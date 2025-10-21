Päätöstiedote: nuorisojaoston kokous 23.10.2025
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 23.10.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtajana toimii Iida Tani.
