

Paikkamäärät, suluissa muutos verrattuna edellisiin vaaleihin:

Maailmanpyörä: 28 (+2)

HYYn Vihreät: 8 (-2)



Sitoutumaton Vasemmisto: 19 (+3)



HYYn Demariopiskelijat ja sitoutumattomat 1 (±0)



HELP: 10 (+2)

Svenska Nationer och Ämnesföreningar & Osakuntalaiset: 9 (±0)

Osakunnat: 3 (-1)



SNÄf: 6 (+1)



HYAL: 7 (-2)

Edistykselliset: 5 (-1)

Kokoomus: 3 (-2)



Keskeiset: 2 (+1)



Murros – konservatiiviset opiskelijat 1 (±0)

HYY International – iHYY 0 (±0)

Tarkemmin edustajistovaalien tulokseen voi perehtyä HYYn tulospalvelussa osoitteessa vaalitulos.hyy.fi.

Edustajistovaaleissa valitaan ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, 60-henkinen edustajisto. Äänioikeutettuja ovat kaikki HYYn jäsenet eli noin 27 000 Helsingin yliopiston opiskelijaa. Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa HYYssä ja päättää muun muassa ylioppilaskunnan talousarviosta, ylioppilaskunnan suurista linjoista ja tavoitteista liittyen edunvalvontaan ja vaikuttamiseen, HYYn piirissä toimiviin järjestöihin sekä ylioppilaskunnan omistaman yrityskonserni Ylvan liiketoimintojen suunnasta. Lisäksi edustajisto valitsee HYYn hallituksen, puheenjohtajiston, pääsihteerin, Helsingin yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet sekä Ylioppilaslehden päätoimittajan.

Edustajistovaalit järjestetään tyypillisesti joka toinen vuosi, mutta nämä vaalit pidettiin poikkeuksellisesti jo vuosi aiempien jälkeen. Poikkeuksen syynä on samaan vaalisykliin asettuminen muiden ylioppilaskuntien kanssa. Seuraavat edustajistovaalit pidetään vuonna 2027.

Lisätietoja:

Paula Karhunen

HYYn pääsihteeri

paula.karhunen@hyy.fi

040 081 6426