Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 23.10.2024
Jyväskylä Rakennuspalo: keskisuuri
Pelastuslaitoksella oli rakennuspalo tehtävä Kaakonsiivessä. Ruoka oli kärähtänyt asunnon uunissa, asukas ei ollut paikalla asunnossa tapahtumahetkellä. Asunnossa oli 2 koiraa, jotka säilyivät vahingoittumattomina.
Asunnolle ei tullut vaurioitu onnettomuudessa. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi asunnon savuttomaksi tekeminen.
