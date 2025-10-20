40 koulutuksen järjestäjää mukaan ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeiluun – reagointi alueellisiin työvoimatarpeisiin paranee

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut 40 koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea mukaan ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeiluun. Hakijoita oli yhteensä 85, ja valituista 77 prosenttia on kuntataustaisia toimijoita eli kuntia, kuntayhtymiä tai kuntaomisteisia osakeyhtiöitä.

Valitut järjestäjät voivat jatkossa päättää koulutustarjonnastaan aiempaa vapaammin

Toiminnanohjauksen kokeilun tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua sekä lisätä koulutuksen järjestäjän, hallinnon ja alueen välistä vuoropuhelua ja mahdollistaa yhteisen tilannekuvan luominen. Kokeilussa puretaan nykyistä jäykkää järjestämislupasäätelyä, ja uutena ohjausvälineenä otetaan käyttöön neuvottelumenettely, jossa opetus- ja kulttuuriministeriö ja koulutuksen järjestäjä yhdessä tarkastelevat koulutuksen tavoitteita ja vaikuttavuutta. Valitut järjestäjät voivat jatkossa päättää koulutustarjonnastaan aiempaa vapaammin, mikä mahdollistaa paremman reagoinnin alueellisiin työvoimatarpeisiin. Tämä vahvistaa opiskelijoiden työllistymistä ja jatko-opintoihin siirtymistä.

"Kokeilu on tärkeä askel kohti joustavampaa ja vaikuttavampaa ohjausta. Onnistuessaan uudenlainen toiminnanohjaus vahvistaa kuntien roolia koulutuksen ja työelämän rajapinnassa sekä mahdollistaa paremman tilannekuvan ja yhteistyön alueiden tarpeiden pohjalta", sanoo Maarit Kallio-Savela, kehittämispäällikkö Kuntaliitosta.

Ammatillinen koulutus muodostaa entistä tärkeämmän osan alueen työllisyyttä ja elinvoimaa vahvistavia palveluja

Kokeilu on merkittävä sekä kuntien että kuntataustaisten koulutuksen järjestäjien näkökulmasta. Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden siirryttyä kuntien vastuulle ammatillinen koulutus muodostaa entistä tärkeämmän osan alueen työllisyyttä ja elinvoimaa vahvistavia palveluja. Oppivelvollisuuden laajentuminen on puolestaan kytkenyt ammatillisen koulutuksen aiempaa tiiviimmin osaksi kuntapohjaista toisen asteen koulutusverkkoa ja vahvistanut sen yhteyttä perusopetukseen.

Kuntaliitto korostaa, että kuntien ja työllisyysalueiden tulee olla mukana koulutuksen järjestäjän valmistautuessa neuvotteluihin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Näin voidaan varmistaa, että ammatillinen koulutus tukee tehokkaasti alueen työllisyyttä, ja vastaa yritysten ja julkisen sektorin osaamistarpeisiin. Yleisesti on hyvä muistaa ammatillisen koulutuksen tärkeä rooli osana kuntien koko kasvatus- ja sivistystehtävää: ammatillisesta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että vaikka kaikki koulutuksen järjestäjät eivät tässä vaiheessa päässeetkään kokeiluun mukaan, erityisesti suurien ja keskisuurien monialaisten kuntataustaisten koulutuksen järjestäjien ja niiden jäsen- ja omistajakuntien kannattaa hyödyntää kokeilussa saatavia oppeja oman toimintansa kehittämisessä.

OMA2-hanke vahvistaa kuntien omistajaohjausta

Kuntaliitto on käynnistänyt yhdessä FCG:n kanssa OMA2-hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää kuntataustaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien strategisia kumppanuuksia sekä vahvistaa kuntien omistajaohjausta. Vahvemmalla yhteistyöllä vastataan paremmin alueen osaamistarpeisiin sekä hoidetaan työllisyyttä. Hankkeessa on mukana noin kolmasosa kuntaomisteisista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä sekä heidän omistajakuntiaan, ja kehittämistyötä tehdään niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

”OMA2-hankkeen ja toiminnanohjauksen kokeilun tavoitteet tukevat toisiaan. Tiiviimmän yhteistyön luominen omistajakuntiin sekä muihin alueen keskeisiin sidosryhmiin antaa hyvän pohjan kokeiluun valituille neuvotteluihin ministeriön kanssa. Kuntien kannattaa nyt vahvistaa omistajaohjaustaan ammatillisessa koulutuksessa riippumatta siitä, tuliko valituksi kokeiluun vai ei”, toteaa projektipäällikkö Emma Holsti.

Toiminnanohjauksen kokeiluun on valittu seuraavat koulutuksen järjestäjät: