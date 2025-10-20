Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

40 koulutuksen järjestäjää mukaan ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeiluun – reagointi alueellisiin työvoimatarpeisiin paranee

23.10.2025 19:43:30 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote

Valitut 40 koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea voivat jatkossa päättää koulutustarjonnastaan aiempaa vapaammin, mikä mahdollistaa paremman reagoinnin alueellisiin työvoimatarpeisiin. Tämä vahvistaa opiskelijoiden työllistymistä ja jatko-opintoihin siirtymistä.

"Kokeilu on tärkeä askel kohti joustavampaa ja vaikuttavampaa ohjausta. Onnistuessaan uudenlainen toiminnanohjaus vahvistaa kuntien roolia koulutuksen ja työelämän rajapinnassa sekä mahdollistaa paremman tilannekuvan ja yhteistyön alueiden tarpeiden pohjalta", sanoo kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela Kuntaliitosta.

Kuntaliitto korostaa, että kuntien ja työllisyysalueiden tulee olla mukana koulutuksen järjestäjän valmistautuessa neuvotteluihin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Näin voidaan varmistaa, että ammatillinen koulutus tukee tehokkaasti alueen työllisyyttä, ja vastaa yritysten ja julkisen sektorin osaamistarpeisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut 40 koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea mukaan ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeiluun. Hakijoita oli yhteensä 85, ja valituista 77 prosenttia on kuntataustaisia toimijoita eli kuntia, kuntayhtymiä tai kuntaomisteisia osakeyhtiöitä.

Valitut järjestäjät voivat jatkossa päättää koulutustarjonnastaan aiempaa vapaammin

Toiminnanohjauksen kokeilun tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua sekä lisätä koulutuksen järjestäjän, hallinnon ja alueen välistä vuoropuhelua ja mahdollistaa yhteisen tilannekuvan luominen. Kokeilussa puretaan nykyistä jäykkää järjestämislupasäätelyä, ja uutena ohjausvälineenä otetaan käyttöön neuvottelumenettely, jossa opetus- ja kulttuuriministeriö ja koulutuksen järjestäjä yhdessä tarkastelevat koulutuksen tavoitteita ja vaikuttavuutta. Valitut järjestäjät voivat jatkossa päättää koulutustarjonnastaan aiempaa vapaammin, mikä mahdollistaa paremman reagoinnin alueellisiin työvoimatarpeisiin. Tämä vahvistaa opiskelijoiden työllistymistä ja jatko-opintoihin siirtymistä.

"Kokeilu on tärkeä askel kohti joustavampaa ja vaikuttavampaa ohjausta. Onnistuessaan uudenlainen toiminnanohjaus vahvistaa kuntien roolia koulutuksen ja työelämän rajapinnassa sekä mahdollistaa paremman tilannekuvan ja yhteistyön alueiden tarpeiden pohjalta", sanoo Maarit Kallio-Savela, kehittämispäällikkö Kuntaliitosta.

Ammatillinen koulutus muodostaa entistä tärkeämmän osan alueen työllisyyttä ja elinvoimaa vahvistavia palveluja

Kokeilu on merkittävä sekä kuntien että kuntataustaisten koulutuksen järjestäjien näkökulmasta. Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden siirryttyä kuntien vastuulle ammatillinen koulutus muodostaa entistä tärkeämmän osan alueen työllisyyttä ja elinvoimaa vahvistavia palveluja. Oppivelvollisuuden laajentuminen on puolestaan kytkenyt ammatillisen koulutuksen aiempaa tiiviimmin osaksi kuntapohjaista toisen asteen koulutusverkkoa ja vahvistanut sen yhteyttä perusopetukseen.

Kuntaliitto korostaa, että kuntien ja työllisyysalueiden tulee olla mukana koulutuksen järjestäjän valmistautuessa neuvotteluihin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Näin voidaan varmistaa, että ammatillinen koulutus tukee tehokkaasti alueen työllisyyttä, ja vastaa yritysten ja julkisen sektorin osaamistarpeisiin. Yleisesti on hyvä muistaa ammatillisen koulutuksen tärkeä rooli osana kuntien koko kasvatus- ja sivistystehtävää: ammatillisesta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että vaikka kaikki koulutuksen järjestäjät eivät tässä vaiheessa päässeetkään kokeiluun mukaan, erityisesti suurien ja keskisuurien monialaisten kuntataustaisten koulutuksen järjestäjien ja niiden jäsen- ja omistajakuntien kannattaa hyödyntää kokeilussa saatavia oppeja oman toimintansa kehittämisessä.

OMA2-hanke vahvistaa kuntien omistajaohjausta

Kuntaliitto on käynnistänyt yhdessä FCG:n kanssa OMA2-hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää kuntataustaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien strategisia kumppanuuksia sekä vahvistaa kuntien omistajaohjausta. Vahvemmalla yhteistyöllä vastataan paremmin alueen osaamistarpeisiin sekä hoidetaan työllisyyttä. Hankkeessa on mukana noin kolmasosa kuntaomisteisista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä sekä heidän omistajakuntiaan, ja kehittämistyötä tehdään niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. 

”OMA2-hankkeen ja toiminnanohjauksen kokeilun tavoitteet tukevat toisiaan. Tiiviimmän yhteistyön luominen omistajakuntiin sekä muihin alueen keskeisiin sidosryhmiin antaa hyvän pohjan kokeiluun valituille neuvotteluihin ministeriön kanssa. Kuntien kannattaa nyt vahvistaa omistajaohjaustaan ammatillisessa koulutuksessa riippumatta siitä, tuliko valituksi kokeiluun vai ei”, toteaa projektipäällikkö Emma Holsti.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Maarit Kallio-Savela. kehittämispäällikkö, Maarit.Kallio-Savela@kuntaliitto.fi, +358 50 437 0045

Emma Holsti, projektipäällikkö, emma.holsti@kuntaliitto.fi, +358 40 410 8814

Toiminnanohjauksen kokeiluun on valittu seuraavat koulutuksen järjestäjät:

  1. Ammattiopisto Luovi Oy
  2. Ammattiopisto Spesia Oy
  3. AVA-instituutin Kannatusyhdistys ry
  4. Careeria Oy
  5. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia   
  6. Helsingin kaupunki
  7. Hyria koulutus Oy   
  8. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä   
  9. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia   
  10. Järviseudun Koulutuskuntayhtymä   
  11. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia   
  12. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä   
  13. Kiipulasäätiö sr   
  14. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
  15. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
  16. Koulutuskuntayhtymä Brahe
  17. Koulutuskuntayhtymä OSAO   
  18. Koulutuskuntayhtymä Tavastia   
  19. Kouvolan Ammattiopisto Oy
  20. Live-säätiö sr   
  21. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä   
  22. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
  23. Mercuria kauppaoppilaitos Oy
  24. Optima samkommun   
  25. Perho Liiketalousopisto Oy   
  26. Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä   
  27. Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä   
  28. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä   
  29. SASKY koulutuskuntayhtymä   
  30. Satakunnan koulutuskuntayhtymä   
  31. Savon Koulutuskuntayhtymä   
  32. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä   
  33. Suomen Yrittäjäopisto Oy   
  34. Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
  35. Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr   
  36. Tampereen kaupunki   
  37. Työtehoseura ry   
  38. Vantaan kaupunki   
  39. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä   
  40. Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä   

