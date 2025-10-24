Avkastningen på Ilmarinens placeringar var 4,8 procent – solvensen ligger på en stark nivå

– Året har präglats av geo- och handelspolitiska spänningar och en allmän ekonomisk osäkerhet och osäkerhet på investeringsmarknaden. Efter våren har osäkerheten i handels- och maktpolitiken dock minskat bland annat genom de handelsavtal som ingåtts. För Ilmarinens del har utvecklingen varit stark i januari–september. Särskilt aktie- och ränteplaceringarna har gett god avkastning och vår solvens har stärkts ytterligare, summerar Ilmarinens verkställande direktör Mikko Mursula.

Särskilt aktie- och ränteplaceringar bidrog till att öka intäkterna

I januari–september genererade Ilmarinens placeringar 4,8 (7,4) procent, dvs. 3,0 miljarder euro. Placeringarnas marknadsvärde steg till 65,7 miljarder euro (63,3 miljarder euro i slutet av 2024).

Placeringsintäkterna ökade särskilt på grund av aktie- och ränteplaceringar. Avkastningen på aktieplaceringar var 5,4 (11,9) procent och avkastningen på ränteplaceringar 4,7 (4,6) procent. Avkastningen på fastighetsplaceringar var 1,3 (-0,3) procent och avkastningen på övriga placeringar 5,8 (4,0) procent.

– Aktiemarknaden återhämtade sig väl från nedgången i början av april och de börsnoterade aktieplaceringarna gav särskilt god avkastning. Även avkastningen på ränteplaceringarna steg till en utmärkt nivå, beskriver Ilmarinens placeringsdirektör Annika Ekman.

Placeringarnas genomsnittliga avkastning på lång sikt var 5,8 procent från och med 1997. Detta motsvarar en realavkastning på 4,0 procent.

Solvensen är på en stark nivå – pensionsreformen gör det möjligt att öka aktierisken

Solvenskapitalet ökade till 14,7 miljarder euro (13,9 miljarder euro i slutet av 2024) och solvensnivån till 128,3 procent (127,5 procent i slutet av 2024).

Lagberedningen av pensionsreformen pågår som bäst. Kärnan i reformen är förändringar i regleringen av placeringsverksamheten. På lång sikt eftersträvas högre placeringsintäkter för pensionsmedlen. Risktagningsmöjligheterna ökas genom att lindra bestämmelserna för solvensen och möjliggöra en högre aktievikt.

– Reformen ger oss möjlighet att höja placeringsportföljens totala risknivå, vilket i sin tur höjer den förväntade avkastningen på lång sikt. Även efter pensionsreformen ska de gemensamma pensionsmedlen placeras på ett inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt sätt. Vi förbereder oss för reformen genom omsorgsfull riskhantering och genom att analysera olika marknadsscenarier, berättar Ekman.

Vi behöver ett hållbart arbetsliv – pensionsskyddet för företagare måste uppdateras

Under den senaste tiden har behovet av att höja pensionsåldern diskuterats i offentligheten. Statistiken visar att finländarna redan nu arbetar längre än tidigare. År 2024 gick man i pension i genomsnitt vid 63,1 års ålder. Den förväntade pensionsåldern steg med 0,3 år på ett år och höjningsmålet för 2025 överskreds redan med 0,7 år.

– Innan vi talar om nya höjningar borde vi säkerställa att arbetslivet stöder arbetsförmågan och skapar möjligheter för att arbeta längre. Enbart en höjning av pensionsåldern löser inte problemen om vår arbetsförmåga försämras redan innan dess. Stöd för arbetsförmågan och målinriktad ledning av arbetsförmågan är nyckelfaktorer för vårt systems hållbarhet, säger Mursula.

Det har också förekommit mycket diskussion om att reformera företagarnas pensionsskydd, som för närvarande utreds i ett projekt vid social- och hälsovårdsministeriet. Målet är att hitta alternativa metoder för att fastställa företagarens arbetsinkomst och inleda fondering.

– Det är viktigt att pensionssystemet för företagare uppdateras och att pensionsskyddet för företagare är på samma nivå som för arbetstagare, säger Mursula.

Försäkringspremieinkomsterna ökade med 3 procent

Ilmarinens premieinkomst ökade i januari–september med 3 procent till 5,5 (5,3) miljarder euro. Premieinkomsten steg på grund av att kundernas lönesumma ökade. Lönesumman och arbetsinkomsten för de försäkrade i Ilmarinen ökade med 2,5 procent till 22,1 (21,6) miljarder euro.

I Finland har sysselsättningen försämrats redan under två års tid. I de företag som ingår i Ilmarinens konjunkturindex sjönk antalet arbetstagare i januari–september med 1,8 procent jämfört med året innan.

Ilmarinens omkostnader uppgick i januari–september till 68 (69) miljoner euro. Omkostnaderna som mäter kostnadseffektiviteten i förhållande till lönesumman och arbetsinkomsten förbättrades till 0,31 (0,32) procent.

– Vi har förbättrat vår produktivitet på lång sikt. Våra kunder har direkt nytta av vår effektivitet i sina premier, säger Mursula.

Antalet pensionsbeslut ökade och fler pensioner betalades ut än tidigare

Vid utgången av september fanns 449 917 (453 821) pensionstagare. I januari–september betalades sammanlagt 6,0 (5,8) miljarder euro i pensioner till dem. Ökningen jämfört med året innan var 4 procent.

I januari–september utfärdades sammanlagt 33 110 (30 113) nya pensionsbeslut, vilket var 10 procent fler än året innan. Antalet nya beslut om ålderspension nästan fördubblades jämfört med året innan och var 17 358 (9 980).

– Allt fler arbetar när de är pensionerade och man ansöker om utbetalning av den pension som tjänats in för detta arbete. Detta syns i antalet pensionsbeslut. I genomsnitt får man ett beslut om ålderspension från Ilmarinen inom tre dagar, berättar Mursula.

7 384 (7 609) nya beslut om invalidpension fattades, vilket var 3 procent färre än året innan.

Utsikter: Ilmarinens premieinkomster väntas öka i takt med att lönesummorna ökar.

