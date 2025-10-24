Arvostetuin yrittäjäpalkinto kolmelle yritykselle: Kaikilla on kova tahto hakea kasvua

Kuvia median käyttöön »»

Valtakunnalliset yrittäjäpalkinnot on jaettu tänä vuonna kolmelle yritykselle. Tunnustuksen saivat terveyspalveluita tarjoava Cor Group Oulusta, puolustusteknologiaan erikoistunut Sensofusion Tuusulasta sekä sahatavaran tuottaja ja jalostaja Versowood Vierumäeltä.

Voittajakolmikkoa yhdistää vahva halu kasvaa. Niin Cor Group kuin Versowood aikovat havitella lähitulevaisuudessa miljardin rajan rikkomista liikevaihdossa. Myös Sensofusionin kasvutahti on ollut reipas.

– On hienoa myöntää tämä palkinto yrittäjille, joilla on kova kasvuasenne. Heidän johtamissaan yrityksissä on tehty rohkeasti investointeja ja panostettu tuotekehitykseen sekä laatuun. Lisäksi palkituilla on paljon kansainvälistä liiketoimintaa. Yrittäjät ovat ottaneet myös vastuullisuuden tosissaan, sanoo Fennian toimitusjohtaja ja palkintolautakunnan jäsen Hanna Hartikainen.

Fennian lisäksi raadin muodostavat Suomen Yrittäjät, Suomalainen työ ry ja Yksityisyrittäjäin säätiö.

Cor Group: Lääkärien luotsaama kasvuyhtiö

Cor Group luo uusia palveluja terveyteen ja hyvinvointiin. Suomalainen yhtiöperhe on kasvanut neljän lääketieteen opiskelijan perustamasta opaskirjoja julkaisevasta yrityksestä monialaiseksi terveys- ja hyvinvointialan konserniksi. Cor Group on enemmistöomistajana muun muassa Coronaria- ja Silmäasema-ketjuissa sekä Kuntokeskus Liikussa. Oululaisyritys on myös vähemmistöomistaja useissa startupeissa, jotka ovat erikoistuneet terveyspalveluihin.

Toimitusjohtaja Teppo Lindénin mukaan omistajien tavoitteena on tarjota laajasti laadukkaita terveys- ja hyvinvointipalveluita suomalaisille. Menestyksen taustalla on yrittäjien vahva näkemys, rohkeus haastaa vallitsevia toimintamalleja, asiakaslähtöisyys ja yrittäjähenkinen kulttuuri.

– Meidän omistajakolmikollamme on kaikilla lääkärikoulutus ja teemme asioita innostuksesta yrittäjyyteen. Tämän kokoista ja näköistä palvelua ei tarjoa mikään muu yritys Suomessa, Lindén kertoo.

– Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto on yksi tärkeimmistä palkinnoista. On todella hienoa, kun meidät noteerataan vuosien työstä ja urasta, hän jatkaa.

Cor Groupin liikevaihto oli viime vuonna 471 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 31 miljoonaa euroa.

Sensofusion: Droonien vartija teknologiakilpailun eturintamassa

Sensofusion suunnittelee ja valmistaa korkean teknologian järjestelmiä, joilla torjutaan autonomisia aseita kuten drooneja. Yhtiön päätuote on Airfence, jonka teknologia perustuu ympäristössä kulkevien radiosignaalien havaitsemiseen ja droonien tunnistamiseen sekä paikantamiseen. Tuotteista 97 prosenttia menee vientiin.

– Haluamme olla autonomisten aseiden torjunnassa paras yritys ja kasvumme on enemmän seurausta siitä. Tavoitteemme on kymmenkertaistaa tuotekehityskapasiteettimme, sillä tämä on teknologiakilpailua. Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto on todella arvokas tunnustus, joka on myönnetty monelle yrittäjälle, joita katson ylöspäin. Otamme palkinnon ilolla vastaan, sanoo toimitusjohtaja Tuomas Rasila.

Sensofusionin liikevaihto oli viime vuonna 21 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 15 miljoonaa euroa. Yrityksen tämän vuoden kasvuennuste on positiivinen.

Versowood: Jalostettua sahatavaraa maailmalle

Versowood on kotimainen perheyritys, jota johtaa Ville Kopra. Hän edustaa kolmatta sukupolvea. Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja vie puutavaraa yli 60 maahan. Raaka-aine tulee kuitenkin sataprosenttisesti suomalaisista metsistä.

Kopran mukaan suomalaisen kuusen ja männyn laatua arvostetaan maailmalla, ja itse sahatavara on nykyään pitkälle jalostettua.

– Kasvu on tärkeää, sillä koko ajan pitää kehittyä. Orgaaninen kasvu on vaikeampaa tässä kokoluokassa, mutta isommat hypyt saadaan aikaiseksi yritysostoilla. Yritän katsoa jatkossakin, että mistä ne kasvuhypyt löytyvät. Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto on upea arvostuksen osoitus. Se kertoo, että olemme onnistuneet työssämme, Kopra kertoo.

Versowoodin liikevaihto oli 564 miljoonaa euroa ja liiketulos 34,5 miljoonaa euroa. Tälle tilikaudelle liikevaihtoennuste on 600–700 miljoonaa euroa.

Palkinnot jaettiin Valtakunnallisten yrittäjäpäivien juhlagaalassa Tampereella lauantaina 25. lokakuuta. Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto on yrittäjien keskuudessa arvostetuin palkinto, jonka historia ulottuu vuoteen 1968.

Cor Group -konserni

Perustettu: 1988

Perustajat: Jarmo Kangas, Olli Karhi, Ilari Kerola ja Teppo Lindén

Toimitusjohtaja: Teppo Lindén

Kotipaikka: Oulu

Työntekijöitä: 4 100

Liikevaihto: 471 miljoonaa euroa (2024)

Liikevoitto: 31 miljoonaa euroa (2024)

Sensofusion Oy

Perustettu: 2016

Toimitusjohtaja: Tuomas Rasila

Kotipaikka: Tuusula

Työntekijöitä: 65

Liikevaihto: 21 miljoonaa euroa (2024)

Liiketulos: 15 miljoonaa euroa (2024)

Versowood Oy

Perustettu: 1946

Toimitusjohtaja: Ville Kopra

Kotipaikka: Vierumäki

Työntekijöitä: Noin 900

Liikevaihto: 564 miljoonaa euroa (7/2024–6/2025)

Liiketulos: 34,5 miljoonaa euroa (7/2024–6/2025)

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto on Fennian ja Suomen yrittäjien perustama palkinto, joka jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1968. Palkinto on myönnetty yli 200 yritykselle ja yrittäjälle. Valintaraati painottaa kriteereissään yrityksen kasvua, kannattavuutta, kansainvälistymistä ja liikeideaa. Nykyään valintaraatiin kuuluvat Fennian ja Suomen Yrittäjien lisäksi Suomalainen työ ry sekä Yrityisyrittäjäin säätiö.