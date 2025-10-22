Hyvinvointialueen talous painumassa ennusteen mukaan yli talousarvion

Ylitysennuste johtuu pitkälti ikääntyneiden asumispalveluiden ja lastensuojelun ennakoitua suuremmista menoista. Lastensuojelussa ylitysennuste on vajaa 5 miljoonaa euroa. Vaikka huostaanottojen määrä on laskenut niin se ei näy vielä menojen pienenemisenä. Laitoshoidon ostopalvelut ovat kasvaneet. Esimerkiksi vaativaan laitoshoitoon on tänä vuonna ollut sijoitettuna jo 25 lasta kun viime vuonna sijoitettiin 10 lasta.

Ikääntyneiden asumispalveluissa ylitysennuste on noin 6 miljoonaa euroa. Se johtuu henkilöstökustannusten kasvusta ja palveluostoista, joita ei ole ennakoitu riittävästi.

- Emme ole ennakoineet riittävästi sitä, millaisia kustannuseriä meillä on, emmekä vieläkään ole saanut yhteensovitettua toimintaamme talouteemme. Ei näytä hyvälle, että olemme jo ylittämässä syyskuussa hyväksyttyä muutostalousarviota vaikka ylitysennuste ei menoihin suhteutettuna ole suuri. Jokainen alijäämää lisäävä euro on kirittävä takaisin tulevina vuosina, hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet toteaa.

- Teemme nyt loppusyksyn aikana vielä tehostetusti palvelujen kustannusten perkaamista. Käymme läpi erityisesti ne yksiköt, joissa yksikkökustannukset ovat muita korkeampia ja katsomme niiden suhteen mahdolliset säästöt, Tollet kertoo.

- Edistämme myös määrätietoisesti uuden toiminnan ja talouden seurantamallin käyttöönottoa ja johtamiskulttuurin muutosta, jossa organisaation joka tasolla läpivalaistaan kustannuksia, lisätään kustannustietoisuutta sekä parannetaan menojen ennakointia, Tollet lisää.

Konsernipalvelut ovat alittamassa tulosennusteen mukaan talousarvion vajaalla 4 miljoonalla ja pelastuspalvelut ovat pysymässä talousarviossa.

Hyvinvointialueen tämän vuoden 50 miljoonan euronsopeuttamistoimenpiteistä on toteutumassa 46 miljoonaa euroa. Sopeuttamistoimista huolimatta talous on toteutumassa suunniteltua heikommin.

Neljännesvuosikatsaus on aluehallituksen käsittelyssä sen ensi viikon kokouksessa 28.10.

Asiakastyytyväisyys pysynyt lähes erinomaisella tasolla

Asiakastyytyväisyys on pysynyt lähes erinomaisella tasolla eli niin sanottu suositteluindeksi on 69. Hoitajan ja lääkärin vastaanotoille pääsee hoitotakuun puitteissa ja esimerkiksi mielenterveyspalveluissa saa apua keskimäärin alle tunnissa soittamalla Ensilinjaan.

- Kiitän henkilöstöämme, joka säästöpaineiden, lomautusten ja monien uudistusten keskellä tekee joka päivä äärimmäisen arvokasta työtä kaikkien keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi, Tollet sanoo.

- Olemme myös olleet aktiivisia rahoituksen suhteen. Jos menestymme hallinto-oikeudessa tai rahoitusmallin toimivuuden korjaamista koskevassa edunvalvonnassa niin ne helpottavat rahoitusasemaamme vasta tulevina vuosina. Olemme saaneet nostettua myös oman kirjaamiskattavuuden jo 94 prosenttiin kunta-aikaisesta noin 80 prosentista. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta rahoitusasemamme helpottaisi edes tulevina vuosina, Tollet jatkaa.

Arviointimenettely jatkuu

Hyvinvointialue on arviointimenettelyssä ja on saanut kaksi toimenpide-ehdotusta. Aiempi ehdotus liittyi palveluverkkouudistukseen ja tällä viikolla saatu terveydenhuoltoon.

- Terveydenhuoltoa koskeva ehdotus on aiheuttanut keskustelua. Yksinkertaistettuna toimenpide-ehdotus koskee sitä, että valtion tahtotilana on varmistaa se, että teemme niitä asioita, joihin saamme rahoitusta ja että meillä on järkevä työnjako Itäisellä yhteistyöalueella. Näitä nyt alamme tarkastelemaan. Erikoissairaanhoidon työnjakoa olemme pohtineet jo aiemminkin yhteistyöalueen puitteissa. Meillä on oikein hyvin toimiva erikoissairaanhoito ja näin on jatkossakin, Tollet lisää.

Hyvinvointialueen organisoitumista arvioidaan

Aluehallituksen ensi viikon kokouksen asialistalla on myös vastausehdotus valtuustoaloitteeseen, joka koskee organisaation madaltamista. Vastausehdotuksesta ilmenee, että hyvinvointialueen organisoitumista ollaan parhaillaan arvioimassa. Arviointi kohdistuu johtamisrakenteen madaltamiseen ja erityisesti toimialarakenteeseen.

Lisäksi arvioidaan, vahvistaako toimialarakenteen poistaminen selkeämpää linjaorganisaatiota ja edistääkö se siirtymistä kohti operatiivisempaa johtamismallia, jossa vastuu ja päätösvalta sijoittuvat lähemmäs palvelutuotantoa ja asiakasrajapintaa.

- Käytännössä siis arvioimme sitä, että onko meillä jatkossa toimialoja vai voisimmeko toimia niin, että meillä olisi jatkossa pelkästään vastuualueet. Tällöin organisaatiorakenteesta tippuisi yksi porras pois, Tollet kertoo.

Aluehallituksen 28.10. kokouksen esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2025266).